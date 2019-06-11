‫ترينا سولار تطلق وحدات النوع أن i-TOPCon المزدوجة الزجاج، الثنائية الجانب

غانغجو، الصين، 13 حزيران/يونيو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة ترينا سولار، الشركة العالمية الرائدة المزودة للوحدات الشمسية والحلول الشاملة للطاقة الذكية، مؤخرا أنها بدأت بإنتاج على نطاق واسع لوحدات النوع أن i-TOPCon المزدوجة الزجاج، الثنائية الجانب. وبلغ مقدار الطاقة الأفضل للوجه الأمامي للوحدة التي تتألف من 144 خلية نصف قطع i-TOPCon 425 واط، وبلغت أفضل كفاءة للوحدة 20.7%.

تعمل الوحدات الكهروضوئية i-TOPCon الجديدة على دمج خلايا i-TOPCon ذات النوع أن مع أكثر من 80٪ من تقنيات ازدواجية الوجه، وتعددية القضبان، وأحادية البلوري المربعة، وتقنيات الجانب المزدوج ونصف القطع. تتميز الوحدات عالية الكفاءة بمعامل درجة حرارة أقل وتدهور إنتاجية طاقة أقل نتيجة انخفاض الضوء، ما يحسن إلى حد كبير من ناتج الطاقة الفعلي للوحدة. كما أنها توفر توليد طاقة إضافيا من 5٪ إلى 30٪ من جانبها الخلفي، وتتميز بضمان خطي لمدة 30 عامًا.

أدت الكفاءة القياسية العالمية البالغة 25.8٪ لخلايا TOPCon الصغيرة المنفردة الجانب التي طورتها فرونهوفر آي أس إي إلى إجراء الأبحاث وتطوير الخلايا الشمسية الملامسة المسلبة من قبل المعاهد العملية والصناعة. في العام 2015، بدأ مختبر الدولة الرئيسي لعلوم وتكنولوجيا الطاقة الضوئية في شركة ترينا سولار البحث عن خلية TOPCon ثنائية الجانب واسعة المنطقة بهدف الإنتاج الصناعي الضخم وأطلق عليها اسم خلية i-TOPCon . وفي العام 2019، حققت ترينا سولار كفاءة متوسطة في الجانب الأمامي بأكثر من 23٪ على خلايا i-TOPCon.

تحتوي خلية i-TOPCon على باعث بورون أمامي وتلامس خلفي كامل المساحة. وبعد تطويرها من قبل مختبر ترينا سولار، تم نقل هذه الوحدات إلى الإنتاج الضخم على نطاق واسع في ورشة عمل لترينا سولار في غانغجو. في أيار/مايو 2019، أعلنت شركة ترينا سولار أن مختبرها قد سجل رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا قدره 24.58٪ لخلية السيليكون أحادية البلورة من النوع (c-Si) i-TOPCon. وتم تأكيد هذه النتيجة بشكل مستقل من قِبلمؤسسة آي أس أف أتش كالتيك في ألمانيا بقياس كامل المساحة (244 سم 2) بما في ذلك القضبان.

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حول ترينا سولار

شركة ترينا سولار التي تأسست في العام 1997، هي شركة عالمية رائدة في توفير وحدات الطاقة الشمسية وحلول الطاقة الشمسية الذكية. تقوم الشركة بأعمال البحث والتطوير في ميدان وحدات الطاقة الشمسية وتصنيعها وبيعها، تطوير مشاريع الطاقة الشمسية، تطوير وبيع الأنظمة الذكية والصغيرة والأنظمة المكملة المتعددة الطاقة، فضلا عن تشغيل منصة الطاقة السحابية. في العام 2018، أطلقت ترينا سولار ماركة طاقة إنترنت الأشياء وأطلقت تحالف ترينا سولار للتطوير الصناعي لطاقة إنترنت الأشياء ومركز طاقة ترينا لإنترنت الأشياء للابتكار مع مؤسسات ومعاهد بحث رائدة على مستوى العالم. تلتزم الشركة بأن تصبح شركة رائدة في صناعة الطاقة الذكية العالمية.