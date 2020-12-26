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You are here:  / Arabic / Press Release / ‫تستعد شركة Next.e.GO Mobile SE للإنتاج في المانيا في أوائل عام 2021, و التوقيع على اول شحمة انتاج دولية مع دولة اليونان.   

‫تستعد شركة Next.e.GO Mobile SE للإنتاج في المانيا في أوائل عام 2021, و التوقيع على اول شحمة انتاج دولية مع دولة اليونان.   

December 26, 2020   

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Next.e.GO Mobile SE  –

، الشركة الأوروبية المصنعة المستقلة الوحيدة للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية، أعلنت   جاهزية الإنتاج في مصنعها   الرئيسي في ألمانيا.

–  مع منصة BEV  المتجانسة، تهدف الشركة المصنعة الألمانية إلى بدء الإنتاج في أوائل العام 2021.

–  Next.e.GO Mobile SE   انضمت  بنجاح إلى برنامج  تجمع ائتمان ثاني أكسيد الكربون لشركات تصنيع المعدات الأصلية.

–  تم توقيع ال اتفاقية للتعاون الدولي مع حكومة اليونان بهدف إنشاء المصنع الثاني لإنتاج السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية.

–  تطوير نموذجين جديدين لسيارات كهربائية تعمل بالبطارية على وشك الانتهاء

–  من المقرر عقد أول مؤتمر صحفي للإدارة في يناير 2021، للتباحث في استراتيجية نمو الشركة وخط الإنتاج الجديد.

آخن، ألمايا26  ديسمبر / كانون أول 2020 /PRNewswire/ —من المقرر أن تبدأ شركة Next.e.GO Mobile SE، المُصنِّع الأوروبي المستقل الوحيد للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية، الإنتاج في مصنعها الأساسي في ألمانيا بحلول أوائل عام 2021 وإطلاقها التوسع العالمي، بفضل تكنولوجيا الإنتاج الابتكارية.

Production of the electric vehicle e.GO Life. Copyright Next.e.GO Mobile SE

وقد أكملت الشركة بنجاح عملية تجانس إحدى أكثر السيارات الكهربائية ذات الأربعة مقاعد استدامة بيئية، وهي منصة  e.GO Life.

مع إبرام الصفقة مع الشركة السابقة لها، e.GO Mobile AG، تم بنجاح الاستحواذ على أصول الأعمال بالكامل والمرافق المطلوبة للإنتاج في ألمانيا.

تلقت Next.e.GO Mobile SE رقم معرف الشركة المصنعة العالمي . من المقرر إعادة تصنيفها كشركة مصنعة للسيارات في الربع الأول من العام 2021.

بالإضافة إلى ذلك، قامت Next.e.GO Mobile SE بالتسجيل بنجاح للانضمام إلى مجمع ائتمان ثاني أكسيد الكربون الخاص كشركة كبيرة مصنعة للمعدات الأصلية، وبالتالي تأمين تدفق دخل مهم لشركات تصنيع السيارات الكهربائية.

على الصعيد الدولي، أبرمت Next.e.GO Mobile SE وإنتربرايز غريس، الذراع الاستثماري والتجاري للدولة اليونانية، خطاب نوايا هذا الأسبوع لتأسيس مشروع مشترك في اليونان، مما يجعل اليونان أول موقع إنتاج مختار لـ e.GO Life خارج ألمانيا.  وتعتبر هذه نقطة انطلاق رئيسية نحو النمو الدولي لـ Next.e.GO Mobile SE  وهي في انسجام تام مع مهمتها المتمثلة في تحويل التنقل الكهربائي الحضري.

كما تقدمت الشركة في أعمال التطوير لتوسيع مجموعة منتجاتها، مع بدء بناء منصتين جديدتين هما الآن في المراحل النهائية للإنجاز، ومن المقرر الكشف عنهما في المؤتمر الصحفي لإدارة الشركة في كانون الثاني/يناير 2021.

الميزة المبتكرة لـ Next.e.GO هي المكان الذي – ولأول مرة في صناعة السيارات – يتم فيه ربط العميل والمنتج والإنتاج بمنصة رقمية واحدة وتتيح تقنية الإنتاج الخاصة به زيادة السعة بكفاءة رأسمالية منقطعة النظير.  هذا هو الابتكار النهائي الذي سيحول السيارات الكهربائية إلى أجهزة متصلة بأسعار معقولة ويزيد من تبنيها، كما يقول علي فيزفاي، الرئيس التنفيذي لشركة nd Group B.V، المساهم الأكبر في شركة  Next.e.GO Mobile SE.

“إن تصميم وخصائص e.GO Life وتكنولوجيا الإنتاج الصناعية 4.0 الخاصة بها من ناحية، ونماذج الأعمال المتعددة الاستخدامات التي تتيحها من ناحية أخرى، تموضع Next.e.GO Mobile SE بشكل مثالي لتحويل التنقل الحضري عبر أوروبا وخارجها.  نحن متحمسون للفرص المستقبلية”، كما يقول البروفيسور أولريش هيرمان، الرئيس التنفيذي لشركة Next.e.GO Mobile SE..

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1387391/Next_Production.jpg

الاتصال:

Next.e.GO Mobile SEالعلاقات العامة

Campus-Boulevard 30

52074 Aachen 

هاتف: +49 241 47574-227

[email protected]

أن دي غروب بي في

لورا أبجورنسن

العلاقات العامة

[email protected]

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