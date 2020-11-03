‫تسمية شركة كافالان “المنتج العالمي للعام” في مسابقة المشروبات الروحية الدولية 2020

كافالان تفوز بجائزتين ذهبيتين في مسابقة النبيذ والمشروبات الروحية الدولية

تايبي، 3 تشرين الثاني/نوفمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — سُميت شركة المشروبات الروحية كافالان “منتج الويسكي العالمي للعام” في مسابقة المشروبات الروحية الدولية 2020، وهي جائزة تكرم مصنع تقطير الويسكي الذي يفوز بأعلى الدرجات في هذه الفئة العالمية.

وإذ يتم تنظيمها للعام الخامس والعشرين مع مشاركة 1700 في 70 دولة، منحت مسابقة المشروبات الروحية الدولية 2020جائزة ذهبية مزدوجة لـويسكي كافالان سوليست فينهو باريكوو 9 ميداليات ذهبية أخرى في وقت سابق من العام. المنتجات الفائزة بالميدالية الذهبية هي كما يلي:

• ويسكي كافالان كلاسيك سنغل مالت

• ويسكي كافالان سنغل مالت كونسيرتماستر شيري كاسك فينيش

• ويسكي كافالان سنغل مالت إكس بيربان أوك

• ويسكي كافالان أولوروسو شيري أوك سنغل مالت

• ويسكي كافالان سوليست فينو شيري سنغل كاسك سنغل مالت

• ويسكي كافالان كنغ كار كونداكتر سنغل مالت

• ويسكي كافالان بوديوم سنغل مالت

• ويسكي كافالانسوليست بورت سنغل سترينغث سنغل مالت

• ويسكي كنغ كار الذكرى 40 المختار المعتق في براميل النبيذ سنغل مالت

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السيد يو تي لي: “يشرفنا أن نحصل على الجائزة لتقطيرنا والمساعدة في وضع تايوان على مسرح الويسكي العالمي مرة أخرى.”

وقبل ذلك في العام 2015، تم اختيارويسكي فينهومن قبل جوائز ويسكي العالمية وحصل على جائزة أفضل ويسكي سنغل مالت في العالم. في العام 2019، منحته مسابقة سان فرانسيسكو للمشروبات الروحية العالمية الجائزة البلاتينية، والتي تعني 3 ميداليات ذهبية مزدوجة متتالية.

وإذ هو الويسكي الذي يقف خلف أنواع الويسكي الرائدةشيف، توست وريشار، وهو ويسكي تتم معالجته في البراميل وطوره الدكتور الراحلجيم سوانفيكافالان، يتم تعتيقويسكي سوليست فينهو باريكفي براميل نبيذ معالجة خاصة لإبراز جميع النكهات المعقدة ومتعددة الأبعاد من البطيخ الناضج والمانغو والكيوي والحمضيات على خلفية خليط من البهارات والتمر.

بالإضافة إلى ذلك، في المرحلة الأولى من مسابقة النبيذ والمشروبات الروحية الدولية 2020في لندن، فاز كل من ويسكي كافالانسوليست أمونتيلادووويسكي كافالانسوليست مانزانيلا بجائزة التميز الذهبية في الجولة الأولى، حيث سجل كل منهما 98 نقطة.

ووصف القضاةويسكي أمونتيلادوعلى النحو التالي:

“فخم ومعبّر برائحة طبقات ونكهات الشوكولاتة الداكنة وكعكة الكريسماس والتوابل الحلوة. كثيف وغني بمذاق الفم المطاطي ولمسة نهائية رائعة ومتطورة من الشعير والبلوط الحار ولمسة من الدخان ولمسة من قشر البرتقال. رائع!!”

ووصف القضاةويسكي مانزانيلاعلى النحو التالي:

“عبير مكثف ومفعم بالفواكه المجففة الغنية والتوابل والشوكولاتة الداكنة. كبير، حلو، وممتلئ بالذوقعلى الحنك، تريماسو مع مذاق تبغي، طعم البرقوق والشيريأكس. اللمسة النهائية المرتفعة تمنح النضارة والتوازن؛ ويسكي رائع.”

* يرجى ملاحظة أن سلسلةسوليست من كافالان الحائزة على الجوائز تُباع تحت اسم سلسلة كاسك سترينغث في السوق الأميركية فقط لأسباب تتعلق بالعلامات التجارية.

نبذة عن مركز تقطير كافالان

مرفق تقطير الويسكي كافالان الواقع في مقاطعة ييلان في تايوان يتصدر الريادة فن صنع الويسكي المنفرد الشعيري المذاق المالت منذ العام 2005. ويتم تعتيق ويسكي كافلان في رطوبة وحرارة شديدة ومع ذلك فهو يستفيد أيضا من نسائم البحر والجبل ومياه الينابيع في جبال الثلج، التي تتجمع لإنتاج المذاق الكريمي الدسم المميز لويسكي كافلان. ويأخذ مرفق تقطير كافلان اسمه من الاسم القديم لمقاطعة ييلان وهو مدعوم بـحوالي 40 عاما من الخبرة في صناعة المشروبات، بفضل الشركة الأم، شركة مجموعة كنغ كار غروب. وقد فازت منتجاتها بأكثر من 450 جائزة ذهبية في مسابقات تنافسية كبيرة في الصناعة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.kavalanwhisky.com.

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