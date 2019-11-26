‫ترينا سولار تعلن عن سجل كفاءة قياسي جديد هو 23.22% لخليتها الشمسية من النوع أن i-TOPCon

شنجن، الصين، 26 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة ترينا سولار المحدودة (“ترينا سولار” أو “الشركة”)، الشركة العالمية الرائدة الموردة لحلول الطاقة الشمسية والطاقة الذكية، اليوم أن مختبرها ستيت كي الصيني لعلوم الطاقة الشمسية والتقنية قد سجل رقما قياسيا جديدا هو 23.22% لخليتها الشمسية العالية الكفاءة، النوع أن الأحادية الكريستال i-TOPCon ، في منطقة واسعة.

لقد تم تصنيع خلية i-TOPCon الشمسية من النوع أن الفريدة من نوعها من خلال عملية صناعية منخفضة التكلفة لتكنولوجيات (الاتصال المتقدم السلبي بأكسيد النفق الصناعي) على طبقة كبيرة الحجم من الكاست الأحادي أس آي التي تحتوي على الفوسفور. وصلت كفاءة الجانب الأمامي للخلية الشمسية ذات الوجهين 247.79 سم 2 إلى نسبة 23.22٪. تم تأكيد هذه النتيجة بشكل مستقل من قِبل آي أس أف أتش كالتيك في ألمانيا.

وقال الدكتور تشيتشيانغ فنغ، مدير مختبر ستيت كي الصيني لعلوم الطاقة الشمسية والتقنية التابع لترينا سولار: “يسعدنا للغاية أن نعلن عن أحدث إنجازات فريق البحث التكنولوجي لدينا في مختبر ستيت كي. على حد علمنا، هذا هو الرقم القياسي العالمي الجديد لكفاءة المنطقة الكلية لخلية السيليكون الأحادية في مساحة واسعة. إن نتائج البحث والتطوير الممتازة تضع أساسًا متينًا لترينا سولار لتوفير وحدات وحلول طاقة شمسية جديدة متميزة ومختلفة لعملائنا.”

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التعليق: مختبر ستيت كي الصيني لعلوم الطاقة الشمسية والتقنية التابع لترينا سولار.

حول ترينا سولار

شركة ترينا سولار التي تأسست في العام 1997، هي شركة عالمية رائدة في توفير وحدات الطاقة الشمسية وحلول الطاقة الشمسية الذكية. تقوم الشركة بأعمال البحث والتطوير في ميدان وحدات الطاقة الشمسية وتصنيعها وبيعها، تطوير مشاريع الطاقة الشمسية، تطوير وبيع الأنظمة الذكية والصغيرة والأنظمة المكملة المتعددة الطاقة، فضلا عن تشغيل منصة الطاقة السحابية. في العام 2018، أطلقت ترينا سولار ماركة طاقة إنترنت الأشياء وأطلقت تحالف ترينا سولار للتطوير الصناعي لطاقة إنترنت الأشياء ومركز طاقة ترينا لإنترنت الأشياء للابتكار مع مؤسسات ومعاهد بحث رائدة على مستوى العالم. تلتزم الشركة بأن تصبح شركة رائدة في صناعة الطاقة الذكية العالمية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.trinasolar.com