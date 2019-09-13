‫تعيين Enertis مهندسًا لدى المالك لتنفيذ أول مشروعات الخلايا الشمسية الكهروضوئية على نطاق واسع في سلطنة عمان

مدريد ومسقط، عمان، 12 من سبتمبر 2019 /PRNewswire/ — شركة Enertis هي شركة استشارات هندسية عالمية متخصصة في تقديم الاستشارات الهندسية والفنية وخدمات ضمان الجودة؛ وقد عينتها “آمن للطاقة المتجددة”، التابعة لشركة النفط العمانية، مهندسًا لدى المالك للإشراف على تنفيذ مشروع محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة 100 ميجاوات. تقع محطة الطاقة الشمسية المشار إليها في سلطنة عمان على بعد 210 كم تقريبًا شمالي شرق ثمريت.

يخضع مشروع آمن للطاقة الشمسية لرعاية الاتحاد الياباني العماني الذي شكلته شركة ماروبيني وشركة الغاز العمانية ش.م.ع.م. وشركة بهوان للطاقة المتجددة ذ.م.م. بعد ترسية العقد من المتعهد؛ أي شركة تنمية نفط عمان ذ.م.م. من المقرر أن يعمل مشروع الطاقة الشمسية، الذي أبرمت في ظله اتفاقية شراء طاقة مدتها 2-3 سنوات، على توفير الطاقة للعمليات الداخلية لشركة تنمية نفط عمان، كما أنه واحد من أول المشروعات في العالم لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية على نطاق واسع، على أن تكون شركة للنفط والغاز المشتري الأوحد للطاقة بنظام الجملة.

وقد شاركت Enertis في المشروع منذ مرحلة التصميم بصفتها حلقة الوصل مع مقاول الأعمال الهندسية وأعمال الشراء والإنشاء نيابة عن شركة آمن للطاقة المتجددة. وتعمل Enertis بصفة خاصة على قيادة ومراقبة جميع الجوانب الفنية وتركز بصفة خاصة على اعتماد التصميم التفصيلي للمشروع. كما عينت Enertis فريقًا من المختصين المخضرمين بالموقع للإشراف على أنشطة البناء وضمان الامتثال للالتزامات التعاقدية والتحقق من جودة الأعمال. وقد بدأ العمل في إنشاء المشروع وتقرر تاريخ التشغيل التجاري له في 20 من مايو 2020.

وفي هذا الصدد، صرح بابلو فيلجويرا، رئيس إدارة الهندية والإنشاء في Enertis، قائلاً: “دائمًا ما يمثل دعم المشروعات التي تحمل هذا البُعد تحديًا كبيرًا وشرفًا عظيمًا بالنسبة لنا، فضلاً عن المشاركة في مشروع رائد يعمل لصالح اتحاد مكون من جهات مخضرمة كشركة آمن للطاقة المتجددة ش.م.ع.م.” وأردف بابلو فيلجويرا: “نثق في إمكانات هذه السوق، ونعتزم توطيد حضورنا بمنطقة الشرق الأوسط عن طريق إظهار قدرة فريق Enertis.”

نبذة عن Enertis (www.enertis.com)

شركة Enertis هي شركة عالمية متخصصة في الاستشارات الهندسية ورائدة في قطاع الطاقة المتجددة. تتمثل رسالتها في تحقيق أقصى معدلات الربح لعملائها وإدارة المخاطر بكفاءة على مدى فترات تنفيذ مشروعاتهم عن طريق تقديم خدمات مبتكرة ذات قيمة مضافة عالية. قدمت Enertis خدمات استشارية في مجال مشروعات الطاقة المتجددة تربو إجمالاً على 56 جيجاواط في أكثر من 45 دولة. وللشركة مقرات رئيسة في كل من إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وتشيلي، ولها مقرات في المكسيك وأمريكا الوسطى والأرجنتين وكولومبيا والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا والصين.

RRSS:

www.linkedin.com/company/enertis-solar

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