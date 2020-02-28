‫ترينا سولار تطلق وحدات طاقة شمسية جديدة عالية القوة 500 واط +، مسجلة علامة جديدة لحقبة الطاقة الشمسية 5.0

شانغجاو، الصين، 27 شباط/فبراير، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة ترينا سولار كو المحدودة (“ترينا سولار” أو “الشركة”)، وهي مزود عالمي رائد لوحدات الطاقة الشمسية المتكاملة وحلول الطاقة الذكية، عن إطلاقها رسميا أحدث وحداتها “دوماكس في” الثنائية الجانب والمزدوجة الزجاج ووحدات “تالماكس في” الخلفية”. وإذ تعتمد على تصميم خلية شريحة السليكون الكبيرة 210 ملم وخلية البيرك الأحادية الكريستال، فإن هذه الوحدات الجديدة تأتي محملة بالعديد من سمات التصميم الابتكارية ما يسمح بتوليد خرج طاقة عال يتجاوز الـ 500 واط وكفاءة وحدة تتجاوز الـ 21%، ما يرسخ قيادة الشركة وتبنيها لحقبة الطاقة الشمسية الجديدة 5.0.

وفقًا للتقديرات الأولية من محطات الطاقة الأرضية واسعة النطاق في مقاطعة هيلونغجيانغ الصينية، فمقارنةً بالوحدات النمطية ثنائية الزجاج التقليدية ذات قدرة 410 واط، يمكن للنوع الجديد بقدرة 500 واطدوماكس فيأن يخفض تكلفة توازن النظام بنسبة تتراوح بين 6 و 8 في المئة، وتكلفة الطاقة المستوية بنسبة 3 إلى 4 في المئة. وستبدأ ترينا سولار رسميًا في قبول الطلبات لتوريد هذا النوع في الربع الثاني من العام 2020، ومن المتوقع أن تحقق الإنتاج الضخم له في الربع الثالث، مع توقع أن تتجاوز الطاقة الإنتاجية 5 غيغاواط بحلول نهاية العام.

استنادًا إلى تقنية متفوقة متعددة القضبان، قدم فريق البحث والتطوير بشركةترينا سولارتصميمًا مبتكرًا يجمع بين تقنيات القطع المتقدمة عالية الكثافة ثلاثية القطع وغير المدمرة، مما يقلل من فقدان المقاومة ويحسن بشكل كبير من مكافحة تكسير الوحدات، والأداء المكافح للبقعة الساخنة للوحدات مع تعظيم الاستفادة من الحيز، ومن خلال القيام بذلك، تمكن العلماء من إنتاج وحدات عالية الطاقة تتميز بكفاءة عالية وطاقة عالية وموثوقية عالية. وإذا ما تم استخدام تصميم الخلية ذات نصف القطع لشرائح السليكون الواسعة 210 ملم، يمكن لخصائص خرج التيار العالي للوحدات أن تتسبب في تحديات للنظام، أو التسبب في انكسار الوحدة أو تجاوز حدود التيار بصورة عشوائية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يضمن التصميم الفريد للوحدات الجديدة أن يكون تيار الخرج وفلطية الدائرة المفتوحة والحمل الميكانيكي للوحدات متوافقا مع مواصفات السلامة التقنية ذات الصلة في اتجاه التيار ويمكنه الاتصال بسهولة مع تصميم نظام التيار الكهروضوئي السائد. خلال حفل الإطلاق ، وقعت ترينا سولار اتفاقيات تعاون إستراتيجي مع شركةباورتشاينا جيانغجي لبناء الطاقة الكهربائية، وفرع هيلونغجيانغ التابع لشركة استثمار الطاقة لتشاينا إنيرجي وشركة شونغوانغ لاستثمارات الطاقة هابوانغ الجديدة وشركة بناء الطاقة الكهربائية سيبكويل، وغيرها من الشركات المرتبطة بتوليد الطاقة، مما يمهد الطريق للنشر الكامل للوحدات فائقة القوة في سوق الوحدات الطرفية.

وقال نائب مدير عام ترينا سولار ونائب الرئيس التنفيذي يين رونغفانغ، “لقد اكتسبت ترينا سولار عقودًا من الخبرة في مجال تصميم وتصنيع الوحدات. ونأمل في تعزيز توحيد الوحدات من خلال مزايا التصميم والتصنيع لدينا، والتي لن تفيد العديد من القطاعات في السلسلة الصناعية فحسب، بل وتعزز أيضا التصميم المشترك للوحدات النمطية على جانب النظام.” وأضاف ين: “بالإضافة إلى المنتج نفسه، تتطلب الوحدة الجيدة النظر في قدراتها المتطابقة مع الأنظمة الحالية. بفضل تجربة ترينا سولار في نظام التتبع ومشاريع الحلول المتكاملة ومحطات الطاقة الأرضية، قمنا باستكشاف وحل التحديات المحتملة التي قد تنشأ في التطبيق العملي للنظام في وقت مبكر من مرحلة البحث والتطوير، واستغلال الإمكانيات بالكامل للمنتج. أعتقد أن وحداتنا الجديدة ستنقل السوق الكهروضوئية إلى المرحلة التالية.”

الصورة: https://mgr.trinasolar.com/ sites/default/files/Vertex_v_ dual.png

التعليق: كشفت ترينا سولار عن أحدث وحدات طاقة كهربائية لديها دوماكس في الثنائية الجانب، المزدوجة الزجاج.

حول ترينا سولار

شركة ترينا سولار التي تأسست في العام 1997، هي شركة عالمية رائدة في توفير وحدات الطاقة الشمسية وحلول الطاقة الشمسية الذكية. تقوم الشركة بأعمال البحث والتطوير في ميدان وحدات الطاقة الشمسية وتصنيعها وبيعها، تطوير مشاريع الطاقة الشمسية، تطوير وبيع الأنظمة الذكية والصغيرة والأنظمة المكملة المتعددة الطاقة، فضلا عن تشغيل منصة الطاقة السحابية. في العام 2018، أطلقت ترينا سولار ماركة طاقة إنترنت الأشياء وأطلقت تحالف ترينا سولار للتطوير الصناعيلطاقة إنترنت الأشياء ومركزطاقة ترينا لإنترنت الأشياء للابتكار مع مؤسسات ومعاهد بحث رائدة على مستوى العالم. تلتزم الشركة بأن تصبح شركة رائدة في صناعة الطاقة الذكية العالمية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.trinasolar.com