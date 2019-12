‫تدشين مجسم “الوجه” احتفالًا بالبحرين وبنك ABC

يمثل المجسم التجريدي العصري، المصمم من قبل الفنان العالمي الشهير فيكتور إكبوك والذي جرى تثبيته في قلب المنطقة الدبلوماسية، تكريمًا للبحرين ويعكس الوجه المتجدد لمؤسسة أنهت عقدها الرابع

المنامة – البحرين: أعلن بنك ABC، البنك الدولي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إنشاء مجسم “الوجه” وتثبيته بشكل دائم أمام الواجهة الأمامية لمقره الرئيسي الذي جرى تحديثه مؤخرًا في البحرين. حيث يمثل هذا المجسم المصمم على يد الفنان النيجيري الأمريكي المعاصر، فيكتور إكبوك، والبالغ طوله 5.4 أمتار، إشادة بتراث البحرين الغني، ونسيجه متعدد الثقافات، ومناخه المضياف للأعمال، ما مكن البنك وسكان المملكة من النمو والازدهار على مر السنين.

ويمر بنك ABC حاليًا بعملية تحول مؤسسي طموحة، حيث بدأ بالاستثمار بكثافة في بنيته التحتية الرقمية، وتطوير خدمات ومنتجات جديدة، وتبني ثقافة أكثر مرونة ومغامرة .

وحول أهمية هذا المجسم للبنك، علق الدكتور خالد كعوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC، قائلًا: “بالنظر إلى رحلتنا التي بدأت منذ أربعين عامًا، وتزامن ذلك مع احتفال البحرين هذا الشهر بمرور قرنٍ من الزمان على صناعته المصرفية، واحتفاءً بتجديد مبنى مقرنا الرئيسي، فقد طلبنا من الفنان القدير فيكتور إنشاء هذه القطعة الفنية الفريدة والمهيبة التي تجمع بذكاء ما بين تراثنا وتطلعاتنا المستقبلية. حيث سيصمد “الوجه” أمام دورات الأعمال وأذواق الناس وسيبقى تكريمًا خالدًا للبحرين وشعبه.”

وجامعًا ما بين العناصر البحرينية المحلية والتأثير الأفريقي واللمسة الرقمية المستقبلية والأسلوب الفني المعاصر، يجسد مجسم “الوجه” التزام بنك ABC بالمساواة والتنوع، ويعكس إيمانه العميق بالمواهب البحرينية القوية التي ستدعم جهوده في تحقيق تغيير إيجابي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال الحلول المصرفية المبتكرة التي من شأنها تسريع عملية الشمول وتطوير أساليب الحياة.

واحتفالًا بالمجسم ومبدعه، نظم بنك ABC حفلًا في مبنى مقره الرئيسي في تاريخ 11 ديسمبر 2019، والذي حضره أفراد من مجتمع الفن المحلي وموظفي بنك ABC وممثلي وسائل الإعلام.

“كيف يمكنك تجسيد جوهر شعب له تاريخ طويل وثقافة عريقة من الحضارات منذ قرون؟ أنتم تنظرون إلى وجوههم الجميلة على أمل الإمساك بجوهر ذكراهم” هكذا عبر الفنان فيكتور الذي كان حاضراً في الفعالية.

يسترشد فن فيكتور بالفلسفة الجمالية للرسوم “التقليدية” المستوحاة من الخط النسيبيدي القديم، الذي يعبر عن الأفكار من خلال الرموز الصورية. حيث يعيد فيكتور تصور الرموز الصورية من مختلف الثقافات ليبتكر أسلوبه الخاص الذي يجمع ما بين الفن والكتابة. هذا ويركز فن فيكتور على تصوير الحالة الإنسانية من خلال موضوعات ذات طابع عالمي وثقافي؛ كالأسرة والنوع الاجتماعي والسياسة والهوية.

معلومات عن مجسم “الوجه”:

طوله 5.3 أمتار وعرضه 4.3 أمتار.

مصنوع من الستانليس ستيل المطلي.

بنك ABC هو أحد البنوك الدولية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويقدم خدماته في 15 دولة. يوفر البنك لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية تشمل الخدمات المصرفية للشركات، والمعاملات المصرفية (التمويل التجاري وإدارة النقد)، وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل، وترتيب القروض المجمعة، ومنتجات الخزانة وأسواق المال، والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر والبرازيل. هذا ويقود بنك ABC ثورة التقنية المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويستضيف سنويًا منتدى الشرق الأوسط وأفريقيا للتقنية المالية بالتعاون مع شركة الخدمات المالية العربية التابعة له.

نبذة عن فيكتور إكبوك

فيكتور إكبوك هو فنان نيجيري – أمريكي، يقع مقر الاستوديو الخاص به في واشنطن، عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية. يشتهر برسوماته ولوحاته ذات الطابع الصوري الرمزي المستوحاة من المفاهيم الجمالية لأنظمة الكتابة الأفريقية الأصلية القديمة والرموز الصورية من مختلف الثقافات. تجسد معظم أعماله الحالة الإنسانية، مستندًا إلى نطاق واسع للمعاني المتأصلة في الخطابات الفنية المعاصرة والأفريقية والعالمية.

يمتلك إكبوك، زمالة معهد سميثسونيان، وقد عرضت مجموعة من أعماله في عدد من المعارض الدولية والوطنية؛ من بينها معرض “Aicon” في نيويورك (2019)، ومعرض ““Get Up, Stand Up Now في سومرسيت هاوس في لندن، المملكة المتحدة (2019)، ومعرض معهد العالم العربي في باريس، فرنسا (2017)، ومعرض متحف كارولاينا الشمالية للفنون في رالي، الولايات المتحدة (2017)، ومعرض بينالي هافانا الثاني عشر في هافانا، كوبا (2015)، ومعرض داكا بينالي في داكار، السينيغال (2014)، ومعرض “Auto-Graphics” في متحف هود للفنون في نيو هامبشاير، الولايات المتحدة (2015)، ومعرض متحف كرانرت للفنون في إربانا شامبين، إلينوي (2014)، ومعرض “Inscribing Meaning” في المتحف الوطني للفن الأفريقي في معهد سميثسونيان، واشنطن، ومعرض متحف فاولر في لوس أنجيلوس (1998)، ومعرض “Africa Now” في متحف الفنون والتصميم في نيويورك (2011)، ومعرض “Black President: The Art and Legacy of Fela Anikulapo-Kuti” في المتحف الجديد للفن المعاصر في نيويورك (2010) ومعرض بينالي جوهانسبيرغ الأول في جوهانسبيرغ (1995).

ولديه مجموعة من الأعمال المعروضة في متحف سميثسونيان الوطني للفن الأفريقي، ومتحف سميثسونيان الوطني للثقافة والتاريخ الأمريكيين الأفريقيين، ومتحف بروكس، والبنك الدولي، ومتحف نيوارك، ومتحف هود، ومتحف كرانرت للفنون، إلى جانب مجموعة أعماله الفنية التي يحتفظ بها مكتب الفنون في السفارات التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

كما تلقى إكبوك العديد من التفويضات من قبل المتاحف في الولايات المتحدة. فقد كلّف من قبل المتحف الوطني للفن الأفريقي في معهد سميثسونيان عام 2016 بتصميم الجوائز التي قدمت للمستفيدين في حفل جوائز الفنون الأفريقية الأول للمتحف، حيث كان الفنان ينكا شنيباري من بين المستفيدين. وفي عام 2017، أعد لوحة جدارية مركزية ضخمة بحجم 30 × 18 قدم في متحف كارولاينا الشمالية للفنون. بالإضافة إلى جدارية أخرى بحجم 58 قدم كلفه بإعدادها متحف بروكس في ممفيس، والتي أطلق عليها اسم “قلب ممفيس” وتم تثبيتها في موقع أحد مشاهد فيلم “براين بانكس”، وهو أحدث فيلم للمخرج توم شادياك.

وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.victorekpuk.com

