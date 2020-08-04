‫تطبيق ThinQ من شركة أل جي يفتح الأبواب لجعل الحياة أسهل من المنزل

تطبيق المساعد المنزلي الذكي مفتاحك لعيش منزلي سهل، بدون قلق، وممتع

سيؤول، كوريا الجنوبية، 4 أغسطس 2020/ بي آر نيوزواير / — أل جي إلكترونيكس تعمل على خفض دواعي القلق للمستخدمين مع زيادة السهولة والمتعة بفضل تطبيقها أل جي “ثنك” ThinQ على الجوال. هذا المساعد المنزلي الذي يذهب معك إلى حيث تذهب، تطبيق “ثنك” يأتي مجهزة بواجهة بدهية وسمات ذكية لجعل حياتك أسهل في المنزل.

تم إطلاق التطبيق في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وهو متوفر حاليًا في أكثر من 150 دولة، ويوفر التطبيق راحة لا مثيل لها في نمط الحياة من خلال توصيل مجموعة مذهلة من أجهزة الذكاء الاصطناعي التي تعمل بتقنية”ثنك”والأجهزة المتصلة بشبكةواي فايمن إل جي. حتى اليوم، تعملأل جيعلى زيادة توافق التطبيق، والذي يمتد حاليًا عبر 32 من منتجاتأل جيبما في ذلك الغسالات والمجففات ومكيفات الهواء وأجهزة تنقية الهواء والتلفزيونات والثلاجات.

رصد في الوقت الحقيقي لسهولة العيش

تحقق بسهولة من حالة أجهزةأل جيالمتوافقة حول المنزل من خلال المراقبة في الوقت الحقيقي على تطبيق”ثنك”سواء كنت في المنزل أم لا، حيث يمكنك أن ترى بسرعة مقدار الوقت المتبقي على الغسالة أو المجفف أو دورة غسالة الصحون مباشرة من هاتفك والطلب من التطبيق إعلامك بمجرد الانتهاء من المهمة. دون الحاجة إلى الانتظار ريثما تنتهي دورة الغسيل أو في المطبخ لتتبع التقدم بعد الآن، قم بالأعمال المنزلية بطريقة سهلة.

نفاد الإمدادات المنزلية؟ اطلب المنظفات بسهولة من خلال تطبيق “ثنك”

دعم المنتج من أجل إزالة القلق

تضمن مجموعة خدمات دعم العملاء الاستباقية منأل جيأفضل تجربة للمنتج، لذلك يمكنك أن تكون مرتاح البال عندما يتعلق الأمر بالأعمال المنزلية. تتواصل خدمة العملاء الاستباقية بشكل مباشر مع الأجهزة المتوافقة لتوفير أفضل النتائج لفترة أطول. من خلال الاستفادة من حالة الجهاز وإعداداته، يقدم حل خدمة العملاء المستند إلىالذكاء الاصطناعيأيضًا نصائح واقتراحات مفيدة للحفاظ على كل جهاز من أجهزتك المنزلية في حالة جيدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الآن الاستمتاع بخدمة دعم العملاء الفردية لإجراء صيانة بسيطة من المنزل. نظرًا لأن تنبيهات الاستبدال القابلة للاستهلاك ستتيح لك معرفة وقت تغيير الفلتر في الثلاجة مثلا، يمكنك تجربة أقصى قدر من الفعالية والكفاءة التشغيلية بأقل قدر من القلق.

قم بإجراء “فحص صحي” على أجهزةأل جيعبر Smart Diagnosis على تطبيق “ثنك”، واستفد من نصائح الصيانة المفيدة. على سبيل المثال، إذا كانت الثلاجة دافئة بشكل غير عادي في الداخل، يمكن للتطبيق فحص إعدادات درجة الحرارة وتقديم تعليمات سهلة الاتباع إذا كان التعديل مستحسنًا. يشبه Smart Diagnosis وجود خبير فني في متناول يدك، دائمًا في متناول يدك للمساعدة في تقديم تجربة منتج محسنة.

لا تنس: إن ملكيتك المثبتة من خلال تسجيل المنتج ستضمن لك حماية الضمان الأساسية والدعم السريع والخدمة، لذلك لا داعي للقلق.

التحكم في المنزل عن بعد يترك لك الحرية في الحصول على المتعة

يتيح لك تطبيقأل جي”ثنك”إمكانية التحكم في منزلك بسهولة من أي مكان، حتى تتمكن من تشغيل الإعدادات أو إيقافها أو تشغيلها أو إيقافها أو ضبطها على أجهزة”ثنك”عن بُعد. استخدم التطبيق أيضًا لتنزيل دورات جديدة ومتخصصة للغسالة والمجفف، وضبط إعداد درجة الحرارة على مكيف الهواء، والعناية بالأعمال المنزلية دون مغادرة الأريكة ومشاهدة برنامجك المفضل على شاشة التلفزيون. مع هذا التحكم الشامل، لديك المزيد من الوقت للاستمتاع والمتعة.

ليس مجرد تطبيق – مغير لقواعد اللعبة

يعكس تطبيقأل جي”ثنك”الهدف الأساسي للعلامة التجارية لتسهيل التحكم والأداء الشخصي والرعاية الاستباقية وكفاءة استهلاك الطاقة. من خلال تعزيز قدرات التطبيق، تضعأل جيالسيطرة الكاملة على المنزل الذكي – وخدمة العملاء على مدار الساعة – في راحة يدك. يعد التطبيق عنصرًا رئيسيًا في كل من النظام الكامل لـ “ثنك”الحالي والرؤيا المستقبلية لحل المنزل بالكامل الذي يتيح للمستخدمين في جميع أنحاء العالم الاستمتاع بأسلوب حياة سهل ومريح.

يتوفر تطبيق”ثنك”للجوال علىغوغل بلاي Google Play وآب ستور App Store . لمزيد من المعلومات حول الاتصال والميزات الذكية للتطبيق، يرجى زيارة lg.com/global/lg-thinq .

لمحة عن شركة أل جي إلكترونيكس

تعتبر أل جي إلكترونيكس مبتكرًا عالميًا في مجال التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية، وهي متواجدة في كل بلد تقريبًا في العالم ولديها قوة عاملة متنوعة تتألف من 74000 شخص. تتكون أل جي من خمس شركات – الأجهزة المنزلية وحلول الهواء والترفيه المنزلي والاتصالات المحمولة وحلول مكونات المركبات وحلول الأعمال. ومع مبيعات عالمية للعام 2019 بلغت 53 مليار دولار أميركي، تعتبر أل جي شركة رائدة في تصنيع مجموعة واسعة من المنتجات من أجهزة التلفزيون والغسالات والثلاجات ومكيفات الهواء والأجهزة المحمولة واللافتات الرقمية ومكونات السيارات. تشتهر أل جي أيضًا بعلامة أل جي سيغناتشر المتميزة والعلامات التجارية المتقدمة من أل جي “ثنك”، والتي تتميز بتقنية الذكاء الاصطناعي للشركة. لمزيد من الأخبار حول أل جي، يرجى زيارة: www.LGnewsroom.com .

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