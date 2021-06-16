‫تعيين ‘روبرتا أنان’ كعضو في المجلس الاستشاري لكلية Condé Nast للأزياء والتصميم

يترأس المجلس الاستشاري ‘إدوارد إنينفول’ رئيس تحرير الإصدار البريطاني من مجلة ‘فوج’ ومدير تحريرها الأوروبي ويضم أعضاء المجلس الآخرون ‘دوناتيلا فيرزاتشي’ و’ناعومي كامبل’ و’سوزي مينكيز’ و’فيكتوريا بيكهام’

أكرا، غانا، 16 يونيو 2021 /PRNewswire/ — تم تعيين سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والعضو المؤسس لمؤسسة الأزياء الأفريقية ‘روبرتا أنان’ كعضو في المجلس الاستشاري لكلية Condé Nast للأزياء والتصميم.

يرأس المجلس ‘إدوارد إنينفول’ الحائز على وسام الإمبراطورية البريطانية، مدير تحرير الإصدار البريطاني لمجلة فوج ومدير تحرير الإصدار الأوروبي من مجلة فوج. يتألف مجلس الأعضاء العشرة الاستشاري من رياديين آخرين مشهورين في المجال من بينهم ‘كارولين راش’ و’دوناتيلا فيرزاتشي’ و’فابين بارون’ و’غريس كودينغتون’ و’ناعومي كامبل’ و’روبرتا أنان’ و’سارة ماور’ و’سوزي مينكيز’ و’فيكتوريا بيكهام’.

تضيف ‘روبرتا’ إلى هذا الدور ثروة من الخبرات في رعاية المواهب الأفريقية ودعم الاستثمارات في البنية التحتية على مستوى اقتصاد الإبداع العالمي من خلال مؤسسة الأزياء الأفريقية (AFF)، وهي مؤسسة غير حكومية تقدم فرص بناء القدرات والمساعدة الفنية للعلامات التجارية للأزياء الأفريقية. في وجود شراكات مثل استكشاف أفريقيا بالتعاون مع مواهب فوج وأكثر من خمس عشرة مبادرة متفردة مثل ملاذ صناعة الإبداع السنوي الأول المنتهي للتو والذي انعقد في غانا، عملت مؤسسة الأزياء الأفريقية على تطوير مهن 24 مصممًا أفريقيا، حيث قدمت منحًا بقيمة تزيد على 1.3 مليون دولار حتى اليوم.

في سياق تعليق ‘روبرتا أنان’ على تعيينها، قالت “يشرفني تعييني كعضوة في المجلس الاستشاري لكلية Condé Nast للأزياء والتصميم. أتطلع إلى هذه الرحلة المثيرة ويسعدني أن أدعم رؤية الكلية القائمة على اكتشاف المواهب والمصممين على مستوى العالم ورعايتهم وتوفير تجربة تعليم عالمية لهم.”

من المتوقع أن يقدم أعضاء المجلس رؤى وخبرات غير مسبوقة إلى كلية Condé Nast للأزياء والتصميم من أجل رعاية الجيل التالي من المواهب وإرشاد تطوير المنهج لضمان توافق الكلية مع احتياجات المجال على المستوى العالمي.

تقدم كلية Condé Nast للأزياء والتصميم تعليمًا عالمي للطلاب في قلب لندن وتضم أكثر من 30 برنامجًا سواء في مقرها وعبر الإنترنت، بما في ذلك سبعة برامج بمستوى درجة الماجستير ودرجة ليسانس مكثفة ومجموعة منتقاة من البرامج عبر الإنترنت إلى جانب دورات تدريبية قصيرة لمدة أسبوع ودورات تدريبية معتمدة أخرى. تسمح المجموعة الكبيرة من البرامج المتاحة في الكلية بتعليم مخصص ويمكن الحصول عليها في جميع أنحاء العالم. من خلال الدعم الذي يقدمه المجلس الاستشاري، سيكون هناك أيضًا صندوق جديد للمنح الدراسية لتقديم الفرص التعليمية لجمهور أوسع.

للمزيد من المعلومات، قم بزيارة https://www.condenastcollege. ac.uk/

تفاصيل جهة الاتصال:

روبرتا أنان

roberta@ africanfashionfoundation.org

نانا أكوا فريمبوما أموفا

frimpomaa@ annancapitalpartners.com

‎+233242924005

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