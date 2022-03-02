‫تعمل شركة هواوي التي طرحت للتو منصة AppTouch لأول مرة في مؤتمر الجوالات العالمي 2022، مع شركات الاتصالات من أجل مساعدتها في وصول تطبيقاتها إلى المستخدمين العالميين عن طريق توفير خمس مزايا رئيسية

خمس مزايا رئيسية لمنصة AppTouch من هواوي

الوصول عبر نقطة واحدة للتوزيع العالمي: حيث يحتاج المطورون فقط إلى تحميل تطبيقاتهم في AppGallery Connect ، لتوزيعها عبر كل من AppGallery ومنصة AppTouch الأساسي.

حيث يحتاج المطورون فقط إلى تحميل تطبيقاتهم في ، لتوزيعها عبر كل من ومنصة الأساسي. دعم مجموعة متنوعة من الأجهزة الذكية: حيث تدعم منصة التوزيع AppTouch مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية، بما في ذلك تلك التي تعمل في مجال الاتصالات عن بُعد، والتي تشمل عددًا من العلامات التجارية المختلفة، من أجل مساعدة المطورين على الوصول إلى المزيد من المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

حيث تدعم منصة التوزيع مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية، بما في ذلك تلك التي تعمل في مجال الاتصالات عن بُعد، والتي تشمل عددًا من العلامات التجارية المختلفة، من أجل مساعدة المطورين على الوصول إلى المزيد من المستخدمين في جميع أنحاء العالم. قنوات ترويجية ثرية: حيث أبرمت منصة AppTouch من هواوي شراكة مع شركات الاتصالات المحلية من أجل الاستفادة من موارد الترويج الوفيرة، بما في ذلك التثبيت المسبق على الهواتف التي تحمل علامة تجارية، والعروض الترويجية في المتجر، والتنزيلات الخالية من البيانات، والتسويق عبر الرسائل القصيرة، والتي تضمن بدورها إتاحة تطبيقات المطورين لمئات الملايين من المستخدمين الأشخاص.

حيث أبرمت منصة من هواوي شراكة مع شركات الاتصالات المحلية من أجل الاستفادة من موارد الترويج الوفيرة، بما في ذلك التثبيت المسبق على الهواتف التي تحمل علامة تجارية، والعروض الترويجية في المتجر، والتنزيلات الخالية من البيانات، والتسويق عبر الرسائل القصيرة، والتي تضمن بدورها إتاحة تطبيقات المطورين لمئات الملايين من المستخدمين الأشخاص. عمليات محلية مع استهداف دقيق للمستخدم: حيث أنشأت هواوي عددًا من مراكز العمليات الإقليمية خارج الصين، وعينت أكثر من 2000 من موظفي العمليات ذوي الخبرة، أكثر من نصفهم من الموظفين المحليين، ولديهم معرفة عميقة بالأسواق المحلية. وهم مكلفون بمساعدة المطورين على توطين منتجاتهم وعملياتهم.

حيث أنشأت هواوي عددًا من مراكز العمليات الإقليمية خارج الصين، وعينت أكثر من 2000 من موظفي العمليات ذوي الخبرة، أكثر من نصفهم من الموظفين المحليين، ولديهم معرفة عميقة بالأسواق المحلية. وهم مكلفون بمساعدة المطورين على توطين منتجاتهم وعملياتهم. خدمة التسوية المتكاملة: حيث تقوم منصة AppTouch بتقديم تحليلًا شاملًا للبيانات وخدمات التسوية، عبر منصة ضريبية/مالية عالمية سلسة.

استراتيجيات العمليات المشتركة التي تعزز تحقيق الدخل

تتمتع منصة AppTouch بنظامين للعمليات المشتركة، عمليات مشتركة للتطبيقات والعضوية. تتضمن العمليات المشتركة للتطبيقات عمليات شراء فردية، مثل التنزيلات التقليدية المدفوعة وعمليات الشراء داخل التطبيق؛ وتعمل العمليات المشتركة للعضوية، والمعروفة أيضًا باسم خدمات منصة AppTouch الخاصة، على تجميع المحتوى المتميز للمستخدمين من أجل الاشتراك فيه على أساس دوري، حتى يتمكنوا من الاستمتاع بالوصول إلى التطبيقات مجانًا، بالإضافة إلى الإعلانات وعمليات الشراء داخل التطبيق.

وتُعد منصة AppTouch ضرورية لنجاح ألعاب مثل Stickman Rope Hero و Bike Blast. حيث نمت إيرادات لعبة Stickman Rope Hero، منذ الانضمام إلى برنامج عضوية منصة AppTouch، بنسبة مذهلة بلغت 1813% في الفترة من ديسمبر 2020 إلى نوفمبر 2021، كما نمت إيرادات Bike Blast بنسبة 707%.

ويمكن للمطورين الآن، بفضل AppTouch، تسخير الإمكانات القوية للوصول إلى المستخدمين العالميين بأكثر الطرق فعالية وكفاءة. وستستمر منصة AppTouch في الوصول إلى المزيد والمزيد من المطورين من أجل استكشاف فرص جديدة لتحقيق الدخل من التطبيقات.

لمعرفة المزيد عن منصة AppTouch، يرجى زيارة HUAWEI Developers (huawei.com)