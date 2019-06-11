‫تصدر الشركة Appy Pie شات بوت (chatbot) للشركات الصغرى

المنامة, البحرين ، 12 حزيران/يونيو، 2019 / بي آر نيوزواير / —

الشركة أبي باي تسمح فرصة انشاء تطبيق الجوال بدون اللغات البرمجية وبدون المهارات الفنية ويمكن تحويل فكرة التطبيق الى التطبيق الحقيقي على بنفسك.

إن الشركة مستعدة لتصدير شات بوت (chatbot) ولإنشاء هذا البوت لتطيبيق الجوال فهو لا يحتاج إلى خبرة برمجية ولتسهيل عملية الخدمة للشركات الصغرى والمتوسطة ويمكن إضافتها في التطبيقات المواقع الويب.

شات بوت هي التحديث المغلق خاص بالمطورين وسيتم تصديرها قريبا وهي اضافة حديثة في مجال إنشاء تطبيقات الجوال بنفسك. تصميم تطبيقات شات بوت للجيل الأخير سيكون مفيدا للتجارة التي تزيد العلاقة مع المستخدمين وتزيد الربح مضاعفا.

منشئ تطبيقات شات بوت ستكون موثوقا بالذكاء الاصطناعي مثل تصميم التطبيقات ومنصات تشغيل آلي و تقدم فرصة إنشاء تطبيقات شات بوت لصاحب التجارة بدون اللغات البرمجية سهلا في سعر مناسب. بالمساعدة شات بوت يمكن تسهيل الخدمة العملاء عن طريق الدردشة الحية على الموقع ويمكن تشغيل العمليات آليا التى لا تحتاج الى عمل رجل.

في زمان الذكاء الاصطناعي قد صار الأشياء شغالا آليا وسهلا للاستخدام. قامت شركة ابي باي بإنشاء شات بوت ليكون سهلا للشركات الصغرى والمتوسطة الى الوصول الى التكنولوجية الحديثة والكبيرة قال مدير الشركة اسكات اسمال و اضاف قائلا بالمساعدة انشاء شات بوت بنفسك يمكن انشاء شات بوت بدون اللغات البرمجية و في عدة دقائق، باستخدام انشاء شات بوت بنفسك يمكن إنشاء ثلاثة أنواع من الشات البوت وفق الحاجة زيادة المبيعات، تقديم الدعم, و تحويل الى الدعم الحقيقي .

توجد المكاتب للشركة في لندن، نيو دلهي وفرجينيا مع الموظفين أكثر من مئتين. وهدف الشركة Appy Pie تعزيز الشركات الصغرى المتوسطة ومساعدتها في نجاحها في منافسة حادة. وتساعد الشركة Appy Pie أيضا في تشغيل آلي للمبتدئين في التجارة وحفظ الآف من دولار في تشغيل الخدمات آليا وتمكين الشركات مؤثرا مع محاولة قصيرة بالإضافة السرعة والدوام.

حول Appy Pie :-

أن Appy Pie هي علامة تجارية للشركة Appy Pie LLC. هي شركة رائدة معتمدة على السحاب التي توفر منصة تصميم التطبيق بدون معرفة لغات البرمجة والمعلومات التكنولوجيا لإنشاء التطبيق المميز للأجهزة الذكية. لا حاجة إلى أي لغات ولا إلى أي تجربة سابقة يمكن إنشاؤه فقط عن طريق السحب والإسقاط عبر موقعنا. نحن أفضل منشئ التطبيق في العالم كلها بسبب سهل للاستخدام ونحن نقدم الدعم الفني على مدار الساعة يمكن التواصل مباشرة مع فريق الدعم عن الطريق الشات الحي عبر الموقع .

لمزيد من المعلومات يرجى الزيارة https://ar.appypie.com/

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محمد

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