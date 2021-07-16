‫تعلن شركة تي تي سي (TTC) عن توسعها في الشرق الاوسط

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 15 يوليو/تمّوز 2021 /PRNewswire/ — يسر شركة تي تي سي‎ ‎، الشركة الرائدة في توفير ضمان البرمجيات، أن تعلن عن توسعها بافتتاح مقر مكتب جديد في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة. هذا هو أول مشروع لشركة تي تي سي في منطقة الشرق الأوسط، مع مواقع المكاتب الرئيسية الحالية بما في ذلك الولايات المتحدة، وأوروبا، وسنغافورة، ونيوزيلندا، وأستراليا. من خلال هذا، ستواصل شركة تي تي سي دعم بصمتها المتزايدة باستمرار مع الوصول إلى أفضل المواهب في المنطقة.

قال جرانت بوري، مؤسس ومدير التكنولوجيا في شركة تي تي سي‎ ‎، “نحن متحمسون للغاية لتقديم أول تواجد لشركة تي تي سي في منطقة الشرق الأوسط”. “إنها علامة واضحة على نمو مؤسستنا وقدرتها على تقديم خدمات الاختبار الخاصة بنا بنجاح عبر العديد من المناطق الجغرافية.”

مكتب أبوظبي الجديد سيديره يورغ بيتش، الذي تم تعيينه مديراً تنفيذياً لشركة تي تي سي الشرق الأوسط. يأتي بيتش من خلفية واسعة في الاختبار، وتكنولوجيا المعلومات، والتحول داخل القطاع المالي، حيث يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عاماً في قيادة عمليات تكنولوجيا المعلومات المعقدة في مؤسسات بالشرق الأوسط، وأوروبا، وآسيا والمحيط الهادئ – بما في ذلك هيئة أبوظبي للاستثمار (ADIA)، وبنك باركليز للاستثمار، وبنك يو بي إس للاستثمار، وكريدي سويس، وبنك جوليوس باير.

قال بيتش: “هذه الرحلة الجديدة مع تي تي سي ستكون رحلة تحويلية ومفيدة للمنطقة”. “رحلة تي تي سي إلى الشرق الأوسط هي الخطوة المنطقية التالية بعد توسعنا الناجح للغاية من آسيا والمحيط الهادئ إلى الولايات المتحدة وأوروبا. بفضل خبرتنا ومعرفتنا الواسعة، ستقدم شركة تي تي سي الشرق الأوسط أفكاراً مبتكرة وحلولاً ذكية مثبتة إلى السوق المحلية وستكون قادرة على مساعدة الشركات في هذه المنطقة على تحقيق مستويات جديدة من ضمان الجودة والتحكم عبر أقسام تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم. “

حول شركة تي تي سي العالمية

تي تي سي هي شركة عالمية رائدة في توفير ضمان البرامج مع التركيز على مساعدة المؤسسات على تغيير طريقة تقديمها للتكنولوجيا. لدينا قدرات عبر مجموعة واسعة من مجالات التسليم التي تمكن عملائنا من زيادة سرعة وجودة تطوير التكنولوجيا مع تقليل المخاطر والتكلفة. تأسست شركة تي تي سي في عام 2004 لتكون شريك اختبار يمكنه الاستفادة من التعلم العالمي وأفضل الممارسات وتقديمها بطريقة مناسبة محلياً. تقدمنا سريعاً إلى الأمام خلال سبعة عشر عاماً بمكاتب في نيوزيلندا، وأستراليا، وآسيا، والأمريكيتين، وأوروبا، وشراكات قوية مع بعض أكبر المنظمات في العالم، ولا يزال هذا هو هدف تي تي سي اليوم. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارتنا على: https://www.ttcglobal. com/.

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