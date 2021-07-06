‫تسليم أول أسطول من الحافلات الكهربائية، شركة يوتونغ ترتبط بمستقبل النقل الأخضر في قطر  

الدوحة، قطر، 6 تموز/يوليو 2021 / PRNewswire / – حضر معالي السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة (أشغال) ورئيس شركة مواصلات (كروه) وسعادة السيد حسن عبدالله الذوادي أمين عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث وسعادة السيد جو جيان سفير جمهورية الصين الشعبية في دولة قطر والسيد بنغشو، العضو المنتدب لشركة يوتونغ الدولية، هذا الحدث للاحتفال بتسليم أول أسطول للحافلات الكهربائية إلى قطر.

في هذا الحدث، أجرى السيد جاسم بن سيف السليطي أول عملية شحن لحافلة كهربائية على الإطلاق في دولة قطر. وقال الوزير إن وصول أسطول المركبات الكهربائية هذا يمثل خطوة رئيسية في خطة النقل العام في قطر 2030.

هذه هي الدفعة الأولى من طلب الحافلات الـ 741 الكهربائية التي تمثل رقما قياسيا في قطر من شركة يوتونغ. منذ استلام هذا الطلب في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، نسقت يوتونغ مع الحكومات المحلية وإدارات الإنتاج والخدمات المختلفة لضمان نقل هذه الحافلات في الوقت المناسب وسط قيود الوباء.

تم تخصيص الحافلات الكهربائية وفقًا لاحتياجات النقل المحلية وظروف الطقس، وهي مزودة بنظام تبريد سائل فعال وبطارية ليثيوم فوسفات حديدية بقدرة 350 كيلو واط في الساعة – وهي أكثر التقنيات أمانًا في المناخ الحار. عندما تكون الحافلة مشحونة بالكامل، فإنها توفر مدى سير يزيد في متوسطه عن 200 كيلومتر.

تعمل شركة يوتونغ للحافلات بشكل وثيق مع حكومة قطر وشركائها للمساعدة في التحول المحلي الأخضر في البلاد. في المستقبل القريب، سيتم إنشاء مصنع يتم تجميعه من الصفر لتحقيق التصميم المحلي وتصنيع الحافلات الكهربائية التي تتناسب بشكل أفضل مع الظروف الجغرافية والمناخية الخاصة بدولة قطر.

وبتمسكها بمفهوم العلامة التجارية “حافلات أفضل، حياة أفضل”، تكرس يوتونغ نفسها للتعاون مع الأطراف ذات الصلة مثل شركة مواصلات لتحقيق تعاون مربح للجانبين في بناء نظام نقل عام أكثر خضرة وكفاءة واستدامة في المستقبل.

حول يوتونغ

شركة يوتونغ للحافلات هي شركة تصنيع حديثة متخصصة في البحث وتطوير وتصنيع ومبيعات الحافلات. يتجاوز حجم مبيعاتها السنوية 70,000 وحدة، مع بيع أكثر من 130.000 حافلة طاقة جديدة حتى الآن. تبيع يوتونغ للحافلات حافلات ذات حجم كبير في أكثر من 30 دولة عبر ست قارات بحصة سوقية تزيد عن 30 بالمئة في الصين وأكثر من 15 بالمئة على مستوى العالم.

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