‫ترسية عقد مهم على شركة Wood بقيمة 8 مليون دولار أمريكي لتصميم أكبر مصفاة منفردة في العالم

أبردين، اسكتلندا، 21 من فبراير 2019/PRNewswire/ —

قامت أدنوك للتكرير (التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية) بترسية عقد بقيمة 8 مليون دولار أمريكي على شركة Wood لتنفيذ الأعمال الهندسية وأعمال التصميم الأولية الكاملة لإنشاء مصفاة جديدة في الرويس الواقعة بالمنطقة الغربية من إمارة أبوظبي 2، والمقرر أن تصبح أكبر مجمع للتكرير والصناعات البتروكيماوية في العالم.

وقد تمت ترسية العقد بغية إنشاء أحدث مصفاة ذات طاقة تكرير استيعابية قوامها 600 ألف برميل من النفط الخام يوميًا. وسوف يتم تصميم المصفاة الجديدة بحيث تعمل بكامل طافتها على التكرير بما يسمح باندماجها مع منشآت الصناعات البتروكيماوية القائمة بالرويس.

كما تقدم شركة Wood باقة أعمال الهندسية والتصميم الأولية الكاملة بناءً على خبراتها الفنية المُثبتة في مجال التصميم والتنفيذ، معتمدة في ذلك على مراكزها العالمية التي تتسم بالتميز الهندسي، ويدعمها في هذا المشروع فريق محلي موجود في أبوظبي. وسوف تقوم Wood كذلك بتقديم خدمات تشمل اختيار الجهة المانحة للترخيص ووضع خطة الموقع الرئيسة ونطاق عمل مرحلة أعمال الهندسية والتصميم الأولية الكاملة فضلاً عن وضع الجدول الزمني لعمليات التصميم والشراء والتشييد وتقدير التكلفة. ومن المتوقع أن تُستكمل مرحلة أعمال الهندسية والتصميم الأولية الكاملة بحلول نهاية عام 2019.

وقد صرح السيد/ جاسم علي الصايغ، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتكرير، قائلاً: “يمثل هذا اليوم علامة فارقة وخطوة مهمة تجاه تحقيق استراتيجية أدنوك المتعلقة بتنفيذ أكبر مجمع متكامل للتكرير والصناعات البتروكيماوية في العالم. ويسرنا التعاون مع شركة Wood والاستفادة من خبرتها العالمية المتاحة لنا. كما تمثل هذه الخطوة انعطافة كبرى ضمن خطط النمو المستقبلية التي أعدتها أدنوك للتكرير.”

كما صرح السيد/ بوب ماكدونالد، الرئيس التنفيذي لأعمال الحلول الفنية المتخصصة في شركة Wood قائلاً: “نشعر بالسرور لمواصلة علاقات العمل مع أدنوك للتكرير. وتتيح ترسية عقد أعمال الهندسية والتصميم الأولية الكاملة لنا التعاون مع أدنوك في تصميم منشأة عصرية على مستوى عالمي تمثل إنجازًا وتطورًا كبيرًا بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وسوف نتمكن عن طريق ذلك العقد من توسيع نطاق انتشارنا في منطقة الشرق الأوسط ودعم التزامنا بتطوير وتعزيز القدرات الهندسية المحلية في أبوظبي.”

ملحوظة للمحررين:

شركة Wood هي شركة عالمية رائدة في تنفيذ الخدمات الهندسية والفنية وخدمات المشروعات، وتقدم خدماتها لسوق الطاقة والأسواق الصناعية. نعمل في أكثر من 60 دولة ونوظف ما يقرب من 60 ألف موظف وتتجاوز عائداتنا 10 مليار دولار أمريكي. نقدم حلولاً معتمدة على الأداء تدوم طوال دورة عمر الأصول بدءًا من طرحها في طور الفكرة وانتهاءً بوقفها عن التشغيل وتفكيكها وذلك ضمن عدد كبير من الأسواق الصناعية بما في ذلك ما يتعلق بأعمال البحث والتنقيب وأعمال التطوير وأعمال التكرير لمشروعات النفط والغاز ومشروعات الطاقة والمعالجة ومشروعات البيئة والبنية التحتية والطاقة النظيفة والتعدين والطاقة النووية والقطاعات الصناعية العامة. www.woodplc.com

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