كوهلر، ويسكونسن, 1 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ — تعتبر Kohler علامة تجارية رائدة في مجال المطابخ والحمامات، وتستعرض ريادتها العريقة في مجال الابتكار والتصميم من خلال التركيبات المصممة حسب الطلب للفنان المصمم دانيال أرشام الذي يتخذ نيويورك مقرًا له، وتُعرض هذه التصميمات تحت عنوان “التصميم المستوحى من شكل الأحجار” “Stone Flow” في المنتدى العالمي للتصميم Design Miami لعام 2021. يكشف التصميم المستوحى من شكل الأحجار المرحلة التجريبية للتعاون القائم بين KOHLER وأرشام والجدير بالذكر أن في هذا التصميم تم استخدام صخور عملاقة لمحاكاة تصميم الحوض المبتكر Rock.01.

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يكشف أرشام النقاب عن تقنية جديدة في عملية التصميم الخاصة به، وذلك من خلال مجموعة من الأشياء والأشكال الشبيهة بالأحجار، والتي تتلاعب بالأشكال العضوية الموجودة في الطبيعة. ظهر لأول مرة هذا الأسبوع حوض Rock.01 المطبوع ثلاثي الأبعاد والمُصمم في كوهلر بويسكونسن ضمن مجموعة التركيبات التي تتميز بالتصميم المستوحى من شكل الأحجار، ومن المقرر أن يُتاح للشراء هذا الشهر في إصدار 99. يتميز هذا الحوض الفريد من نوعه ذو الإصدار المحدود بأنه يجمع بين الابتكار الإبداعي والحرفية المدعمة بالخبرة التي يتمتع بها كل من Kohler وأشرام.

تقدم Kohler ضمن المنتدى العالمي للتصميم Design Miami لعام 2021 حلقة نقاش حول التصميم بعنوان “التصميم في الوقت الحالي: كيف تتلاقى التكنولوجيا والحرفية مع الثقافة” وذلك في يوم الخميس الموافق 2 ديسمبر مع دانيال أرشام، فنان مصمم، ومارك بيندا، الشريك المؤسس لمعرض Friedman Benda، وديفيد كور، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Kohler، وصامويل روس، فنان مصمم، وستتولى إدارة الحلقة النقاشية وافا كاربينتر، مديرة معارض Design Miami.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم Kohler مجموعات عالمية أخرى مبتكرة ذات تصميمات متطورة في إطار وجودها في ميامي. تمثل مجموعة الاستحمام Statement و صمامات وأدوات التحكم من مجموعة Anthem تطورًا لتركيبات وأدوات الاستحمام من حيث التصميم والخبرة، وقد تم تصميمها بدقة لتلائم معايير السباكة العالمية، مما يفتح الباب أمام المواصفات المحكمة والإبداع الجامح. علاوةً على ذلك، اُستوحيت مجموعة الصنابير Occasion من أحدث الصيحات وبريق العصر الذهبي لهوليوود، مما يوفر تصميم ينبض بالسحر والأناقة داخل الحمام.

واحتفالًا بالمنتدى العالمي للتصميم Design Miami لعام 2021، ساهمت Kohler في DigDeep، وهي منظمة غير ربحية تعمل على توفير المياه النظيفة للأسر في محمية نافاجو. وتأتي مهمة توفير المياه الصالحة للشرب في صميم عمل شركة Kohler وذلك للحفاظ على كوكب الأرض ودعم سلامة الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم. توفير سبل موثوقة للحصول على المياه ليس أمرًا بالغ الأهمية للحياة فحسب، بل لإثراء الحياة والسعي وراء التعليم والفن.

نُبذة عن شركة Kohler Co .

تأسست شركة Kohler Coفي عام 1873 لتصبح واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال تصميم وابتكار وتصنيع مستلزمات وتركيبات المطبخ والحمام، والخزائن الفاخرة والبلاط وأنظمة الإضاءة، والمحركات و المولدات، وحلول الطاقة النظيفة، وتعتبر الشركة مالكة ومشغلة لفندقين من فئة الخمس نجوم، إلى جانب منتجعات الجولف في كوهلر بولاية ويسكونسن، وبلدة سنت أندروز بسكوتلندا.

للتواصل:

فيكي هافنشتاين

Victoria.valdezhafenstein@ kohler.com

جيليان روزون

Jillian.rosone@kohler.com

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