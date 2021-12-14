لندن, 14 ديسمبر 2021 /PRNweswire/ – استحوذت مجموعة وارويك للاستثمار على مبنى تاريخي ونادر متعدد العائلات في 13/13a North Audley Street في منطقة مايفير بلندن. يأتي هذا الشراء بعد استحواذ وارويك مؤخرًا على تسعة منازل عائلية في بلجرافيا في وقت سابق من هذا العام.

تم شراء أصل مايفير، وهو مبنى غير مدرج في منطقة محمية تاريخية، في صفقة خارج السوق وتم التفاوض عليها بشكل خاص مباشرة مع البائع بواسطة فريق وارويك في لندن.

يعد شراء عقار North Audley Street ثاني عملية شراء للشركة خلال ثلاثة أشهر مستهدفًا الأصول الأساسية في مواقع رئيسية ذات قيمة مضافة محتملة. بدأ وارويك بالفعل في أعمال التصميم لتحسين المبنى لإعادة تحديد موقعه على المدى الطويل.

تقع في شمال مايفير بين ميدان جروسفينور وشارع أكسفورد، تستفيد غالبية الوحدات من المساحات الخارجية وإطلالات مباشرة على هايد بارك.

تعمل وارويك بشكل استباقي على توحيد الأصول السكنية في جميع أنحاء وسط لندن تحت علامتها التجارية الناشئة للتأجير بهدف أن تصبح أكبر 10 ملاك عقارات في العاصمة.

أندرو كريسو ستومو، المدير العام الأول في المملكة المتحدة:

هذا الشراء هو مكمل قوي لحقيبتنا الاستثمارية من حيث الموقع والقيمة المضافة الاختيارية. نحن الآن الملاك الرئيسيون في منطقتي مايفير وبلجرافيا بوسط لندن.

كيت ريتشارد، المؤسس والرئيس التنفيذي

أصول شارع North Audley Street غنية بالتاريخ الأنجلو أمريكي، ونحن نتطلع إلى إعادة تحديد موقع الأصل للاستفادة من الزيادة في الطلب على الإيجارات في جميع أنحاء لندن تحت علامتنا التجارية الخاصة بالتأجير.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1707860/Audley_photo.jpg

الشعار- https://mma. prnewswire.com/media/897718/ Warwick_Group_Logo.jpg