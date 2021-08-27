‫تطلق EPEIOS “جهاز تنقية الهواء” الرائد، ابتكار يجمع بين توزيع وتنقية الهواء

طوكيو، 27/أغسطس/2021/PRNewswire— أطلقت EPEIOS -العلامة التجارية للأجهزة المنزلية- رسميًا EPEIOS HM702A – أحدث طراز في سلسلة Zephyr+، ويمثل مزيج مبتكر من توزيع وتنقية الهواء. وهو متاح الآن للشراء عبر العديد من المنصات، بما فيها أمازون, Rakuten, متجر ياهو، و EPEIOSالموقع الرسمي الياباني ل .

بالرغم من أن HM702A على شكل مروحة سقفية تقليدية من ناحية الشكل الجمالي، إلا أن وظيفته تختلف إلى حدٍ ما.

باختصار، هو عبارة عن جهاز لتوزيع الهواء يمكن استخدامه في أي مكان في الغرفة في كل الفصول، بينما المروحة التقليدية لا تستخدم إلا في أجواء الصيف الحارة فقط.

جهاز توزيع الهواء على مدار العام

باعتباره جهاز لتوزيع الهواء، يخلق EPEIOS HM702 تيار متذبذب بمقدار 360 درجة على شكل نفثات غير مرئية، ويساعد على الحفاظ على درجة حرارة ثابتة للغرفة عن طريق تخليص الغرفة من المواضع الباردة أو الدافئة. وبالتالي، يمكن استخدامه طول العام

منقي هواء مضاد للبكتريا

وفي وجود مؤين الهواء المدمج المثبت الذي يقدم أقصى وصول للأكسجين النشط الذي يزيل 99.99% من الجزيئات المحمولة جوًا، فإن هذا الجهاز الحاصل على براءة اختراع لتنقية الهواء يمكنه حماية المستخدمين من البكتريا، والفيروسات، ومسببات الحساسية، وحتى الفورمالدهيد، مما يخلق منزلًا منعشًا.

تدفق قوي للهواء مع حركة ثلاثية الأبعاد في وضع المروحة

حتى عند استخدامه كمروحة هوائية، يمكن أيضًا ل HM702A تقديم ما يصل إلى 32 متر من الهواء المتدفق القوي بسرعة 12، فضلَا عن تزويده بأحدث وظيفة تحريك ثلاثية الأبعاد يمكنها نفث الهواء إلى اليسار واليمين حتى 180 درجة، وللأعلى وللأسفل عبر 100 درجة، بما يعني قدرة EPEIOS HM702A على تغطية الغرفة بأكملها، أو حتى منزل صغير من خلال تدفق هواء قوي ومتعدد الاتجاهات.

يمتزج مع المحيط بشكل عصري أنيق

يناسب HM702A تقريبا جميع أنماط التصميم الداخلي للمنازل لما يتميز به من بساطة الشكل، وحيادية اللون، وصغر الحجم، وإلى جانب ميزة التحكم عن بعد، يتميز أيضًا بلوحة تحكم تعمل باللمس مع إمكانية الوصول لجميع وظائف الجهاز.

نبذة عن EPEIOS

تأسست في 2020، وقد أنشئت EPEIOS لتؤثر إيجابيًا على المستخدمين وتجعل حياتهم اليومية أسهل عن طريق إتاحة أجهزة منزلية ذكية سهلة الاستخدام، ومبتكرة، وقائمة على التجربة، إلى جانب الشكل الجمالي البسيط.

وحتى الآن، تضم مجموعة الأجهزة المنزلية الصغيرة EPEIOS أجهزة ترطيب الهواء، وأجهزة توزيع الهواء، وأجهزة تنقية الهواء، إلى جانب المحامص، والمكانس المحمولة، والمساحات الإلكترونية

وستنضم EPEIOS قريبًا إلى السوق الفيتنامي بعد إطلاق موزع الهواء HM702A، بينما تبحث عن الشراكات مع الموزعين في جميع أنحاء العالم. للمزيد من المعلومات، زورو الموقع الإلكتروني ل EPEIOS www.xepeios.com / www. epeios.jp

Spencer Dai

[email protected]

صورة- https://mma.prnewswire. com/media/1601461/image_1.jpg

صورة- https://mma.prnewswire. com/media/1601464/image_2.jpg

صورة- https://mma.prnewswire. com/media/1601462/image_3.jpg

صورة- https://mma.prnewswire. com/media/1601463/image_4.jpg