مشاركة أكثر من 200 فنان على 8 مسارح لأربعة أيام على التوالي

الرياض، المملكة العربية السعودية،, 22ديسمبر، 2021 أعلن تطبيق 360VUZ، الخاص بتقديم عروض فيديو حصرية للواقع الافتراضي في 360 درجة، عن تعاونه مع ميدل بيست، منصة الترفيه الثقافية والموسيقية العالمية، لعرض تجربة غامرة من المهرجان الموسيقي الأكبر والأكثر حماساً في الشرق الأوسط: ساوند ستورم والذي أقيم من تاريخ 16-19 ديسمبر. وشارك بالمهرجان أكثر من 200 فنان أحييوا الحفل على ثماني مسارح على مدى أربع أيام متتالية.

وسيبهر تطبيق 360VUZ جميع عشاق الموسيقى الذي لم يتمكنوا من حضور مهرجان ساوند ستورم عبر طرح تجربة غامرة ومتطورة كجزء من بناء عالم ميتافيرس رقمي متكامل.

ويوفر التطبيق قسماً خاصا بميدل بيست على منصته، ليضم قائمة كاملة من مقاطع فيديو غامرة وتفاعلية خاصة بمهرجان ساوند ستورم.

وقال خالد زعترة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 360VUZ: “تلعب منصة ميدل بيست دوراً رئيسيا في خلق مشهد جديد في قطاع الموسيقى والترفيه في المملكة السعودية والمنطقة. ويعد تقديم 360VUZ لتجربة مهرجان ساوند ستورم فرصة رائعة لاكتشاف عالم جديد يضم محتوى غامر ومميز.”

وشارك عدد من ألمع الفنانين العالميين والعرب في المهرجان منهم راشد الماجد، وماجد المهندس، وبلقيس فتحي، وأصالة، و عمرو دياب، وجايسون درولو، والدي جاي آرمن فن بيورن، و تيستو ، و أفروجاك ، ودي جي سنايك، وكارل كوكس وغيرهم الكثير.

يمكنكم تحميل التطبيق عبر الرابط التالي : www.360VUZ.com

كما يمكنكم متابعة الشركة على موقع إنستجرام عبر الرابط التالي : https://bit.ly/360VUZ- Instagram

نبذة عن 360VUZ

تأسست شركة 360VUZ في عام 2017 على يد رائد الأعمال خالد زعترة، ولدى الشركة مكاتب في دبي، لوس أنجلوس، وكاليفورنيا، والرياض، ولديها فريق عمل مكون من 30 متخصصاً في تطوير المنتجات التقنية وغيرها من المجالات المتخصصة في قطاع التكنولوجيا.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع زينة الحداد، مدير العلاقات العامة والاتصالات على البريد الإلكتروني zeina@360mea.com

Video – https://mma.prnewswire.com/ media/1715180/360VUZ.mp4

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1715178/360VUZ.jpg