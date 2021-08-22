‫تعلن iZooto عن شراكة مع Jubna “جبنة” لزيادة الأرباح للناشرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 أغسطس/ آب 2021 /PRNewswire/ — تُعد شركة جبنة، شبكة إعلانية محلية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تساعد المعلنين على زيادة جودة الزيارات وتعمل مع مئات الناشرين لزيادة عائدات الإعلانات بشكل كبير من خلال الوحدات للتوصية بالمحتوى في جبنة، الشراكة مع iZooto. والتي تعتبر منالإعلانية صة تسويق مملوكة للجمهور تساعد الناشرين على جذب جمهورهم وتحقيق الأرباح منه عن طريق دفع الإشعارات.

وقدعلق باسل سياف، المدير الرقمي في جبنة قائلًا “تقدم iZooto عرضًا مُميزًا للناشرين للتعمق في قناة أرباح جديدة دون الاعتماد على الحدائق المسورة. ستسمح لنا شراكتنا مع iZooto بإحداث تأثير أكبر بكثير للناشرين الذين يختارون الشراكة مع iZooto، وسوف تمكّن هؤلاء الناشرين من فتح الإمكانات الكاملة لتحسين الأرباح. نحن متحمسون لرؤية كيف ستتطور الأمور”

تضافرت جهود كلا جبنة وiZooto لمساعدة الناشرين على تحقيق أقصى استفادة من كلا النظامين الأساسيين للحصول على معدلات محسّنة. تساعد جبنة في الوصول إلى مستخدمين نشطين ومتفاعلين من كبار الناشرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لزيادة التحويلات وزيادة الأرباح. صرّح Siddhartha Saxena “سيدهارتا ساكسينا”، رئيس الأعمال في iZooto: “إن الناشرين الذين يستخدمون iZooto يحققون أرباحًا متزايدة من خلال إعلانات الإشعارات الفورية. وإن اقتران ذلك بإعلانات جبنة الجذابة للغاية والتي تتطابق مع اهتمامات المستخدم، يجعل هذه الشراكة مثمرة”.

وأضاف أضاف Vivek Khandelwal “فيفيك كانديلوال”، مدير العمليات، في iZooto قائلًا “من الآن يمكننا تعزيز تواجدنا في المنطقة سنحصل على منظور أفضل لواقع الناشرين ونحسّن الإعلانات بشكل أفضل من خلال هذه الشراكة. نستهدف تزويد الناشرين بمصداقية كاملة لتدفق عائدات الإعلانات”

نبذة حول iZooto

iZooto هي منصة تسويق مملوكة للجمهور تستفيد من إشعارات الدفع كقناة لمساعدة الناشرين لبناء قاعدة جماهرية تساعد iZooto الناشرين على تولي مسؤولية جمهورهم وتقليل اعتمادهم على جوجل وفيسبوك وهناك أكثر من 1100 ناشر على مستوى العالم يستخدمون iZooto لإرسال أكثر من 150 مليار إشعار كل شهر – عبر قنوات مثل – إشعارات الويب وبرنامج المراسلة وتطبيقات الأجهزة الجوَّالة الأصلية.

حول جبنة

تُعد جبنة شبكة رائدة في اكتشاف المحتوى في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا. مع أكثر من 2000 ناشر متميز، وتقدم للمعلنين الرقميين حلًا ذكيًا لإنشاء عدد مستخدمين ضخم وبأسعار معقولة إلى صفحاتهم باستخدام محرك توصية المحتوى المتقدم الخاص بنا والذي يقدم عشرات الملايين من مرات الظهور على أساس يومي عبر العديد من الناشرين العرب المتميزين الآمنين للعلامة التجارية.

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Pravya Pravin

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