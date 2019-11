‫تسمية سانجيف أغاروال في قائمة “الرواد العالميين” للعام 2019

Post by related

مجلة الاستشارات تشيد بقائد شركة بوتيفيتي لمنطقتي الشرق الأوسط والهند على تميزه في جائزة التأثير

منلوبارك، كاليفورنيا، 11 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — تمت تسمية سانجيف أغاروال، قائد السوق لشركة بروتيفتي للشركات الأعضاء في الشرق الأوسط والهند، في قائمة استشارات القادة العالميين في الاستشارات للعام 2019Global Leaders in Consulting. تكرم الجائزة القادة الذين يحدثون تأثيرا في هذه المهنة يمكن استشعاره على مستوى العالم. وتم منح أغاروال، الذي لعب دورا حيويا في توسيع حضور شركة الاستشارات بروتيفيتي في الشرق الأوسط والهند، جائزة التأثير من المجلة.

كان أغاروال عضوًا أساسيًا في الفريق الذي كان له دور فعال في تأسيس وجود بروتيفيتي في الكويت في العام 2007. خلال السنوات الست التالية، توسعت العمليات الاستشارية للشركة لتشمل خمس دول أخرى في الشرق الأوسط (البحرين، عُمان، قطر، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة)، مما أدى إلى زيادة الإيرادات وتوسيع قاعدة العملاء والموظفين الاستشاريين في المنطقة. في العام 2014، أصبح أغاروال رئيسًا للعمليات في الهند، حيث تم توسيع الخدمات في ست مدن رئيسية تحت قيادته. وقد أنشأ أيضًا قدرات أتمتة ذكية في الهند، مع التركيز على تقديم أتمتة العمليات الروبوتية، وتحليلات البيانات وحلول الإدارة والذكاء الاصطناعي لعملاء بروتيفيتي في جميع أنحاء العالم. ومع إحداث المزيد من التوسع في القاهرة المصرية، يشرف أغاروال الآن على النمو والابتكار وخدمة العملاء في ثمانية بلدان من مقره الرئيسي في مدينة الكويت، الكويت.

وقال جوزيف تارانتينو، رئيس بروتيفيتي ورئيسها التنفيذي: “لقد ابتكر سانجيف ثقافة فريدة عبر العمليات في منطقة الشرق الأوسط والهند، والتي تؤكد على قيم النزاهة والإدماج والابتكار التي تعد جوهر عمل بروتيفيتي. تضمن هذه الثقافة أن يقدم فريقه خدمة عملاء استثنائية وخبرة وقيمة لعملائنا العالميين. إنه يستحق جدا تقدير مجلة الاستشارات لجهوده المتميزة.”

سيتم الاحتفال بالجوائز العالمية للعام 2019 في حفل توزيع الجوائز في 5 كانون الأول/ديسمبر في لندن بالمملكة المتحدة، وسيتم نشر ملفات التعريف بالفائزين في عدد كانون الثاني/يناير 2020 من مجلة الاستشارات.

الحائزون على جائزة بروتيفيتي السابقة من القادة العالميين في مجال الاستشارات هم نائب الرئيس التنفيذي أندرو كلينتون (2018) والمدير الإداري فيليب فريتويل (2017). تم الاعتراف مؤخراً بـ بروتيفيتي كواحدة من أفضل شركات الاستشارات للعمل فيها 2019 Best Firms to Work For.

حول بروتيفيتي

بروتيفيتي (www.protiviti.com) هي شركة استشارية عالمية تقدم خبرة عميقة ورؤى موضوعية ونهجا مصمما خصيصًا وتعاونًا لا مثيل له لمساعدة القادة على مواجهة المستقبل بثقة. من خلال شبكتها التي تضم أكثر من 85 مكتبًا في أكثر من 25 دولة، توفر بروتيفيتي وشركاتها الأعضاء المستقلة والمملوكة محليًا للعملاء حلولا استشارية في مجالات التمويل والتكنولوجيا والعمليات والبيانات والتحليلات والحوكمة والمخاطر والتدقيق الداخلي.

الشركات الأعضاء في بروتيفيتي في الشرق الأوسط والهند هي جزء من شبكة بروتيفيتي للشركات الأعضاء. الشركات الأعضاء هي شركات مستقلة، وليست وكلاء لشركة بروتيفيتي إنك أو شركات أخرى في شبكة بروتيفيتي ولا تتمتع بأي سلطة لإلزام الشركات الأخرى في شبكة بروتيفيتي.

وإذ سميت في قائمة فورتشن 2019 Fortune 100 Best Companies to Work For®، تقدم بروتيفيتي خدماتها لأكثر من 60 بالمئة من قائمة شركات فوتشن الـ 1000و 35 بالمئة من شركات غلوبال فورتشن العالمية الـ 500. تعمل الشركة أيضًا مع شركات أصغر حجماً متنامية، بما في ذلك تلك الشركات التي تسعى إلى الاكتتاب العام، وكذلك مع الوكالات الحكومية. بروتيفيتي هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة روبرت هاف (بورصة نيويورك: RHI) تأسست روبرت هاف، في العام 1948، وهو عضو في مؤشر أس أند بي 500.

بروتيفيتي غير مرخصة أو مسجلة كشركة محاسبة عامة ولا تصدر آراء حول البيانات المالية أو تقدم خدمات التصديق.

