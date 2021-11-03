‫ترقية Broadridge ميزة تأهيل العملاء الدوليين بعد التداول باستخدام منصة SaaS لجودة البيانات من PeerNova

باستخدام منصة Cuneiform® SaaS الموجودة قيد الإنتاج حاليًا، تراقب شركة Broadridge جودة بياناتها وتديرها بشكل مستمر عبر مصادر بيانات العملاء الداخلية والخارجية. تحدد المنصة تحديات جودة البيانات وتحدد أولوياتها وتقوم بحلها بسرعة، كما توفرجودة البيانات وبطاقات أداء الأعمال عبر سير عمل تأهيل العملاء.

“اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، أصبحت البيانات عالية الجودة مكونًا مهمًا يمكن أن يساعد في تجنب التعقيدات غير الضرورية عند تأهيل عملاء جدد. قال داني جرين، رئيس معالجة ما بعد التداول، Broadridge International ، “تواصل شركة Broadridge الاستثمار والابتكار لضمان عملية ترحيل كاملة وفعالة وخاضعة للتحكم الجيد”. “باستخدام منصة Cuneiform SaaS لجودة البيانات، تعمل Broadridge على تقليل التكاليف المرتبطة بالتأهيل، وتعزز الكفاءة، وتحسين الوقت إلى القيمة، مع التعجيل بثقة بمواعيد بدء التشغيل للعملاء.”

قال جانجيش جانيسان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة PeerNova : “نحن متحمسون للعمل مع Broadridge لمساعدتهم على تحسين تجربة عملائهم بشكل أكبر”. “صُمم نظامنا الأساسي بغرض مراقبة مشكلات جودة البيانات في الوقت الفعلي، وفي هذه الحالة، لمساعدة Broadridge على ترحيل بيانات العميل بسرعة وفعالية ودقة في كل مرة.”

حول PeerNova

تتمثل مهمة PeerNova في تمكين المؤسسات المالية من اتخاذ قرارات واثقة وفي الوقت المناسب باستخدام بيانات عالية الجودة. حيث تمثل Cuneiform منصة تطوير بدون رموز، توفر مراقبة جودة البيانات وحل الاستثناءات عبر مصادر البيانات الداخلية والخارجية. تغرس المنصة الثقة في البيانات من خلال قياس مقاييس جودة البيانات والسماح للمستخدمين بحل أخطاء جودة البيانات بسرعة. ويمكّن هذا الشركات المالية من زيادة الكفاءة التشغيلية، وتحسين أداء الأعمال، ومعالجة الاستفسارات التنفيذية واستفسارات أصحاب المصلحة والاستفسارات التنظيمية بثقة وسرعة. تأسست الشركة على رواد أعمال يتمتعون بخبرة عميقة في البيانات والبنية التحتية المالية، PeerNova هي شركة تكنولوجيا رائدة في وادي السيليكون، تمتلك مكاتب مبيعات في نيويورك ولندن.

لمزيد من المعلومات حول PeerNova ، يُرجى زيارة https://peernova.com .