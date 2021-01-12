‫تسرّع وتيرة توسعها العالمي جولة تمويلية ثالثة ترفع قيمة Checkout.com ثلاثة أضعاف لتصل إلى 15 مليار دولار

Checkout.com باتت رابع أعلى شركات التكنولوجيا المالية قيمةً في العالم، والأعلى قيمةً كذلك بين الشركات الممولة برأس المال المغامر في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

باتت رابع أعلى شركات التكنولوجيا المالية قيمةً في العالم، والأعلى قيمةً كذلك بين الشركات الممولة برأس المال المغامر في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا افتتاح مكاتب جديدة في مدينتي نيويورك ودنفر لتلبية الطلب الأميركي المتنامي على حلول الدفع المؤسسي

جولة تمويلية ثالثة جمعت 450 مليون دولار أمريكي بقيادة “تايجر جلوبال مانجمنت” ومشاركة “جرينوكس كابيتال” وعدد من المستثمرين الحاليين

شركة تكنولوجيا المدفوعات السحابية ضاعفت حجم معالجة المدفوعات في عام 2020 ثلاثة أضعاف على أساس سنوي، وأضافت إلى قائمة عملائها أكثر من 500 شركة تجارية جديدة بما فيها “كوين بيس” و”بيتزا هت” و”إتش & إم” و”جراب” و”كلارنا” و”فار فيتش” و”تيليجرام” خلال الأشهر الاثني عشر الماضية

نيويورك, 12 يناير / كانون الثاني 2021 /PRNewswire/ — أعلنت Checkout.com، المزوّد الرائد لحلول الدفع الرقمية، اليوم عن انتهاء جولتها التمويلية الثالثة بجمع 450 مليون دولار أمريكي، الأمر الذي يرفع قيمتها النهائية إلى 15 مليار دولار لتصبح رابع أعلى شركات التكنولوجيا المالية قيمةً في العالم، والأعلى قيمةً كذلك بين الشركات الممولة برأس المال المغامر في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا[1] مع مواصلة توسعها على مستوى العالم.

قادت جولة التمويل الثالثة “تايجر جلوبال مانجمنت ذ.م.م”، شركة استثمارات التكنولوجيا التي تتخذ من نيويورك مقراً لها والشريكة لعدد مع أبرز شركات النمو في السوق مثل “فيسبوك”، و”لينكد إن”، و”سبوتيفاي”، و”بايت دانس” وJD.co. وشارك في جولة التمويل الثالثة أيضاً شركة “جرينوكس كابيتال” إلى جانب عدد من المستثمرين الحاليين مثل “إنسايت بارتنرز”، و”دي إس تي جلوبال”، وصندوق “كوتو” الاستثماري، و”بلوسوم كابيتال”، وصندوق “إنديفور كاتاليست”، وصندوق الثروة السيادية السنغافوري “جي آي سي”.

وبهذه المناسبة، قال غيوم بوساز، مؤسس ورئيس مجلس إدارة Checkout.com: “تؤثر عمليات الدفع على جميع جوانب الأعمال بدءاً من رحلة العميل وانتهاءً بقدرة الشركات على دخول أسواق جديدة أو إطلاق منتجات جديدة. وتعكس الجولة التمويلية الأخيرة مكانتنا الرائدة في السوق وطموحاتنا الكبيرة بينما نسارع الخطى لتمكين التجار من تطوير منتجات أفضل، وزيادة عائداتهم، وتبني نماذج أعمال مبتكرة عبر إيجاد تصور جديد للخدمات المالية. ويمتلك مستثمرونا الجدد خبرة واسعة في مجال المدفوعات والتكنولوجيا وحفز نمو الشركات – وهي خبرة جوهرية للمرحلة التالية من نمونا فيما نواصل تحقيق رؤيتنا لمستقبل المدفوعات الرقمية”.

الاستثمار في مستقبل قطاع المدفوعات

يشير بحث أجرته شركة “ماكينزي آند كومباني” إلى حجم الفرص الاستثمارية لقطاع المدفوعات، حيث اقترب إجمالي عائداته العالمية من 2 تريليون دولار في عام [2]2019. كما كشف تقرير أعدته Checkout.com مؤخراً بالشراكة مع “أكسفورد إيكونوميكس”[3] عن حجم التحدي الذي يواجهه العديد من التجار، حيث وصلت الخسائر الناجمة عن رفض عمليات الدفع لأسباب زائفة في عام 2019 وحده إلى 20,3 مليار دولار، كما خسر كبار التجار أكثر من 12,7 مليار دولار ذهبت إلى منافسيهم. علاوةً على ذلك، أفضى تراجع عدد العملاء الذين تخلوا تماماً عن مفهوم الشراء عبر الإنترنت إلى خسارة التجار لفرص بيع تتجاوز قيمتها 7,6 مليار دولار. وتعالج Checkout.com هذه المشاكل من خلال منح الشركات التجارية أدوات استباقية لتحقيق الأداء الأفضل ضمن مجالات عملها، وتمكينهم كذلك من التحكم بشكل أكبر عبر توفير ميزات البيانات المتقدمة، وأدوات مكافحة الاحتيال، وإعداد التقارير الشاملة.

وتأتي جولة التمويل الثالثة فيما يتطلع الاقتصاد العالمي إلى التعافي من تداعيات جائحة “كوفيد-19”. ومع أن العديد من الشركات اعتمدت طويلاً على أنظمة دفع موحدة تناسب الجميع، إلا أن الحاجة إلى حفز الأداء وشفافية المدفوعات واستخلاص المعلومات القيّمة من البيانات أصبحت أكثر إلحاحاً لامتلاك ميزة تنافسية فارقة. وتعمل منصة Checkout.com السحابية على تمكين التجار من إدارة مدفوعاتهم ومستحقاتهم المالية على نطاق واسع، وتعزيز أدائهم التجاري، وتحسين معدلات قبول المدفوعات الرقمية على مستوى العالم. وتعتمد شركات التجارة الإلكترونية الرائدة – مثل “فار فيتش”، و”مانجو”، و”فيكتوريا سيكرت”، و”لوكسيتان”، و”ذا هات جروب” – على Checkout.com كمنصة دفع سريعة وموثوقة وآمنة يمكن تعديلها حسب متطلبات العمل، وتتيح الوصول إلى البيانات والأسعار في كل معاملة.

وفيما تعيد Checkout.com استثمار عائدات عملياتها الحالية لدعم نموها المستقبلي، سيتم توظيف حصيلة الجولة التمويلية الجديدة لزيادة ميزانيتها العمومية وحفز الفرص المبتكرة الجديدة. ومع جمعها 830 مليون دولار خلال العامين الماضيين، تشكل السيولة النقدية المتاحة لـ Checkout.com واحدةً من أقوى الميزانيات العمومية بين جميع شركات التكنولوجيا المالية العالمية، الأمر الذي يعزز مرونة الشركة ككيان منظم في أسواق عدة وشريك مالي موثوق لعملائها من التجار. ويتيح ذلك للشركة أيضاً مواصلة الاستثمارات الاستراتيجية وتطوير المنتجات مثل حل المدفوعات Payouts الذي شهد نمواً استثنائياً خلال العام الماضي.

Checkout.com تفتتح مكاتب جديدة في أمريكا الشمالية

بالإضافة إلى الإعلان عن الجولة التمويلية الثالثة اليوم، أعلنت Checkout.com كذلك عن افتتاح مكتبها الجديد في مدينة نيويورك. وكانت الشركة قد انطلقت في الولايات المتحدة عام 2017 بممارسة نشاطها بدايةً في سان فرانسيسكو. ويساهم انتشار مكاتب الشركة على الساحلين الشرقي والغربي للولايات المتحدة في تمكينها من تلبية الطلب المتزايد على حلول الدفع الرقمية في البلاد، وذلك بالتوازي مع زيادة تركيزها على توفير وسائل الدفع المحلية والدولية للمؤسسات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. كما أعلنت Checkout.com عن افتتاح مكتب آخر لها في دنفر، وستعزز قوتها العاملة بإضافة 700 موظف في مواقعها المختلفة في عام 2021.

وبفضل نهجها التحولي في سداد المدفوعات والمستحقات المالية، اكتسبت Checkout.com سمعة مرموقة كمزود تقني موثوق لعدد من أبرز شركات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك “كلارنا”، و”ريفولوت”، و”ترانسفِر وايز”، و”كوين بيس”، و”إي تورو”. ومع توفيرها منصة قادرة على دعم المدفوعات العالمية الأفضل أداءً، غدت Checkout.com دعامةً أساسية لنماذج العمل التقدمية لدى أهم شركات التكنولوجيا المالية والخدمات الإلكترونية والأسواق.

وقال سكوت شلايفر، الشريك في “تايجر جلوبال مانجمنت”: “نحن متحمسون لشراكتنا مع غيوم بوساز وCheckout.com لدعم مساعيهم في بناء منصة عالمية مبتكرة للمدفوعات والخدمات المالية تحظى بثقة شركات الإنترنت الرائدة. وفيما لا يزال التحول إلى التجارة الرقمية في مراحله الأولى، ساهم تركيز Checkout.com على إنشاء منصة تكنولوجية هي الأفضل ضمن فئتها في تبوئها مكانة رائدة في هذا القطاع لسنوات قادمة”.

يشار إلى أن Checkout.com أعلنت في يونيو 2020 عن جولتها التمويلية الثانية التي رفعت قيمة الشركة آنذاك إلى 5,5 مليار دولار أمريكي وقادها صندوق “كوتو” الاستثماري. كما أعلنت في عام 2020 عن استحواذها على شركتين هما “بروسيس آوت” (ProcessOut) و”بن بايمنتس” (Pin Payments)، بالإضافة إلى الاستثمار الاستراتيجي في “ثيونز” (Thunes).

حول Checkout.com

تمكّن بوابة Checkout.com الشركات من التكيف والابتكار والازدهار عبر توفير حلول الدفع الإلكتروني التي يستحقونها. وتضمن تقنيات الشركة معالجة سلسة وموثوقة للمدفوعات مع توفير حلول مرنة وبيانات مفصلة ورؤى فورية تساعد الشركات العالمية على إطلاق منتجات جديدة في أسواق جديدة وتوفير تجارب مميزة للعملاء. كما تدير الشركة عمليات الدفع الأسرع والأكثر موثوقية باستخدام ما يزيد على 150 عملة، مع إمكانية التحصيل المحلي، واتباع منهجيات عالمية المستوى لكشف عمليات الاحتيال؛ وذلك كله عبر واجهة واحدة لبرمجة التطبيقات. وتقبل البوابة جميع بطاقم الخصم والائتمان الدولية، بالإضافة إلى طرق الدفع البديلة والمحلية المعروفة. تم تأسيس Checkout.com في عام 2012، ويعمل لديها الآن 1000 موظف في 17 مكتباً حول العالم، وتوفر خبراتها المحلية عند الحاجة. يمكن الإطلاع على مزيد من المعلومات عبر الموقع الإلكتروني www.checkout.com.

Twitter | LinkedIn

حول تايجر جلوبال مانجمنت

تايجر غلوبال مانجمنت هي شركة استثمارية تركز على الشركات العامة والخاصة في قطاعات الإنترنت، والبرمجيات، والتكنولوجيا الاستهلاكية والمالية. ومنذ عام 2003، استثمرت وحدة الملكية الخاصة التابعة للشركة في مئات الشركات عبر أكثر من ثلاثين دولة، وتتنوع استثماراتها بين جولات التمويل الأولى للشركات الناشئة وصولاً إلى مرحلة ما قبل الاكتتاب العام الأولي. وتضمنت قائمة استثمارات الشركة “سبوتيفاي”، و”هاريز”، و”واربي باركر”، و”بيلوتون”، و JD.com، و”فيسبوك”، و”لينكد إن”، و”ياندكس”، ومجموعة Mail.ru، و”ديسبيغار”، و”أولا”، و”فليبكارت”. تأسست “تايجر جلوبال مانجمنت” عام 2001؛ وتتخذ من مدينة نيويورك مقراً لها مع مكاتب تابعة في هونغ كونغ، وسنغافورة، وبانغالور، وملبورن.

[1] تقرير شركة “بيتش بوك” (PitchBook)، يناير 2021

[2] تقرير “ماكينزي للمدفوعات العالمية لعام 2020″، شركة “ماكينزي آند كومباني”، أكتوبر 2020

[3] تقرير “الصناديق السوداء والمفارقات: التكلفة الحقيقية للمدفوعات غير المتصلة”، شركة Checkout.com، يوليو 2020

للتواصل الإعلامي: لويس جونز، مدير الاتصالات ، [email protected]