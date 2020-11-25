‫تطبيق الاتصالات الجوالة “آيكون” Eyecon متوفر الآن على آب غاليري

تطبيق الاتصالات الجوال الفريد من نوعه سيكون متوفرا الآن على موقع تطبيقات هواوي أيضا

شنجن، الصين، 26 تشرين الثاني/نوفمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — انطلق تطبيق آيكون Eyecon، وهو تطبيق جوال يحسن نوعية الاتصالات بإضافته التلقائية للصور لقاعدة المتصلين على الهاتف الجوال فضلا عن كتيب العناوين، على موقع آب غاليري.

فوائد آيكون

يتميز آيكون بمعرف المتصل الفريد، مما يتيح للمستخدمين رؤية صورة المتصل، مما يخلق طريقة مريحة وجذابة بصريًا وودية للأشخاص للتواصل. يحلل التطبيق نشاط كل مستخدم، ويقدم ميزات مخصصة لجعل تفاعلات الهاتف المحمول أكثر كفاءة.تتطابق خوارزمية آيكون مع المستخدم والبيانات الوصفية لتوفير معرف متصل مرئي كامل وخالي من المتاعب ومتصل وكتيب العناوين، ما يميزه عن التطبيقات الأخرى وخلق تجربة فريدة حقًا لمستخدميه.

وإذ يستخدمه حاليًا أكثر من 3 ملايين متصل نشط يوميًا، يمكن لمستخدمي آيكون الآن الاستفادة من الإصدار المجاني المميز لمدة شهر واحد.

يعمل آيكون باستمرار على ابتكار طرق جديدة للتواصل والتفاعل مع الأصدقاء والعائلة.مع تضمين Toki، يمكن للمستخدمين الاستفادة من مكالمات بنمط الووكي توكي في جميع أنحاء العالم.تم تنزيل التطبيق أكثر من 45 مليون مرة. ويعتزم فريق آيكون الاستمرار في إحداث ثورة في طريقة تواصل الأشخاص مع جهات الاتصال الخاصة بهم وجعل آيكون التطبيق الذي لا غنى عنه على آب غاليري.

الدعم التكنولوجي من هواوي

دمج آيكون بدمج سبع مجموعات من خدمات هواوي الجوالة الأساسية في تطبيقه كدليل على ثقته في هواوي والشراكة معها. Kit هي ميزة التعرف التلقائي على الكلام التي تمكن المستخدمين من إدخال بحث عن جهة اتصال من خلال ذكر اسم جهة الاتصال المطلوبة بصوت عالٍ بدلاً من الكتابة.يسمح هواوي IAP للمستخدمين بشراء آيكون بريميوم، مما يوفر حماية كاملة من البريد العشوائي، وأكثر من 40 سمة، والمزيد من الصور، ودعم الشخصيات المهمة، ووقف الإعلانات. تشمل عمليات الدمج الأخرى Analytics Kit و Account Kit و Ads Kit و Push Kit والمزيد.تشمل عمليات الدمج الأخرى Analytics Kit و Account Kit و Ads Kit و Push Kit والمزيد.

وقال يوفال سامسون، الشريك المؤسس ومدير العمليات في آيكون: “لقد كانت شراكتنا مع هواوي أمرًا متطابقًا منذ اليوم الأول. إن أوجه التآزر بين هواوي وآيكون مثالية ونتطلع إلى سنوات عديدة من التعاون معًا”.

آب غاليري – أحد أفضل 3 أسواق تطبيقات على مستوى العالم

تم إطلاق آب غاليري في أكثر من 170 دولة ومنطقة، وهو ملتزم بتلبية الاحتياجات المتنوعة والمركزة لـ 500 مليون مستخدم نشط. يبحث سوق التطبيقات بنشاط عن شراكات مع مطورين عالميين ومحليين لدعوتهم للانضمام إلى المنصة. يتيح ذلك لـ آب غاليري أن تظل منصة توزيع تطبيقات مفتوحة ومبتكرة يمكن للجميع الوصول إليها.

يدرك آب غاليري أهمية ومساهمات مطوريه وهو مكرس بالكامل لنجاحهم. يوفر آب غاليري دعمًا تشغيليًا كامل الطيف للمطورين في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى العديد من المبادرات التي تركز على المطورين، مما يمكّن المطورين من الابتكار بشكل أكبر في تطوير التطبيقات.

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الصورة – https://mma. prnewswire.com/media/1342265/ image.jpg