‫تشاينا موبيل إنترناشيونال تفوز بجائزة “أفضل مشغل لخدمات المشغلين في آسيا” في حفل جوائز التميز لتليكوم ريفيو 2019

هونغ كونغ، 17 كانون الأول/ديسمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — فازت شركة تشاينا موبيل إنترناشيونال بجائزة “أفضل مشغل لخدمات المشغلين في آسيا” في حفل برنامج تميز تليكوم ريفيو المرموق لهذا العام في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

تتوج الجائزة استثمار تشاينا موبيل إنترناشيونال المستمر وابتكاراتها في توسيع موارد شبكتها لمنح العملاء سعة شبكية هائلة، وربط منطقة آسيا ومناطق مبادرة مشروع الصين العظيم “الحزام والطريق” مع بقية مناطق ودول العالم. تعمل تشاينا موبيل إنترناشيونال بإستمرار على الإرتقاء بخدماتها لتلبية احتياجات النمو والتطور المتنامي لعملائها في عصر التحول الرقمي الذي نشهده و نعيشه. ومع التزام شركة تشاينا موبيل إنترناشيونال بتقديم خدمة أفضل للعملاء، فقد قامت بدمج خدماتهل للمشغلين في قطاع الإتصالات تحت اسم “حلول آيكونيكت” والتي مكنت تشاينا موبيل إنترناشيونال من الحصول على قوة دفع قوية من حيث زيادة عدد العملاء والإيرادات وحصة السوق في العام الماضي.

وقال السيد أندرو نيو، كبير مسؤولي الشراكة في شركة تشاينا موبيل: “يسرنا أن نحصل على هذا اللقب والتميز باعتبار شركتنا أفضل مشغل خدمات للمشغلين في آسيا. إنه إنجاز جديد لشركة تشاينا موبيل إنترناشيونال وهو يوفر دليلاً آخر على تفاني شركتنا في الابتكار والتميز في الخدمة على مستوى العالم وللمساعدة في بناء نظام يمكّن خدمات شبكات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء من الإنتشار والتكامل على مستوى العالم، هذا وقد أطلقت تشاينا موبيل إنترناشيونال مبادرتها للتعاون الدولي لشبكة الجيل الخامس في حزيران/يونيو تحت مسمى برنامج “يدا بيد“ و التي نأمل منها في الاستفادة من الفرص المتاحة لنا في عصر شبكة الجيل الخامس للشبكات لخدمة أعمالنا وأيضا لخدمة أعمال شركائنا في قطاع الإتصالات وعملائهم “.

وإذ بُنيت على أساس شبكة عالمية واسعة وموثوقة، تقدم تشاينا موبيل إنترناشيونال للعملاء اتصالات منخفضة الكمون بالإضافة إلى تغطية وقدرة واسعة كمزود موثوق به وذي سمعة متميزه للاتصال الدولي، هذا وقامت تشاينا موبيل إنترناشيونال بتخصيص وتحسين خدماتها لتلبية احتياجات الشركات المشغلة للجوال والإتصالات. هذا وتسعى تشاينا موبيل إنترناشيونال جاهدة لتحسين حلولها وخدمة العملاء لجلب المزيد من القيمة لشركائنا من مستخدمين “حلول آيكونيكت المتقدمه” المقدمة من تشاينا موبيل إنترناشيونال.

ولقد تم اختيار الفائزين بجوائز التميز لتليكوم ريفيو من قبل لجنة تحكيم تتكون من 15 خبيرًا عالميا في قطاع الإتصالات. ولقد كرمت تليكوم ريفيو العلامات التجارية الرائدة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في 10 كانون الأول/ديسمبر 2019.

حول تشاينا موبيل انترناشيونال:

تشاينا موبيل انترناشيونال ليميتد هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة تشاينا موبيل، المسؤولة بشكل رئيسي عن تشغيل الأعمال التجارية الدولية لشركة تشاينا موبيل. من أجل تقديم خدمات أفضل لتلبية الطلب المتزايد في أسواق الاتصالات الدولية، أنشأت شركة تشاينا موبيل شركة تابعة لها، وهي شركة تشاينا موبيل انترناشيونال، في كانون الأول/ديسمبر 2010. وبالاستفادة من الدعم القوي من شركة تشاينا موبيل، تعد شركة تشاينا موبيل إنترناشيونال شريكًا عالميا موثوقًا به يوفر خدمات وحلول الاتصالات الدولية الشاملة إلى رواد الأعمال من المؤسسات وشركات الإتصالات ومستخدمي الهواتف المحمولة.

وإذ يقع مقرها الرئيسي في هونغ كونغ، وسعت تشاينا موبيل إنترناشيونال من تواجد مكاتبها في 22 دولة ومنطقة حول العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.cmi.chinamobile.com

حول حول حلول آيكونيكت:

تشاينا موبيل هي واحدة من أكبر شركات الاتصالات العالمية من حيث نطاق تغطية الشبكة وقاعدة المشتركين. من خلال الاستفادة من شبكة تشاينا موبيل العالمية، توفر تشاينا موبيل إنترناشيونال مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات الدولية، ومع إمتلاك أكثر من 940 مليون مشترك هاتف جوال في جميع أنحاء العالم تواصل شركة تشاينا موبيل إنترناشيونال تعزيز الإمكانات لجميع أنواع حلول شركات الاتصالات المتقدمه وتلتزم بالارتقاء بخدمات الشركات المشغلة إلى المستوى التالي من خلال تقديم خدمات أفضل لحلول الإتصالات للشركاء في جميع أنحاء العالم. تعد تشاينا موبيل إنترناشيونال أفضل شريك متكامل موثوق لجميع الخدمات، وتتألف “حلول آيكونيكت“ حاليا من “آيكونيكت للصوت، آيكونيكت للرسائل القصيرة وآيكونيكت موبيل، وآيكونيكت للبيانات وآيكونيكت برو”.