‫تشكيلة LG SIGNATURE بتصميماتها وتقنياتها الفائقة تدخل أسواقًا جديدة

العلامة التجارية الممتازة تنطلق في اليابان والنرويج بإشادة واسعة من شخصيات مؤثرة

دبي، 20 يونيو، 2019 / بي آر نيوزواير / — وسعت علامة LG SIGNATURE التجارية حضورها الناجح في سوق الأجهزة المنزلية الممتازة عالميًا، بإطلاقها لأول مرة في اليابان ودول الشمال الأوروبي. واحتفالًا بوصول العلامة التجارية إلى هذين السوقين، أقامت شركة إل جي فعاليتي إطلاق حصرية قدم فيها عدد من الخبراء المحليين للحضور رأيهم الشخصي والمهنية بمنتجات LG SIGNATURE، وأعربوا عن إعجابهم بهذه المجموعة المتفوقة من الأجهزة الفاخرة وما تقدمه من تجارب استخدام رائعة من خلال أحدث تقنياتها وسهولة استخدام وظائفها مع تصميم جميل يأخذ بالألباب.

اطلع على البيان الصحفي المتعدد القنوات هنا. https://www.multivu.com/players/English/8564751-lg-signature-japan-nordic-countries/

تضمنت فعاليتي الإطلاق معرضًا فنيًا يحمل عنوان «فن إبراز الجوهر بالبساطة» أبدعته إل جي بالتعاون مع المصور الفوتوغرافي الإيطالي المشهور دلفينو سيستو لينياني. وأبرز الفنان من خلال تشكيلة من الصور الرائعة الأناقة الراقية التي تندمج بها أجهزة LG SIGNATURE المنزلية في بيئة مجمّع مونتي أمياتا الساحر الجمال، وهو مجمّع سكني مميز يقع في حي جالاراتيس في ميلانو.

ودلفينو مصور شهير حصل على جوائز متعددة، ويركز في تصويره على القيم الجمالية البسيطة، وأوضح أفكاره فقال «أردت أن أجمع بين النقاء الكلاسيكي الهادئ لمنتجات LG SIGNATURE مع الأشكال المبسطة والمطلقة المحيطة بالمنتجات في بيئة مجمّع مونتي أمياتا للحصول على لقطات تبدو خارج الزمان والمكان.»

أقيم حدث إطلاق LG SIGNATURE في اليابان في أوائل الشهر الجاري في مركز طوكيو الوطني للفنون، وهو مركز صممه المهندس المعماري الياباني الأسطوري كيشو كوروكاوا. وحضر حدث إطلاق التشكيلة التي تشمل جهاز تلفاز وثلاجة وغسالة ومنقي الهواء، أكثر من 250 شخصًا من كبار الشخصيات. واستمع الحضور إلى آراء ثلة من المبدعين بتشكيلة LG SIGNATURE، كان بينهم مخرجًا محليًا شهيرًا وطاهيًا وروادًا من الشخصيات اليابانية المؤثرة، وأبدوا جميعًا إعجابهم بها ومدحوا دون تحفظ قدرتها إلى توفير نمط حياة أفضل وأسهل للمستخدمين.

واحتفالًا بوصول LG SIGNATURE إلى بلدان الشمال الأوروبي، أقيم حدث إطلاقها في 13 يونيو في معرض أستروب فيرنلي موسيت، أحد أكبر المعارض الفنية المعاصرة في عاصمة النرويج الأنيقة أوسلو. وحضر الحدث أكثر من 200 ضيف واطلعوا بأنفسهم على مزايا التشكيلة المميزة المؤلفة من جهاز تلفاز وثلاجة وغسالة ومنقي هواء ومجففة ملابس ومجمدة أفقية.

وقدم خلال الحدث للحضور حوار تفاعلي عن مزايا التشكيلة الجديدة، أدارته بيا تجيلتا، إحدى أشهر الممثلات الأكثر نجاحًا في النرويج، وشملت مجموعة المتحدثين في الحوار عددًا من النجوم والشخصيات المشهورة، مثل الممثلة والمغنية السويدية المشهورة بيرنيلا فولجرن وفريق الطهاة فلاينج كوليناري سيركس المؤلف من أربعة طهاة مشهورين هم تروند سفيندجارد وهانس كريستيان لارسن وتور يورن كرامبرود أرنيسن وماثياس سبيلر بوغ. وبيّن خبراء الطهي كيفية ساعدتهم أجهزة LG SIGNATURE في عملهم لإعداد وجبات لذيذة بطريقة سهلة وأتاحت لهم تقديم برنامج طهي مسلّ مع نتائج شهية.

شارك تورستن فالوغ المصمم الصناعي الدنماركي المرموق ومستشار التصميم الأول لأجهزة LG SIGNATURE المنزلية في حدثي الإطلاق في كل من أوسلو وطوكيو وقدم للضيوف رؤيته لأفكار التصميم لهذه العلامة التجارية مسلطًا الضوء على جمالياتها المبسطة.

وقال إيان كيم، نائب الرئيس لقسم إدارة العلامات التجارية في إل جي «نشعر بحماس كبير لعرض تشكيلة LG SIGNATURE بتصميمها الفريد وتقنيتها المتقدمة أمام جمهور جديد.» وأضاف «سنتابع بإصرار كبير توسيع نطاق وصول أجهزتنا المنزلية الممتازة لنقدم للمستهلكين حول العالم أفضل حلول لحياتهم.»

يحظى النجاح المستمر لتشكيلة LG SIGNATURE بإعجاب خبراء الصناعة والمستهلكين على حد سواء ويعزز صورة علامة إل جي التجارية الممتازة حول العالم. وتسعى الشركة لاجتذاب جمهور أوسع وتقديم نماذج عملية تجمع بصورة مثالية -كما تشتهر- بين الشكل والوظيفة، وذلك بتوسيع حملتها الرقمية الجديدة: الفن ملهم للتقنية، والتقنية مكملة للفن، إلى آفاق جديدة عالميًا.

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس

إل جي الكترونيكس إنك إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الابتكارات التقنية وصناعتها، ويعمل لديها 70000 موظفاً في 140 مكتبًا ومنشأة حول العالم. بلغت مبيعات إل جي في العام 2018 على مستوى العالم 54.4 مليار دولار أمريكي، وتتألف الشركة من أربع وحدات عمل هي “الترفيه المنزلي”، “الاتصالات المتنقلة”، “الأجهزة المنزلية وحلول الهواء”، “مكونات السيارات”. شركة “إل جي” هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال إنتاج شاشات العرض التلفزيونية المسطحة وأجهزة الهواتف النقالة وأجهزة التكييف والتبريد والغسالات والثلاجات، ويشمل ذلك العلامة التجارية الراقية LG SIGNATURE ومنتجات المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ. لمزيد من أخبار إل جي يرجى زيارة www.LGnewsroom.com.