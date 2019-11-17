‫تفتتح بي اس آي الشرق الأوسط (PSI Middle East) مكتبها في المملكة العربية السعودية لدعم قاعدة العملاء ذو النمو المستمر وتنمية سوق المواهب في المملكة العربية السعودية.

تفتتح بي اس آي المزود العالمي لمحتوى التقييمات ، والتكنولوجيا المتقدمة ، واستشارات حلول المواهب ، مكتبها الأول في المملكة العربية السعودية. بي إس آي التي عُرفت مسبقاً باسم إننوفيتيف اتش آر سيلوشنز ويقع مقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1999، بدأت بالعمل في المملكة العربية السعودية عن بُعد منذ عشر سنوات. تُعد شركة بي اس آي واحدة من أكبر فرق خبراء علم النفس المهني ومتخصصي التعلم والتطوير في المنطقة. وسيكون مقر الفريق في مكتبها الجديد الواقع في حي العليا في مدينة الرياض ، مصمم خصيصاً لخدمة عملائنا في المملكة.

وصرحت أماندا وايت ، المدير العام في بي اس آي الشرق الأوسط:

“إننا ندرك ونأيد استثمار المملكة الكبير في الأفراد. تعد متطلبات المملكة العربية السعودية للحصول على أفضل الحلول التقنية، ومجموعتنا الواسعة من خدمات تقييم المواهب وتطويرها في تطابق وتناغم مثالي من حيث موائمة احتياجات السوق المحلي. نحن في غاية الفخر بانجازاتنا التي حققناها في سوق دول مجلس التعاون الخليجي وافتتاح مكتبنا في المملكة هو دليل على التزامنا المستمر لدعم عملائنا.”

وأدلت أبرار المبارك ، المدير الإقليمي للمملكة العربية السعودية في بي اس آي الشرق الأوسط: ” تتمحور رؤية المملكة لعام 2030 حول المواهب البشرية، و نعمل نحن في بي اس آي الشرق الأوسط على إعداد المواهب البشرية للخوض في العالم المهني ، ونحدد المواهب ذات الإمكانيات العالية ، بالإضافة إلى تمكين الفرق العملية من التعاون بشكل أكثر فعالية مع بعضها البعض ، وإعداد القادة للمستقبل. أصبح السوق المحلي أكثر نشاطاً وفعالية مما كان عليه من قبل ،وانه من المشوق للغاية أن نكون جزءًا فعالاً من عملية التحول المبهرة التي تخوضها الممكلة العربية السعودية.”

وللمزيد من المعلومات ، تفضل بزيارة بي اس آي الشرق الأوسط في جناحنا في مؤتمر جمعية تنمية المواهب(ATD) المعني بتنمية المواهب البشرية للتعلم والعمل، يومي 3 و 4 من شهر ديسمبر ، الذي سوف يُعقد في فندق برج رافال ، الرياض.

يسعد شركة انفورما المنسقة لمؤتمر جمعية تنمية المواهب(ATD) بتقديم خصم 10% على تذاكر حضور المؤتمر لجميع عملاء بي اس آي الشرق الأوسط، عند ذكرهم لشركة بي اس آي الشرق الأوسط أثناء الحجز.

للتواصل

سعيد اليعقوب | مدير تطوير الأعمال | بي اس آي الشرق الأوسط | saeedalyaqoub@psionline.com| 00966538085535

الموفع الالكتروني

https://middleeast.psionline.com

موقع المؤتمر الالكتروني

https://hr.knect365.com/atd-saudi-arabia-conference