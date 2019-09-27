‫تطبيق بث LiveMe يلتقي العارض اللبناني البارز صالح عبدالنبي

القاهرة، مصر، 27 أيلول/سبتمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — كتطبيق بث عالمي ذي شعبية على الإنترنت، اجتذب تطبيق LiveMe أكثر من 150 مليون مستخدم. وقد التقى تطبيق LiveMe مؤخرا واحدا من أكثر مضيفيه شهرة، العارض اللبناني صالح عبدالنبي. وبصفته مضيفا لبرامج LiveMe، يمضي صالح عبدالنبي أكثر من 40 ساعة بث مباشر على التطبيق للتفاعل مع الجمهور.

وتحدث صالح عبد النبي عن وضعه الأخير ومشاعره على LiveMe، والتي أوضح من خلالها رحلته الحياتية، وألقى الضوء على آخر التحديثات في حياته المهنية وعمله. وبعد أن اختير في قائمة الـ 100 رجل عربي الأكثر وسامة، مكنه مظهر وأداؤه الاستثنائي من أن يصبح شريكًا في كليب غنائي جمعه مع نجمة الغناء العربية العربية نانسي عجرم، حيث يظهر في العديد من كليباتها الغنائية، مما ساعد على توسيع شعبيته إلى آفاق جديدة.

وأصبح صالح عبدالنبي فتى الأحلام الجديد للعديد من الفتيات في الشرق الأوسط حيث دفعت مسيرته إلى التمثيل في المسلسلات التلفزيونية والظهور في أكثر الكليبات الغنائية شعبية، خاصةً خلال شهر رمضان.

وقال عبد النبي: “يعتقد الكثيرون أنني سقطت عن الخريطة، لكنني أعيش حاليًا في مصر وأقوم بتصوير مشاهد في الأفلام والمسلسلات، بما في ذلك مع النجمة غادة عبد الرازق وياسمين عبد العزيز. وقد شاركت مؤخرًا في مسلسل مع النجم علي ربيع، بينما أشارك الآن في مسرحية يخرجها خالد جلال “.

وأضاف عبدالنبي: “يعرف عشاقي الذين يتابعونني أنني دائمًا ما أظهر على الهواء على تطبيق LiveMe، حيث أقوم ببث تحديثات حياتي وحياتي المهنية وكذلك التفاعل معهم حول حياتي اليومية والأدوار التي لعبتها في الأفلام والمسلسلات والمستقبلات. يمكن للأصدقاء الذين لا يعرفون ذلك تنزيل التطبيق ومتابعتي”.

عندما سئل عن كيف سمع بتطبيق LiveMe ومتى بدأ البث من خلاله، أجاب، “لقد لعبت دور البطولة في فيلم فتح عينك، وهو فيلم مع النجم مصطفى شعبان. وأصبحت صديقًا لعضو في فريق التمثيل وهو أخبرني عن تطبيق LiveMe ودرست الوضع. ومن المثير للاهتمام أنني اكتشفت أنه تطبيق البث المباشر رقم 1 في الولايات المتحدة ويمكنك التفاعل من خلاله مع معجبيك على الهواء مباشرة، لذلك بدأت استخدامه مع بعض أصدقائي المقربين.”

وأضاف: “بالنسبة لي، LiveMe مثل الوقوف على المسرح ويمكنك الحصول على ردود فعل حقيقية مباشرة من المعجبين، والتفاعل معهم والشعور بحبهم وتشجيعهم. 150 مليون مستخدم يبثون عبر LiveMe وهذا يشبه وجود جماهير كل من مصر ولبنان يتابعونك مباشرة على الهواء. أنتهز هذه الفرصة لأعطي نصيحة قيمة للشباب الذين يحلمون بأن يصبحوا من المشاهير: نزلوا تطبيق LiveMe وابدأوا بعرض مواهبكم من خلاله، وسيتابعكم الكثيرون ويتعرفون على تحديثاتكم من خلال البث المباشر. ستنمو قاعدة متابعيك تدريجياً وسيكسبك هذا كثيرًا من الأعمال. لن يكلفك هذا كثيرًا من المال، وفي الوقت نفسه تحصل على مكافأة مالية معقولة. إنها بداية رائعة لكثير من الناس”.

وفي ختام الحديث عن طموحاته المستقبلية، أشار إلى: “أنني سأستمر بالتأكيد في استخدام LiveMe للسماح لمعجبي بمعرفة من أنا حقا وأنا أتعامل مع متابعي لأن هذا يجعلني سعيدًا للغاية. وحول طموحاتي المستقبلية، أود أن أنتج شيئا عن البث المباشر على الإنترنت وقصة هذه التطبيقات واسم الفيلم سيكون ” LiveMe”.

الآن، توسع تطبيق LiveMe بنجاح ليشمل أوروبا وأميركا الجنوبية والشرق الأوسط ومناطق أخرى من خلال بث الألعاب والبث المباشر عبر الإنترنت والهدايا الافتراضية وغيرها من الميزات التفاعلية للغاية.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/1001572/salah_abdalnaby.jpg