‫تعيين راشد الهاملي رئيسًا لخدمات الدعم في أومنيكس إنترناشونال

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 يونيو 2021 — /PRNewswire/ أعلنت شركة أومنيكس إنترناشونال -مزود الحلول والخدمات التقنية المتكاملة يوم الأحد- عن تعيين المخضرم في الثروة البشرية الإماراتية والتوظيف راشد الهاملي في منصب رئيس خدمات الدعم الإماراتي، ويسري هذا القرار على الفور. ويأتي هذا التعيين في الوقت الذي تطلق فيه الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية والبنية التحتية الذكية -ومقرها الإمارات العربية المتحدة- رؤيتها للمرحلة القادمة من التطوير، والتي يطلق عليها اسم أومنيكس 2.0: الشريك الأول للحلول الرقمية الشاملة، وبذلك تُجدِّد الشركة تركيزها على متطلبات العملاء من خلال حلول قابلة للتخصيص بدرجة عالية ودعم مكثف.

ينضم الهاملي إلى أومنيكس إنترناشونال بخبرة تزيد عن 20 عامًا كقائد أول في الموارد البشرية والتوظيف والتدريب في الشركات العامة والخاصة رفيعة المستوى في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك أدنوك للتكرير ‘تكرير’، ومركز دبي المالي العالمي، و’تنمية’، والاتحاد للطيران، ووزارة الصحة الإماراتية، ومؤخراً شركة أرابتك القابضة ش.م.ع.

في منصبه الجديد، سيكون الهاملي مسؤولاً عن مجموعة واسعة من الوظائف الحيوية، بما في ذلك الموارد البشرية، والإدارة، والمشتريات، والتخزين، والإعلام، وتكنولوجيا المعلومات، والعلاقات العامة، مما يمهد الطريق لأقسام البحث وتطوير البرمجيات في الشركة من أجل التركيز على الوظائف الأساسية. ومعروف بنهجه الاستراتيجي في الإدارة وخبرته الطويلة في التطوير التنظيمي، ومن المتوقع أيضًا أن يقوم الهاملي بصقل وشحذ إجراءات أومنيكس بطريقة تخدم طموحها للنمو.

إن سجل الهاملي الحافل في إدارة الموارد البشرية بأعلى معايير المشاركة والكفاءة يجعله محركًا رئيسيًا للتحول المستهدَف لشركة أومنيكس، وسيساعد الشركة على جذب المواهب والاحتفاظ بها، فضلاً عن تطوير أُطر شاملة لاكتساب المواهب وإدارة الأداء.

وتعليقًا على التعيين، قال فخراني: “إن أغلى ما لدينا هو موظفونا، ووجود قائد قوي مثل راشد الهاملي يدير خدمات الدعم لدينا يخلق أساسًا متينًا يمكننا أن نكتب عليه الفصل القادم في تقدمنا. كما يتمتع راشد بالمهارات والخبرة والمعرفة اللازمة لقيادة هذه الوظيفة البالغة الأهمية في أومنيكس إنترناشونال، ولا يمكننا أن نكون أكثر سعادة إلا بوجوده معنا”.

وقال راشد الهاملي في بيانه: “أومنيكس إنترناشونال اسم معروف في جميع مجالات عملها – ولأسباب عديدة وجيهة. إن جذور الشركة العميقة في الإمارات العربية المتحدة ومكانتها المرموقة في السوق وملفها الشخصي على مستوى المنطقة يجعلها مكانًا مثاليًا لإحداث تأثير وإحداث تغيير ذي مغزى. وكونك عضوًا في الفريق التنفيذي في أومنيكس هو فرصة للمساهمة في قصة رائعة من التقدم، وأنا أتطلع إلى كل العمل الذي سنقوم به معًا”.

راشد حاصل على بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال والإدارة من جامعة سوفولك، بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية، وقد أكمل البرنامج التنفيذي للقيادة العليا في كلية لندن للأعمال. كما أنه حاصل على شهادة القيادة من حكومة دبي، وهو عضو في العديد من اللجان الصناعية. وتشمل لجنة المقابلات الشخصية في أندوك للتكرير، ولجنة الموارد البشرية في ‘تنمية’، ولجنة تقييم الوظائف في مركز دبي المالي العالمي.

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