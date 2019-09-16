‫تقرير “كلير تريب”: العطلات القصيرة والحجوزات عبر الهاتف المتحرك أحدث التوجهات في قطاع السفر بالمنطقة

التقرير يسلط الضوء على رغبة المسافرين بالتعرف على وجهات جديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 16 سبتمبر 2019: أظهرت نتائج الدراسة التي أجرتها “كلير تريب”، الشركة الرائدة في مجال حجوزات السفر عبر الهاتف المتحرك والإنترنت في منطقة الشرق الأوسط ، للنصف الأول وموسم الصيف من عام 2019 أن العوامل الثلاثة المتمثلة بالتطور التكنولوجي، وتوسّع الأسواق، وزيارة الأسعار، تواصل في تحفيز قطاع السفر في المنطقة.

وبينما تستمر المنطقة في التحول نحو العصر الرقمي، ساهم ازدياد المنافسة بين بعض الوجهات في انخفاض الأسعار بنسبة تصل إلى 25%. وشهدت الرحلات من الرياض إلى الدمام انخفاضاً في متوسط أسعار تذاكر الطيران بلغ 25%، في حين انخفضت أسعار التذاكر من دبي إلى جدة بنسبة 12%. واستمر التوجه نحو العطلات لمدة الأقصر بالارتفاع، مع ازدياد شعبية الوجهات الجديدة والكلاسيكية، بما في ذلك إسطنبول وعمان وبيروت، بينما سجلت مدينتي لندن وباريس أكبر نسبة انخفاض من بين المدن السياحية التقليدية بنسبة 13% و10% على التوالي.

هذا وقد حلت الإمارات في المرتبة الأولى كأكثر دولة تم فيها استخدام قسائم السفر في عام 2019، وحجز ثلث المسافرين قبل أسبوع أو أقل من السفر. أما في السعودية، فقد قام 63% من المسافرين بحجز رحلاتهم خلال أسبوع من تاريخ سفرهم. في حين استمرت الحجوزات عبر الهاتف المتحرك بالنمو، حافظت المملكة العربية السعودية على مكانتها القوية في هذا المجال، حيث شهدت الحجوزات عبر الهاتف المتحرك ارتفاعاً بنسبة 145%، بينما شهدت الحجوزات عبر الهاتف المتحرك في الكويت نمواً بنسبة 287%، وفي عُمان بنسبة 181% خلال النصف الأول من عام 2019. وقد واجه قطاع السفر العديد من التحديات هذا العام، ما أدى إلى تباطؤ النمو بالمقارنة مع الأعوام السابقة، حيث حققت المملكة نمواً بنسبة 7%، والإمارات نمواً بنسبة 1%.

وتعليقا على ذلك، قال ستيوارت كرايتون المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “كلير تريب”: “نحن سعداء بالنمو الذي ما تزال تحققه بعض أسواق المنطقة على الرغم من التحديات التي يواجهها القطاع في عام 2019. نشهد حالياً تحولاً كبيراً نحو العالم الرقمي، حيث أن التغييرات لا تحدث فقط فيما يتعلق بالوجهات التي يفضل الناس الذهاب إليها وما هي الأشياء التي يرغبون في اختبارها، ولكن أيضاً كيفية الحجز ومتى يقومون به. لقد رأينا أن العطلات القصيرة وحجوزات اللحظة الأخيرة أكثر انتشاراً، حيث أصبح الناس أكثر فضولًا نحو التعرف على وجهات غير مكتشفة في المنطقة. إنه عصر التغيير السريع، إذ أصبحت الرحلات متاحة الآن بلمسة زر وبأسعار معقولة بالتزامن مع افتتاح رحلات نحو وجهات جديدة. يُظهر التقرير أنه مهما كانت الظروف في المنطقة، فإن السفر ما يزال يمثل جزءاً رئيسياً من اقتصادها، سواء كان ذلك على الصعيد الإقليمي أو الدولي”.

نبذة عن “كلير تريب”

تعتبر “كلير تريب” شركة رائدة في مجال حجوزات السفر عبر الهاتف المتحرك والإنترنت في منطقة الشرق الأوسط. وتقدم الشركة التي تأسست في عام 2006 لعملائها تجربة سفر شاملة من خلال التطبيقات الحائزة على العديد من الجوائز عبر الأجهزة المحمولة والمكتبية. ومع الجمع بين المنتجات ذات الرؤية المستقبلية، مع نهج يتمحور حول العملاء، وأوسع مجموعة من الرحلات الجوية والفنادق والتجارب المحلية، تقدم “كلير تريب” قيمة متميزة للغاية إلى السوق، والتي توفر الملائمة، والمزيد من الخيارات، فضلاً عن أسعار تنافسية ومحتوى حصري غني.

تحتل “كلير تريب” اليوم مكانة رائدة في فئتي السفر والضيافة، مع بيع ما يزيد عن 10 ملايين تذكرة طيران و1.5 مليون ليلة فندقية سنوياً. ومع إطلاق خدمة “Cleartrip Local” في العام 2016، أصبحت الشركة أول منصة عالمية للسفر توفر إمكانية الاستكشاف وإجراء الحجوزات لأكثر من 15,000 من الأنشطة الترفيهية المحلية الرائعة، والأشياء التي يمكن القيام بها ضمن العديد من الفئات، مثل الأنشطة في الهواء الطلق، والأحداث والفعاليات والأطعمة والمشروبات. تلقت “كلير تريب” العديد من الجوائز والتقديرات، بما في ذلك لقب “أفضل بوابة سفر للعام” في جائزة العلامات التجارية العالمية للسفر لعام 2015، و “أفضل تطبيق للهاتف الجوال” ضمن جوائز ويب إن ترافل لعام 2016.

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Melanie Swan

Cleartrip

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