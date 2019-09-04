‫تعرف على المشاريع الفائزة بجوائز وايز لعام 2019

الدوحة، قطر، 4 سبتمبر 2019. أعلن مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم “وايز”، المبادرة العالمية الرائدة في مجال دعم الابتكار والتعاون في مجال التعليم، عن المشاريع الستة الفائزة بجوائز وايز لعام 2019، وذلك تقديرًا وتشجيعًا للمبادرات التعليمية المبتكرة في جميع أنحاء العالم. وقد تم إختيار المشاريع الفائزة من 481 مشروع تقدّم للفوز بجوائز وايز.

المشاريع الفائزة بجوائز وايز لعام 2019 هي مؤسسة فاميلي بيزنس فور إديوكيشن من المملكة المتحدة ومدارس العالم المتحدة التي تعمل في النيبال وميانمار وكمبوديا ومنظمة ميكروبت التعليمية العالمية ومشروع الطفل السعيد في البرازيل ومشروع أربن لرعاية سلامة الأطفال في الهند ومعهد أكيلا في رواندا.

وقد صرح السيد ستافروس يانوكا، الرئيس التنفيذي لمؤتمر وايز، قائلاً: ” نحن متحمسون للغاية للإعلان عن المشاريع الحائزة على جوائز وايز لعام 2019. يختلف كل مشروع من حيث تركيز المشروع والتوزيع الجغرافي. تُظهر جوائز وايز مرة أخرى كيف يمكن للمنظمات والحكومات العالمية معالجة تحديات التعليم الملحة من خلال حلول مبتكرة. أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر لجنة تحكيم الجوائز الذين قاموا بعمل شامل في تقييم المشاريع”

تتناول المشاريع المتأهلة عدداً من القضايا التعليمية الملحة بما فيها طرق مبتكرة لتمويل التعليم وتوفير فرص الوصول للتعليم في المناطق النائية وتعزيز تعليم الترميز وتوفير برامج للطفولة المبكرة التي تعتمد على العلوم المعرفية وتعزيز سلامة الأطفال للقضاء على الإعتداء الجسدي على الأطفال وتوفير التعليم المتمركز على المهارات العملية.

تم إجراء تقييم مستقل للمتأهلين الخمسة عشر بقيادة L.E.K للإستشارات . وقام فريق من الخبراء بتقييم المشاريع المتأهلة وفق معايير صارمة و منها إثبات استخدام الأدوات والحلول المبتكرة والفعالة التي تحدث تأثيرٍ ونقلة نوعية في حياة الأفراد والمجتمعات المحلية. ويجب أن تتمتع هذه المشروعات بالاستقرار المالي، وأن تكون لها خطط إنمائية واضحة، وكذلك القابلية للتطوّر والتعميم.

وقد صرح السيد أشوين أسمول شريك في L.E.K “مثل الفائزون بجوائز وايز أفضل ما في قطاع التعليم على مستوى العالم ، مما دفع حدود الابتكار في هذا القطاع.. نحن في L.E.K فخورين مرة أخرى بدعم تقييم المتأهلين للنهائيات الاستثنائية لهذه الجوائز “.

سيجري الاحتفاء بالمشروعات الستة الفائزة وكذلك المشروعات التي حازت على مركز الوصافة، خلال فعاليات مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم 19 – 21 نوفمبر في مدينة الدوحة في قطر.. بالإضافة إلى توفير الدعاية والترويج وإتاحة فرص التواصل، فسوف يحظى كلّ مشروع فائز بجائزة مالية قدرها 20,000 دولار أمريكي.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط التالي:http://www.wise-qatar.org/wise-awards

نبذة عن جوائز “وايز”

في كل عامٍ تكرّم جوائز “وايز” وتحتفي بستة مشروعات تعليمية مبتكرة نجحت في تذليل تحديات التعليم العالمية. ومنذ العام 2009، تلقت جوائز “وايز” ما يربو على 3,700 طلب تقديم للمشاركة من أكثر من 150 دولة، حظي بالجوائز منها حتى اليوم 66 مشروعًا تنتمي إلى طيف واسع ومتنوع من القطاعات والمواقع، بفضل طابعها الابتكاري ومساهمتها الإيجابية وقدرتها على الاستيعاب والتكيف. وتمثل هذه المشاريع أحد مصادر الخبرة المتنامية والممارسة التعليمية السليمة. وتستمر وايز عامًا بعد عام في بناء مجتمع من المبدعين في مجال التعليم، يوفرون بيئة خصبة لمجالات تعاون خلاقة. وتتألف شبكة جوائز وايز اليوم من مشروعات رائدة تشق الطريق أمام إحداث تغيير حقيقي داخل الجماعات والمجتمعات.

نبذة عن مؤتمر القمّة العالميّ للابتكار في التعليم “وايز”

تأسس مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم “وايز” عام 2009 من قبل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وبرعاية رئيس مجلس إدارتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر. ويُعدّ وايز منصة دولية متعددة القطاعات هدفها التفكير الخلاق المبني على الأدلة والنقاش والعمل الهادف. ويعتبر مؤتمر “وايز” مرجعًا عالميًا لمنهجيات التعليم الحديثة من خلال قمته التي يعقدها كل عامين والأبحاث التعاونية ومجموعة البرامج المستمرة التي ينفذها.

للاطلاع على المزيد من المعلومات عن مؤتمر وايز، يرجى زيارة الرابط التالي: www.wise-qatar.org

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:Contact

Lina Lahlou

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