‫تطوير الشركة لمدة 22 عامًا يَصنع عملاقًا للجلفنة بالغمس الساخن بإيرادات تبلغ 20 مليار

ليانغ الصين, 19 يناير 2021 /PRNewswire/ — منذ عدة أيام، أعلنت شركةJiangsu Guoqiang Galvanization Industrial Company (يشار إليها فيما يلي باسم JSGQ) أنها قد تجاوزت حاجز الـ 20 مليار يوان صيني لإيرادات المبيعات السنوية، محققة رقمًا قياسيًا في تطورها الذي دام 22 عامًا. فكيف صنعت شركة الجلفنة بالغمس الساخن الصينية هذه معجزة؟

تأسست شركة JSGQ في عام 1998، والتي شهد تطويرها أربعة مراحل مهمة: “تجديد الشركة” و”العمل على استدامة قوة الدفع” و”الابتكار والتعاون” و”خدمة المجتمع”.

المرحلة 1 (1998~2005): تجديد الشركة

في أكتوبر 1998، تعرضت مجموعة Changzhou Xinghong Group الأصلية للإفلاس. وحصل رئيس مجلس الإدارة والمدير العام الحالي، يوان تشيانغ، أخيرًا على إدارتها ومِلكيتها بعد تقديم عطاء للدمج وإعادة التنظيم، وقاد فريقًا لبدء التشغيل من أجل بدء رحلة ريادة الأعمال الخاصة بهم.

المرحلة 2 (2006~2010): العمل على استدامة قوة الدفع

شهدت JSGQ عودة وتطورًا سريعًا، لتصبح واحدة من أفضل 500 شركة خاصة في الصين وواحدة من أفضل 100 شركة نقل في الصين. في هذه المرحلة، ركَّزت الشركة على مفهوم “تزويد العملاء بمنتجات من الدرجة الأولى وخدمات عالية الجودة”، مما يشكل مفهومًا أساسيًا لحوكمة الشركات يتمثل في “اعتبار العلم والتكنولوجيا القوة الإنتاجية رقم 1، والابتكار الميزة التنافسية رقم 1 للشركة”.

المرحلة 3 (2011~2018): الابتكار والتعاون

مع تطورها ونموها المستدام، بدأت JSGQ رحلة الابتكار والتعاون في هذه المرحلة. ومنذ عام 2011، أنشأت JSGQ شركة مشتركة مع شركة نيبون للصلب (Nippon Steel) اليابانية، وأنشأت قسم Guodian Division مع شركة هولندية، وشاركت في صياغة المعايير القياسية الصناعية، وأنشأت منصة لوجستية بيئية ذكية، وطوّرت مشاريع مثل روبوتات التنظيف وإطارات التسلق الذكية، مما جعل إيرادات المبيعات السنوية تتجاوز العشرة مليارات يوان في عام 2014.

المرحلة 4 (2019~ الوقت الحاضر): خدمة المجتمع

تجاوزت مبيعات JSGQ السنوية 20 مليار في هذه المرحلة. وبدأت الشركة في الشروع في تحقيق وضع “مربح للطرفين” بين الفوائد الاقتصادية والاجتماعية. ومع مزيد من الحماس للأنشطة الخيرية الاجتماعية: تم إنشاء “منحة يوان براذرز الدراسية”، والمشاركة في تنفيذ “خطة براعم الربيع” ومشروع “جمع التبرعات لمدينة ليانغ”، مع التركيز على رد الجميل للمجتمع والجمهور.

موقع الويب للشركة: www.jsgq.cn