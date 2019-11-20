‫تطبيقات الخدمات البنكية للأجهزة المحمولة تسجل أعلى مستوى لولاء المستخدمين، تقرير جديد يكشف عن هذا الموضوع صادر من شركتي Adjust و App Annie

تشير البيانات الصادرة إلى أنَّ تطبيقات خدمات الدفع تكتسب زخمًا على مستوى العالم

سان فرانسيسكو / برلين / طوكيو ، 20 نوفمبر 2019 — قامت اليوم شركة Adjust – الشركة الرائدة في مجال قياسات الأجهزة المحمولة ومنع الاحتيال والأمن الإلكتروني – بإصدار التقرير المالي للأجهزة المحمولة لعام 2019 بالاشتراك مع شركة App Annie الرائدة في مجال معالجة بيانات وتحليلات سوق الأجهزة المحمولة. ويسلط التقرير الضوء على الأسواق التي تتميز بمعدل نمو مرتفع لتطبيقات الخدمات البنكية ويوضح المعايير والمقاييس التي يجب أن يستهدفها المسوقون لجذب مجموعات مستخدمين عالية القيمة والحفاظ عليها.

يتولى التقرير العالمي — الذي يستند إلى البيانات الداخلية الخاصة بشركتي Adjust و App Annie في الفترة من 1 يناير 2019 إلى 30 يونيو 2019 — تحليل ما يزيد عن 90 تطبيقًا من 36 بلدًا.

وتعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ المنطقة الرائدة عالميًا في معدلات استخدام التطبيقات المالية، إلا أن الأسواق الغربية متأهبة لتحقيق معدلات نمو مبهرة



شهدت أعداد تنزيل تطبيقات الخدمات المالية في آسيا – المعتمدة على تبني التطبيقات فائقة الرواج مثل WeChat و Alipay – نموًا بمعدل أربعة أضعاف في غضون أربعة أعوام فقط. وقد قفزت أعداد تنزيل التطبيقات من 383 مليون في عام 2014 ، لتبلغ ذروتها بعدد 84 مليار في عام 2018.

لا يزال استخدام التطبيقات في مناطق أوروبا وأمريكا الشمالية في المراحل الأولى من تحقيق مسار نمو قوي. يشير هذا الزخم القوي، الذي تغذيه زيادة اهتمام المستهلكين بالخدمات البنكية المتوفرة في تطبيقات الأجهزة المحمولة فقط والخدمات المالية السلسة، إلى أنّ هذه المناطق “على وشك أن تشهد نموًا هائلاً”.

“لقد حققت التطبيقات المالية طفرة نمو هائلة على مدار الأربعة أعوام الماضية”، وفقًا لما صرّح به “بول إتش مولر”، المؤسس الشريك لشركة Adjust والرئيس التنفيذي لقسم تكنولوجيا المعلومات بها، والذي يستطرد قائلاً: “لكن الأرقام الضخمة لعدد مرات تنزيل التطبيقات لا تعبّر دائمًا عن مدى ولاء العملاء؛ فالأمر كله يتعلق باستخدام التحليلات للتنبؤ باحتياجات المستخدم، وتحديد فئات العملاء واستهدافها، وبناء علاقات قوية مع كل مستخدم على حدة”.

التطبيقات المالية تحافظ على أداء منتظم وقوي لفترات طويلة

ما يقرب من ثلث المستخدمين (32%) يعاودون الاستخدام في اليوم الأول، فيما لا يزال 15% منهم يستخدمون التطبيق بحلول اليوم الـ ومقارنةً بـ 15 تطبيقًا آخر، تحتل تطبيقات الخدمات البنكية المركز الثالث بقوة، حيث لا يسبقها في معدل الحفاظ على المستخدمين لمدة 30 يومًا سوى تطبيقات الأخبار (بنسبة 18%) وتطبيقات الموسيقى (بنسبة 17%).

تتمتع تطبيقات الخدمات البنكية عمومًا بأداء يتسم بدرجة أكبر من الاتساق — ودرجة أقل من الاختلال — مقارنةً بالعديد من التطبيقات الأخرى. يكشف منحنى الحفاظ على أعداد المستخدمين الخاص بتطبيقات الخدمات البنكية عن توافر فرص عديدة لإعادة الارتباط بالمستخدمين الذين يُظهرون مؤشرات على احتمال انخفاض عددهم وإعادة استهدافهم مبكرًا في دورة الحياة.

تطبيقات خدمات الدفع تقود الموجة التالية من الابتكار في الخدمات المالية

إنّ معدل استخدام تطبيقات خدمات الدفع قوي؛ إلا معدلات الحفاظ على المستخدمين المعتدلة تشير إلى ضرورة إقبال المسوقين على استخدام المزيد من القنوات والأساليب لتنشيط وتحفيز قطاعات مجموعات المستخدمين لديهم. يوضح تحليل معدلات الحفاظ على المستخدمين عبر 15 من فئات التطبيقات أنّ التطبيقات القائمة على خدمات الدفع لديها مساحة مناسبة للنمو.

“بالنظر إلى معدلات النمو والحفاظ على المستخدمين التي نشهدها فيما يتعلق بالتطبيقات المالية، فإن الأجهزة المحمولة آخذة في التحول إلى القناة الفعلية لإدارة الأموال”، وفقًا لتصريح “دانييل ليفيتاس”، التي تشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لقسم التسويق والرؤى العالمية لدى شركة App Annie، والتي أردفت قائلةً: “ستكون التطبيقات الفائزة هي التطبيقات التي توفر للمستخدمين ميزات بسيطة داخل التطبيق، وتجربة مستخدم بديهية، وأمنًا قويًا، وتجربة أكثر تخصيصًا”.

للاطلاع على نتائج إضافية والتوصيات الرئيسية، بالإضافة إلى التركيز الإقليمي على التطبيقات المتعلقة بخدمات الدفع في منطقة آسيا والمحيط الهادي، قم بتنزيل التقرير الكامل من هنا.

معلومات حول Adjust

Adjust هي الشركة الرائدة في مجال قياسات الأجهزة المحمولة، ومنع الاحتيال، والأمن الإلكتروني. وقد تأسست هذه الشركة المختصة بخدمات التشغيل العالمي في قلب اقتصاد الأجهزة المحمولة وزاد نموها نتيجة الشغف الكبير بالتكنولوجيا، إذ باتت تمتلك في الوقت الحالي 15 مكتبًا في جميع أنحاء العالم.

ومن خلال إضفاء المزيد من السهولة والذكاء والأمان على عمليات التسويق، فإن شركة Adjust تمكّن المسوقين المعتمدين على البيانات من بناء التطبيقات الأكثر نجاحًا في العالم. تعد شركة Adjust شريكًا تسويقيًا لكل المنصات الرئيسية. وبشكل إجمالي، قام أكثر من 30,000 تطبيق تابع لعلامات تجارية رائدة بما في ذلك NBC Universal، و Procter & Gamble، و Tencent Games بتنفيذ حلول شركة Adjust بهدف تأمين الميزانيات الخاصة بها وتحسين أداء تلك التطبيقات.

نبذة عن شركة App Annie

تمثل App Annie منصة معالجة لبيانات المحمول والتحليلات تتمتع بأكبر درجة من الثقة في المجال. تتمثل مهمة App Annie في مساعدة العملاء على خلق تجارب استخدام ناجحة للأجهزة المحمولة وتحقيق التميز. لقد أنشأت الشركة سوق بيانات تطبيقات الأجهزة المحمولة وتلتزم بتوفير أفضل أداء شامل ومكتمل للأجهزة المحمولة في هذا المجال. يعتمد أكثر من 1100 من عملاء المؤسسات ومليون مستخدم مسجل حول العالم في جميع المجالات على App Annie كمعيار لإحداث ثورة في أنشطة الأجهزة المحمولة الخاصة بهم. يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة سان فرانسيسكو بالإضافة إلى تواجد 12 مكتبًا في جميع أنحاء العالم.

معلومات الاتصال

جوشوا جراندي (Joshua Grandy)

مدير قسم العلاقات العامة والاتصالات (مكتب الولايات المتحدة)

البريد الإلكتروني:​pr@adjust.com

رقم الهاتف: ‎+1 484 683 5929

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