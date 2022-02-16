‫تشارك فريبوي في معرض Gulfood لسنة 2022، أكبر حدث B2B في مجال الأطعمة والمشروبات.

– عامل الجذب الرئيسي هذا العام هو عرض مجموعتين فاخرتين لمنتجات بلاك وفريبوي 1953

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 16 فبراير 2022 /PRNewswire/ — تشارك فريبوي، العلامة التجارية لشركة JBS، الرائدة عالميًا في إنتاج إنتاج الأغذية البروتينية.، في معرض Gulfood، أكبر معرض تجاري للأغذية والمشروبات في العالم، بهدف عرض جودة منتجاتها للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA). وسيستقبل الحدث، الذي يقام في دبي في الفترة بين 13 و 17 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي، زوارًا من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى جهات فاعلة رئيسية في هذهالمجالات. في هذا المعرض ، ستسلط العلامة التجارية الضوء على مجموعتين من المنتجات الفاخرة، فريبوي بلاك و فريبوي 1953.

يؤكد ريناتو كوستا، رئيس فريبوي ” أن جودة لحوم البقر البرازيلية هي بنفس جودة لحوم البقر الأمريكية والأسترالية لذا نتوقع إبرام عقود جديدة وتوسيع حصتنا في السوق في الشرق الأوسط وأفريقيا”،خلال الحدث، سيستمتع زوار جناح JBS بتذوق الأطباق المحضرة من منتجات فريبوي.

، فريبوي بلاك هي مجموعة حصرية تركز على تقديم تجربة طعام تعلق في الذاكرة ولا ينساها المستهلكين، ما يؤكد جودة اللحم البقري البرازيلي. فهي مشتقة من سلالة من الماشية نشأت في الولايات المتحدة وتربت في مزارع في غوياس

ويتم فحص الماشية المخصصة لنطاق “فريبوي بلاك” من قبل فريق تقني عالي الكفاءة لاستيفاء جميع المواصفات الصارمة لبرنامج “بلاك”. فنسبة 1% فقط من ماشية فريبوي تصل إلى مرحلة الإنتاج في سن 18 شهراً، ويتم تغذيتها بالحبوب لمدة 180 يوماً على الأقل. وقد ثبت علميا أن هذه العوامل تضيف سهولة المضغ والملمس وتكون ذات جودة،

النطاق الآخر هوفريبوي 1953، وهو مثالي للمستهلكين الذين لديهم أذواق مختلفة. يتضمن مختارات من لحوم البقر والمواد الخام المنتجة من السلالات الأوروبية، مما يوفر تجربة تذوق فريدة من خلال التوازن المثالي بين النكهة والنعومة والنضارة.

كما يقول ريناتو كوستا، رئيس فريبوي “تهدف جهودنا إلى تطوير أفضل الممارسات عبر العملية برمتها، بدءًا من رعاية الحيوانات وحتى تسليم المنتج النهائي. ولهذا السبب يشكل هذا الحدث فرصة هائلة لنا لعرض معيار جودة منتجات العلامة التجارية والمساهمة في تعزيز الطريقة التي يُنظر بها إلى لحوم البقر البرازيلية”،

ويشكل وجود فريبوي في معرض Gulfood جزءا من استراتيجية أوسع نطاقا لمشاركة شركة JBS في هذا الحدث. وستعرض المجموعة منتجات العلامات التجارية الأخرى في حافظتها، مثل Pilgrim’s وNovapromوPlanterra وRigamonti، مع تسليط الضوء على منتج سيارا، وهو أحد رواد العلامات التجارية في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبهذه المناسبة، ستعرض سييرا مجموعة منتجاتها الحلال وستطلق مجموعة سيارا “دجاج شواية” الجديدة من أنواع مختلفة من الدجاج الكامل المجمد التي تلبي ذوق المستهلكين المحليين.

حول فريبوي

شركة رائدة في السوق في البرازيل والتي يعود تاريخها إلى أكثر من ستة عقود، أحدثت فريبوي ثورة في قطاع البروتين الحيواني من خلال ” نزع الطابع السلعي” للحم البقر. تتواجد الشركة في أكثر من 150 دولة، وتمتلك 36 وحدة إنتاج في البرازيل مسؤولة عن إنتاج واحدة من أكثر مجموعات المنتجات اكتمالاً في الصناعة والتي تُباع تحت العلامات التجارية فريبوي وريزيرفا فريبوي وماتوراتا فريبوي ودو شيف فريبوي وفريبوي 1953وسويفت بلاك. تقدم الشركة أيضًا برامج مخصصة لعملاء التجزئة والجملة، مثل Açougue Nota 10 الموجود في أكثر من ألف متجر، والتي تحافظ على نفس مستوى الخدمة والاهتمام، ما يضمن عرض أفضل للتخفيضات، ودعم الإدارة وتحسين الربحية لـ أصحاب المحلات. بالإضافة إلى ذلك، تدير فريبوي برنامج Friboi Açougue Gourmet 1953، وهو نموذج مطبق في صناعة السوبر ماركت لتقديم قطع مقطعة متميزة وملفوفة وفقًا لاختيار المستهلك. تقديرًا للمعايير العالية لجودة منتجاتها، حصلت فريبوي على جوائز مهمة، مثل ختم “لحم البقر الأكثر مبيعًا في البرازيل”، كما تم التحقق من ذلك من قبل شركة نيلسن للاستشارات. في الآونة الأخيرة، تم اعتماد فريبوي من قبل المعهد البرازيلي للملكية الصناعية (INPI) بصفتها شركة طيبة السمعة. يضمن الختم الممنوح للعلامة التجارية حصرية الاستخدام في أي قطاع من العمليات ويضمن معايير مثل الاعتراف والسمعة المرتبطة بالجودة. تم تعزيز هذا الاعتراف من خلال عنوان “توب أوف مايند 2021”، كعلامة تجارية لحوم البقر التي يتذكرها المستهلكون البرازيليون.

مع التركيز على ضمان منشأ وجودة وسلامة الطعام المقدم للمستهلك، بدءًا من رعاية الحيوان وحتى تسليم المنتج النهائي، تتبنى الشركة أفضل ممارسات الاستدامة عبر سلسلة القيمة بأكملها، وبشكل مستمر تراقب موردي الماشية لديها باستخدام صور الأقمار الصناعية والخرائط ذات المرجعية الجغرافية للمزارع وعن طريق تتبع البيانات الرسمية من الهيئات العامة. وعلى الجانب الاجتماعي، دعمت فريبوي مشروع معهد الطهاة الخاص لأكثر من ثماني سنوات، وهي أيضًا واحدة من الجهات الراعية لبطولة “تاشا داس فافلاس” التي نظمتها منظمة سنترال أونيكا داس فافلاس (CUFA)، وتعتبر أكبر مسابقة في العالم بين المجتمعات.

نبذة عن JBS

JBS هي شركة عالمية رائدة في إنتاج المواد الغذائية القائمة على البروتين. مع وجود منصة عالمية متنوعة حسب الجغرافيا ونوع المنتجات (مثل الدواجن، ولحم الخنزير، و لحم البقر، ولحم الضأن)، فإن الشركة لديها أكثر من 250,000 موظف في وحدات الإنتاج والمكاتب في كل القارات، في بلدان مثل البرازيل، والولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة، وأستراليا، والصين، وغيرها من الدول. في البرازيل، تُعد JBS أكبر صاحب عمل في البلاد، بأكثر من 145000 عضو في الفريق. في جميع أنحاء العالم، تقدم JBS مجموعة واسعة من العلامات التجارية المعترف بها للتميز والابتكار: سييرا، سويفت (Swift)، و بلغرمز برايد (Pilgrim’s Pride)، وموي بارك (Moy Park)، وبريمو (Primo)، و جست بار (Just Bare)، وغيرهم من العلامات التجارية الذين يجدون طريقهم كل يوم إلى طاولات المستهلكين في 190 دولة. كما تستثمر الشركة في الأعمال المرتبطة بها مثل الجلود والديزل الحيوي والكولاجين والنظافة الشخصية والتنظيف والتغليف الطبيعي وحلول إدارة النفايات الصلبة وإعادة التدوير والتعبئة المعدنية والنقل، مع التركيز على الاقتصاد الدائري. تجري JBS عملياتها مع إعطاء الأولوية للجودة العالية وسلامة الغذاء، مع تبني أفضل ممارسات الاستدامة ورعاية الحيوان عبر سلسلة القيمة بأكملها، وفي مارس 2021، افترضت التزامها لتصبح محايدة للكربون بحلول عام 2040. وهذا يعني أن JBS سيصبح محايد للكربون أي صفر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ما يقلل من كثافة الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة ويعوض جميع الانبعاثات المتبقية. كانت JBS أول شركة عالمية في قطاع البروتين تأخذ هذا الالتزام، بهدف إطعام الناس في جميع أنحاء العالم بطريقة مستدامة بشكل متزايد.

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