‫تعلن BDSwiss عن رعاية بطولة موانئ دبي العالمية.

ليماسول، قبرص, 20 أكتوبر / تشرين أول 2021 /PRNewswire/ — كشفت مجموعة الخدمات المالية الرائدة BDSwiss النقاب عن رعايتها الأخيرة لـ بطولة جولة موانئ دبي العالمية رفيعة المستوي بالتعاون مع الجولة الأوروبية. تقام سنويا في ملاعب الجميرا للجولف في دبي، وتعد البطولة للجولف في نهاية الموسم جزء من حدث سلسلة رولكس المشهورة عالميا، والتي ستلقي بظلالها على سباق هذا العام في دبي، وهي مسابقة تستمر لموسم واحد لتتويج اللاعب رقم واحد في البطولة الأوروبية.

وهذه هي المرة الأولى التي تصبح فيها مؤسسة BDSwiss واحدة من الجهات الرسمية الراعية لبطولة العالم للجولات الأوروبية، مما يسلط الضوء على التزام المجموعة بالتمييز بين علاماتها التجارية وإبلاغها عنها من خلال رعاية مناسبات رياضية ومنظمات عالية المستوى. وكلا الكيانين ملتزمان بالخبرة التقنية مع شغف للأداء. وعلى أعلى مستوياتها، تغرس لعبة الغولف في اللاعبين نفس المبادئ التي تسعي BDSwiss إلى إلهامها في تجارها: التفاني، والمرونة، والالتزام بالتميز.

وكجزء من الاتفاقية، سوف تتلقى BDSwiss إنتشارا قويا لعلامتهم التجارية من خلال اللافتات والظهور في الموقع عبر مجموعة من المواد الإعلامية الأخرى الخاصة بالبطولة. كما ستتمتع BDSwiss بفرص ممتازة فيما بين الشركات من خلال إمكانية الوصول إلى مسابقة Pro-Am الخاصة بالبطولة ومجموعة من خدمات الضيافة

وبالحديث عن الشراكة الجديدة علق ألكسندر أويلفك، الرئيس التنفيذي لشركة BDSwiss: “في BDSwiss، نحن شديدو الأعتزاز بالتعاون مع الجوله الاوروبية في رعاية بطوله موانئ دبي العالمية — حدث جولف رفيع المستوي يدعم صورة العلامة التجارية الخاصة بنا ويتماشي مع قيمنا الاساسيه للنزاهه، والمثابره، والالتزام بأداء عالمي المستوى.”

وأضاف دانييل تقي الدين، كبير الموظفين التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ نحن مسرورون لكوننا أحد الجهات الرسمية الراعية لبطولة موانئ دبي العالمية للجولف، وهو حدث رياضي معترف بها عالميا والذي لن يدعم فقط علامتنا التجارية في الأنتشار العالمي ولكنه سيعزز أيضًا جهودنا لنصبح قوة رائدة في االتجارة متعددة الأصول في الإمارات العربية المتحدة وعبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام.”

كما علق ماكس هاملتون، المدير التجاري للجولة الأوروبية: “نحن مسرورون بالترحيب بـBDSwiss في شبكتنا من الشركاء لبطولة موانئ دبي العالمية. إن البطولة ليست معلمًا سنويا في لعبة الجولف العالمية فحسب، بل هي علامة بارزة في التقويم الرياضي في الشرق الأوسط الذي سيذاع على الجمهور العالمي.”

و تمثل بطولة موانئ دبي العالمية ثاني حدث رياضي كبير برعاية BDSwiss لعام 2021، حيث قامت المجموعة بتوقيع صفقة لمدة عامين كالراعي الذهبي MercedesCup ATP 250 لبطولة شتوتغارت للتنس في وقت سابق من هذا العام.

حول الـ مجموعة BDSwiss :

تعتبر BDSwiss مجموعة خدمات مالية رائدة، حيث تقدم منتجات تجارية واستثمارية مفصلة بعقد للاختلافات لأكثر من 1.5 مليون عميل مسجل، في أكثر من 180 دولة مختلفة. منذ نشأتها في عام 2012، قدمت BDSwiss منتجات من الدرجة الأولي، ومجموعة واسعة من المنصات، وتسعير تنافسي وتنفيذ سريع لأكثر من 1000 أداة أساسية بما في ذلك فوريكس والأسهم والسلع الأساسية والمؤشرات والصناديق المتداولة في البورصة. وتمتثل BDSwiss لإطار تنظيمي صارم وتدير خدماتها على نطاق عالمي في إطار عدد من الكيانات المختلفة.

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