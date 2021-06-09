‫تصنيف كيو اس العالمي للجامعات 2022

الجامعات السعودية تتألق في أحدث التصنيفات العالمية
لندن, 8 يونيو / حزيران 2021 /PRNewswire/ — أصدرت شركة كيو اس QS Quacquarelli Symonds، الخبيرة في التعليم العالي العالمي، اليوم الإصدارة الثامنة عشر من التصنيف العالمي للجامعات، وهو التصنيف الأكثر تداولاً في العالم. نرى في إصدار عام 2022 من تصنيف كيو اس العالمي للجامعات أن أفضل الجامعات في المملكة العربية السعودية تواصل صعودها في الترتيب العالمي، حيث حققت أفضل جامعتين في البلاد أعلى مركزين لها على الإطلاق. جاءت جامعة الملك عبد العزيز في المرتبة الأولى لتكون الجامعة الرائدة في المنطقة العربية، حيث صعدت إلى المرتبة 109 عالميًا – وكان أعلى مستوى حققته سابقًا 143. وتلتها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي صعدت إلى المرتبة 163 – متجاوزة أعلى مستوى سابق لها وهو 173، والذي حققته في العام 2018.
ومما يدلل أكثر على أن القدرة التنافسية العالمية للمنطقة بدأت تضاهي ثراءها وطموحها، فقد دخلت جامعة ثالثة في المنطقة العربية إلى قائمة أفضل 200 جامعة. و هي جامعة خليفة في الإمارات العربية المتحدة التي حققت أيضاً أعلى مستوى لها، حيث احتلت المرتبة 183.
ولا تقتصر الأرقام القياسية الإقليمية على المراكز الثلاثة الأولى. فهناك جامعات وصلت إلى مستويات جديدة من التميز الأكاديمي ضمن أفضل 500 جامعة، وهي:
- جامعة قطر (المرتبة 224، وصلت سابقًا إلى المرتبة 245).
- جامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان (المرتبة 368، وصلت سابقًا إلى المرتبة 375).
- جامعة أم القرى (المرتبة 447 ، وصلت سابقًا إلى المرتبة 474).
بالنسبة لجامعة الملك عبد العزيز، فإن تحسنها المستمر – ارتفع تصنيفها الآن للعام السابع على التوالي – هو نتيجة لتحسن أدائها في جميع المؤشرات الستة التي يتكون منها التصنيف. وتتمثل أبرز مكاسب الأداء التي حققتها في: مؤشر السمعة بين جهات التوظيف، والذي يجسد تقدير جهات التوظيف لخريجي المؤسسة؛ ومؤشر عدد الاقتباسات العلمية بالنسبة لعدد أعضاء الهيئة التدريسية ، والذي يقيس تأثير الأبحاث.
في المجموع، حلّت 56 جامعة من 11 دولة ناطقة بالعربية ضمن تصنيف QS. ومن بين هذه الجامعات الـ 56:
- 14 تحسّن تصنيفها.
- 15 جامعة تراجع تصنيفها.
- 19 جامعة ظلت في تصنيفها أو نطاقها.
- 8 جامعات انضمت حديثًا للتصنيف.
في هذا العام، تنشر كيو اس قائمة بأفضل 1300 جامعة في العالم – أكثر بـ 145 جامعة عن إصدار العام الماضي – تقع في 97 موقعًا جغرافياً. و كانت هناك 6415 مؤسسة أكاديمية قد دخلت ضمن استبيانات كيو اس، وجرى تقييم 1705 منها للوصول الى الجدول النهائي المنشور. و النتائج معتمدة على تحليل مصدر و أداء 14.7 مليون ورقة بحثية منشورة بين عامي 2015 و 2019، و 96 مليون اقتباس علمي تلقتها تلك الأوراق البحثية؛ كما أنها تمثل آراء الخبراء لأكثر من 130 ألفًا من أعضاء هيئة التدريس الأكاديميين وأكثر من 75 ألفًا من جهات العمل.
|
تصنيف كيو اس العالمي للجامعات 2022: أفضل عشر جامعات في المنطقة العربية
|
2022
|
2021
|
المؤسسة
|
الموقع
|
109
|
143
|
جامعة الملك عبد العزيز (KAU)
|
السعودية
|
163=
|
186
|
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (KFUPM)
|
السعودية
|
183=
|
211
|
جامعة خليفة
|
الإمارات العربية المتحدة
|
224
|
245
|
جامعة قطر
|
قطر
|
242=
|
220
|
الجامعة الأمريكية في بيروت (AUB)
|
لبنان
|
277=
|
287
|
جامعة الملك سعود (KSU)
|
السعودية
|
288=
|
284
|
جامعة الإمارات العربية المتحدة
|
الإمارات العربية المتحدة
|
368
|
375
|
جامعة السلطان قابوس
|
سلطنة عمان
|
383=
|
348
|
الجامعة الأمريكية بالشارقة
|
الإمارات العربية المتحدة
|
447=
|
474
|
جامعة أم القرى (UQU)
|
السعودية
|
© QS Quacquarelli Symonds 2004-2021 https://www.TopUniversities.
|
تصنيف QS العالمي للجامعات: أفضل 20 جامعة عالميًا
|
2022
|
2021
|
اسم المؤسسة
|
الموقع
|
1
|
1
|
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)
|
الولايات المتحدة
|
2
|
5
|
جامعة أكسفورد
|
المملكة المتحدة
|
3=
|
2
|
جامعة ستانفورد
|
الولايات المتحدة
|
3=
|
7
|
جامعة كامبريدج
|
المملكة المتحدة
|
5
|
3
|
جامعة هارفارد
|
الولايات المتحدة
|
6
|
4
|
معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (Caltech)
|
الولايات المتحدة
|
7
|
8
|
إمبريال كوليدج لندن
|
المملكة المتحدة
|
8=
|
6
|
ETH Zurich (المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا)
|
سويسرا
|
8=
|
10
|
UCL (كلية لندن الجامعية)
|
المملكة المتحدة
|
10
|
9
|
جامعة شيكاغو
|
الولايات المتحدة
|
11
|
11
|
جامعة سنغافورة الوطنية (NUS)
|
سنغافورة
|
12
|
13
|
جامعة نانيانغ التكنولوجية (NTU)
|
سنغافورة
|
13
|
16
|
جامعة بنسلفانيا
|
الولايات المتحدة
|
14=
|
14
|
مدرسة البوليتكنيك الفيدرالية في لوزان (EPFL)
|
سويسرا
|
14=
|
17
|
جامعة ييل
|
الولايات المتحدة
|
16
|
20
|
جامعة إدنبره
|
المملكة المتحدة
|
17
|
15
|
جامعة تسنغوا
|
البر الرئيسي للصين
|
18
|
23
|
جامعة بكين
|
البر الرئيسي للصين
|
19
|
19
|
جامعة كولومبيا
|
الولايات المتحدة
|
20
|
12
|
جامعة برينستون
|
الولايات المتحدة
|
© QS Quacquarelli Symonds 2004-2021 https://www.TopUniversities.
المنهجية
تستخدم QS ستة مؤشرات لتجميع التصنيف:
1. السمعة الأكاديمية: استنادًا إلى الردود على الاستبيان من أكثر من 130 ألف أكاديمي.
2. السمعة بين جهات التوظيف: استنادًا إلى الردود على الاستبيان من أكثر من 75 ألف من أصحاب العمل حول العلاقة بين المؤسسة وقابلية توظيف الخريجين.
3. عدد الاقتباسات العلمية بالنسبة لعدد أعضاء الهيئة التدريسية: قياس تأثير البحث العلمي، حيث يُقسم العدد الإجمالي للاستشهادات التي تلقتها الأوراق البحثية التي نشرتها الجامعة على مدى خمس سنوات على عدد أعضاء هيئة التدريس في المؤسسة.
4. نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب: مؤشر على القدرة الاستيعابية التدريسية. يتم تقسيم أعداد الطلاب على أعداد أعضاء هيئة التدريس، مما يعطي هيئة الطلاب العالمية بعض المؤشرات على أحجام الفصول الدراسية المحتملة في المؤسسة التي اختاروها.
5. نسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين: أحد مقياسي كيو اس للعالمية، وهي تقيس نسبة أعضاء هيئة التدريس غير المحليين في المؤسسة التعليمية.
6. نسبة الطلاب الدوليين: ثاني مقياس من مقياسي كيو اس للعالمية، وهو يقيس نسبة الطلاب غير المحليين في المؤسسة. وهذا بدوره يعطي مؤشرًا على قدرة الجامعة على جذب المواهب من جميع أنحاء العالم.
يمكن العثور على مزيد من المعلومات عن المنهجية المتبعة في: https://www.topuniversities.
يمكن الاطلاع على التصنيفات الكاملة على www.TopUniversities.com بداية من يوم الثلاثاء 8 يونيو، الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش.
ملحوظة للمحررين
QS Quacquarelli Symonds
شركة كيو اس QS Quacquarelli Symonds هي الجهة العالمية الرائدة في تقديم الخدمات والتحليلات والرؤى لقطاع التعليم العالي العالمي، وتتمثل مهمتها في تمكين الأشخاص الراغبين في أي مكان في العالم من تحقيق إمكاناتهم من خلال التحصيل التعليمي والتنقل الدولي والتطوير المهني.
نمت مجموعة تصنيفات كيو اس QS World University Rankings ، التي بدأت في العام 2004، لتصبح المصدر الأكثر شهرة في العالم للبيانات المقارنة حول أداء الجامعات. وقد تلقى موقعهم الرئيسي على الإنترنت، www.TopUniversities.com – الذي يضم تصنيفاتهم – 147 مليون زيارة في عام 2020، وتم نشر أكثر من 79000 خبر إعلامية تتعلق بـ QS أو تشير إليها بواسطة وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم في عام 2020.
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