‫ترسية سلسلة العقود الهندسية وعقود التوريد والتشييد قيمتها ملايين الدولارات على بلفنجر الشرق الأوسط في أبوظبي ضمن قطاع تكرير النفط ومعالجة الغاز الطبيعي

– بلفنجر الشرق الأوسط تضطلع بمهام لتنفيذ أعمال التركيب والتعديل بناءً على عقد للهندسة والشراء والإنشاء بمصنع أدنوك

– خطة للانتهاء من تنفيذ المشروعات الثلاثة في عام 2020

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 9 مايو 2019 /PRNewswire/ — قامت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بترسية عقود لثلاثة مشروعات منفصلة على شركة بلفنجر في الربع الأول من عام 2019. تشمل العقود التي قامت بتأمينها بلفنجر الشرق الأوسط عمليات تركيب جاهزة وخدمات إحلال وتعديل في مصفاة أدنوك الواقعة بمنطقة الرويس.

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بلفنجر شركة عالمية رائدة مُتخصصة في مجال تقديم الخدمات الهندسية والصناعية تعمل بدولة الإمارات العربية المُتحدة منذ قرابة نصف قرن. وسوف تقوم الشركة بتصميم وتوريد وتركيب حلول ترقية بوحدات الكسارة الهيدروجينية ومصفاة التكرير البدائي. ومن المقرر تنفيذ عمليات وصل الأنابيب خلال عملية تحول كبرى في عام 2020.

كما تقوم بلفنجر بموجب عقد ثاني بتقديم خدمات متخصصة في الهندسة والشراء والإنشاء بغرض تركيب مرشحات برنولي لشبكة مياه البحر الواصلة للكسارة الهيدروجينية إضافة إلى مضخات نقل الغاز المسال ومضخات لولبية لا مركزية بمصافي التكرير البدائية.

وفي نفس المجمع الصناعي، رسا على بلفنجر عقد لتنفيذ عمليات تعديل الأنابيب الخاصة بمياه الخدمة ووحدات غسل العيون. يشمل نطاق العمل إحلال خطوط معينة بأعمال مدنية وهيكلية لنظم شبكات الأنابيب الممتدة فوق الأرض وتحت الأرض.

ومن المقرر الانتهاء من المشروعات الثلاثة في عام 2020.

صرح السيد/ على فيزفاي، رئيس بلفنجر الشرق الأوسط ومديرها التنفيذي في تعليق له على ترسية العقد الثلاثي على الشركة: “نشعر بالامتنان لثقة أدنوك المتواصلة في قدراتنا كما نشعر بسرور يضاهي ذلك الامتنان إذ نواصل العمل بناءً على العلاقة طويلة الأمد مع أدنوك والمرتكزة على تحسين منشآت تكرير النفط والغاز عالمية المستوى التي تمتلكها الشركة والواقعة في بوتقة الصناعات الهيدروكربونية للبلاد بمنطقة الرويس.”

وأدرف: “إنها حقًا بداية موفقة لفريقنا وهو على مشارف عام 2019 في أبوظبي.”

بلفنجر شركة عالمية رائدة في تقديم الخدمات الصناعية. تعمل المجموعة على تعزيز كفاءة الأصول وضمان توافرها للعمل بمستويات كفاءة مرتفعة مع الحد من تكاليف الصيانة. تغطي محفظة أعمال الشركة كامل سلسلة القيمة بدءًا من تقديم الخدمات الاستشارية مرورًا بالخدمات الهندسية والصناعية والتجميع والصيانة وتوسيع المنشآت فضلاً عن عمليات التحول وصولاً إلى التقنيات البيئية والتطبيقات الرقمية.

تقدم الشركة تلك الخدمات من خلال شعبتي عمل: شعبة التقنيات والهندسة وشعبة الصيانة. ترتكز أنشطة بلفنجر بصفة أساسية في قلب القارة الأوروبية وشمال غربي أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط. وتشمل قائمة عملاء الشركة في نطاق العمليات الصناعية عملاء من قطاعات تشمل الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والطاقة والمرافق والنفط والغاز ومنشآت الصناعات الدوائية والصيدلة الحيوية وصناعات التعدين والأسمنت. تحافظ بلفنجر، بفضل قوتها العاملة البالغة 36 ألف موظف، على أعلى مستويات السلامة والجودة فحققت عائدات قوامها 4,153 مليار يورو خلال العام المالي 2018.

(شعار: https://mma.prnewswire.com/media/805666/Bilfinger_Logo.jpg)