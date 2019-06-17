‫تقرير ألوان أونور 20: “إيجابية” في الموضة الدارجة في عاصمتي الأزياء لندن وميلانو

* 65% من سكان ميلانو ولندن يتفقون على أن ألوان ملابسهم وإكسسواراتهم تعكس كيف يشعرون

* أكثر من النصف (53%) من الناس يعتقدون أن الآخرين يشكلون آراءهم فيهم بناء على ألوان ملابسهم

* خبير الألوان جول ستانديش يقول إن اللون هو فرصة غير مستغلة للتجربة الإنسائنية، وهو يعمل مع أونور لتشجيع الناس على تبني التأثير الإيجابي الذي يمكن أن يتركه اللون على حياتهم

* سلسلة أونور 20 الجديدة تدعو المستخدمين “لالتقاط الأعجوبة” من حولهم بكاميرا من الدرجة المهنية والتصميم الهولوغرافي الديناميكي باللون الأسود الشبحي والأزرق الشبحي حين يريدون أن يشعروا شعورا إيجابيا

ميلانو ولندن، 18 حزيران/يونيو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أكثر من ثلاثة أرباع (81%) الناس في عاصمتي الأزياء العالميتين ميلانو ولندن، يعتقدون أن الألوان التي يرونها ويلبسونها كل يوم تؤثر على أمزجتهم، وللاستفادة من هذا، فإن من المرجح لهم بقوة اختيار اللون الأزرق لملابسهم وإكسسواراتهم حين يريدون الشعور بإيجابية.

ومع ذلك، على الرغم من القوة الإيجابية للون، فإننا لا نلاحظ الألوان من حولنا، لأننا مشغولون للغاية، أو على عجل أو غائبي التركيز. أقل من 1 من كل 3 (30٪) من الناس في ميلانو ولندن يهتمون دائمًا بالألوان المعززة للمزاج التي تظهر في العالم من حولنا.

تم طلب إجراء تقرير ألوان أونور 20 لتحدي هذه النظرة وتشجيع الناس على التقاط أعجوبة اللون من حولهم واستخدام أحدث التقنيات في الكاميرا الاحترافية في سلسلة أونور 20 – استغلال قوة اللون للتأثير إيجابًا على حياتهم.

وجد تقرير اللون لأونور 20 أن ثلثي (66 ٪) الناس يعتقدون أن الألوان التي يرتدونها يمكن أن تخلق الانطباع الأول النهائي عنهم، ويعتقد أكثر من نصفهم (53 ٪) أن الآخرين يشكلون آراءهم فيهم على أساس الألوان التي يرتدونها.

يوضح خبير الألوان جول ستانديش – أحد أبرز رواد اتجاهات الألوان – أن اللون قوي لأنه يستحث ردودًا عاطفية وليست منطقية من أدمغتنا:

“الانطباعات الأولى مهمة، وهل هناك من طريقة أفضل لتعلن للعالم من أنت غير الموضة. تساعدك الملابس والاكسسوارات الزرقاء في إبراز صورة من الثقة والدبلوماسية والموثوقية – وهي صفات مثالية لمقابلات العمل. ارتداء الأسود لأول مرة يعكس نوعا من اللغز، ويضمن لك أن تبقي عواطفك لنفسك مع نية كشف المزيد عن طبيعتك الحقيقية في مرحلة لاحقة من العلاقة. وبالمقارنة، فإن ارتداء اللون الأحمر في أول مواعدة عاطفية يعكس العاطفة والإثارة، مع الرغبة القوية في الحصول على الاهتمام “.

لتشجيع الناس على مشاهدة والتقاط الأعجوبة من حولهم، كشفت أونور الليلة الماضية النقاب عن سلسلة أونور 20. هذه التكنولوجيا، التي بنيت بهاتف ذكي هو الأفضل في فئته، رباعي الكاميرا تعمل بالذكاء الاصطناعي، تعمل مثل كاميرا دي أس أل آر، إنما براحة وأناقة الهاتف الذكي. فبعدساتها الأربع المختلفة، تسمح الكاميرا للمستخدمين بتحويل لحظة سحرية إلى صورة ثابتة أو فيديو خلال النهار والليل.

وقال رئيس أونور، جورج تشاو، “في أونور، نحن نعرف مدى أهمية اللون. استخدمت سلسلة أونور 20 تكنولوجيا الكاميرا الأكثر تطورًا لمساعدة المستخدمين على تجربة عجائب العالم كما لم يحدث من قبل. أونور تدرك جيدا أن اللون ليس مجرد شيء تراه، بل هو شيء ما تشعر به – وهذه الرؤية مهمة للغاية لتصميم وأداء الهاتف الذكي الجديد.”

يتم عرض روح تصميم أونور “دائما أفضل” في التصميم المبتكر والألوان الفريدة لهاتف أونور 20 الذكي الجديد – بلونيه الأسود الشبحي والأزرق الشبحي. وقد تم رفع هذه الألوان الرائعة بفضل أعجوبة التصميم المجسم الديناميكي المبتكر. تمت صناعة خلفية الجهاز الزجاجية المجسمة الديناميكية في عملية من مرحلتين بفضل تقنية ميش ثلاثية الأبعاد من أونور، وهي الأولى في الصناعة. يتم إنتاج طبقة العمق باستخدام تقنية دقيقة. وهي مضمنة في ملايين المناشير المصغرة التي تشبه قطع الماس. والنتيجة هي تأثير بصري مدعم للعمق يجعل سلسلة أونور 20 مميزة جدا عن سابقاتها.

نبذة عن شركة أونور

شركة أونور هي ماركة تجارية إلكترونية رائدة في مجال الهواتف الذكية. تم إنشاء هذه العلامة التجارية لتلبية احتياجات الأشخاص الرقميين فطريا من خلال منتجات الإنترنت المحسنة التي تقدم تجربة فائقة للمستخدمين، وتلهم على العمل، وتعزز الإبداع وتمكن الشباب من تحقيق أحلامهم. وبعملها هذا، فقد ميزت أونور نفسها عن الآخرين من خلال عرض جرأـتها الخاصة في عمل الأشياء بطريقة مختلفة، واتخاذ الخطوات اللازمة لتقديم أحدث التقنيات والابتكارات لعملائها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع أونور على: www.hihonor.com أو تابعونا على:

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نبذة عن جول ستانديش

جول ستانديش، مستشار الألوان، هو مستشار الأسلوب الشخصي والألوان الخبير، والمحاضر في كلية لندن للأسلوب، والمتحدث العام والمعلق الإعلامي ومؤلف الكتابين اللذين يحتلان قائمة أفضل الكتب الأكثر مبيعا على قوائم أمازون “كيف لا تلبس اللون الأسود” و”الدليل الأساسي للبس المتمعن.” للمزيد، يرجى زيارة: http://www.colourconsultancy.co.uk/about.html

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