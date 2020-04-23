‫تدشين دورة معهد مبادرة مستقبل الاستثمار مع فعالية افتراضية ذات توجه مستقبلي: “ما بعد الأزمة: التقنية إلى الإنقاذ” في الثالث والعشرين من أبريل/ نيسان

الرياض، المملكة العربية السعودية، 23 أبريل/ نيسان، 2020 /PRNewswire/ — ينطلق معهد مبادرة مستقبل الاستثمار “The Future Investment Initiative (FII)” من خلال استضافة فعالية افتراضية في الثالث والعشرين من أبريل/ نيسان تحت إشراف رائد الأعمال والمتخصص في دراسات المستقبل، الدكتور/ بيتر إتش دايماندس “Dr. Peter H. Diamandis“.

ويشهد هذا الاجتماع الاستهلالي بداية دورة معهد مبادرة مستقبل الاستثمار، حيث يجمع مجموعة مؤثرة من الكوادر الذين ينظرون لما بعد جائحة فيروس كورونا COVID-19 لاستكشاف النتائج المنهجية على الاقتصاد العالمي ومستقبل الذكاء الاصطناعي وأحدث الابتكارات للمساعدة في الاستجابة على نطاق العالم.

وستكون دورة معهد مبادرة مستقبل الاستثمار فعالية منتظمة تعقد على مدار السنة على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار في أكتوبر/ تشرين أول 2020.

وباعتبارها الدلالة الأولى من نوعها على تقنية الفعاليات التفاعلية والمؤثرة، ستبرز هذه الفعالية الدروس الأكثر أهمية المستمدة من الأزمة الحالية وتضع خارطة طريق واضحة للإجراءات في المستقبل، وإعداد حلول مادية وتوصيات على المدى الطويل من الجلسات.

وفي هذا الإطار صرح معالي ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة معهد مبادرة مستقبل الاستثمار، قائلاً: “مع الرؤية الطموح التي تعني بتحفيز ألمع العقول لتشكيل مستقبل أفضل للجميع، وبمشاركة الجميع، سيجمع معهد مبادرة مستقبل الاستثمار الكوادر والخبراء العالميين للعمل المشترك ودعم تنفيذ الحلول المبتكرة”.

وبدوره، أشار ريتشارد أتياس “Richard Attias“، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة معهد مبادرة مستقبل الاستثمار، قائلاً: “يمثل معهد مبادرة مستقبل الاستثمار الجيل الجديد من المنظمات غير الربحية التي تنظم وتعد الأفكار التي يمكنها أن تحل التحديات التي تواجه عالم اليوم من خلال استخدام التقنيات التي تؤثر بشكل إيجابي على الإنسانية”.

وبشكل مبدئي سيركز معهد مبادرة مستقبل الاستثمار على الجوانب الأربع الرئيسية التي تؤثر بشكل إيجابي على الإنسانية: الرعاية الصحية، الاستدامة، الروبوتات، والذكاء الاصطناعي.

ولتحقيق مهمته، يمكن لمعهد مبادرة مستقبل الاستثمار الاعتماد على الخبرات الهائلة التي يتمتع بها مجلس الأمناء، ومنهم رئيس مجلس الإدارة معالي ياسر الرميان، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريمة بنت بندر آل سعود “Reema Bint Bandar Al Saud“، والسيناتور ماتيو رينزي “Matteo Renzi“، والسيد/ محمد العبار، والبروفيسور توني تشان “Tony Chan“، والدكتور بيتر إتش دايماندس، والدكتورة غادة المطيري “Ghadah Almutairi“، والسيد/ ريتشارد أتياس.

ولمواكبة أحدث الأخبار والتعرف على المزيد عن معهد مبادرة مستقبل الاستثمار، يرجى متابعة مبادرة مستقبل الاستثمار على موقعي تويتر ولينكيد إن وزيارة الموقع الإلكتروني لمعهد مبادرة مستقبل الاستثمار https://fii-institute.org/.

نبذة عن معهد مبادرة مستقبل الاستثمار:

يعبر معهد مبادرة مستقبل الاستثمار عن الجيل الجديد من المؤسسات العالمية التي تضمن أن تجد ألمع الأفكار العالمية طريقها لتجسيد وصياغة وابتكار التأثير المستدام الإيجابي على الإنسانية.

ومع رؤية طموحة قوامها تحفيز ألمع العقول على تشكيل مستقبل أفضل للجميع وبمشاركة الجميع، سيجمع معهد مبادرة مستقبل الاستثمار الكوادر والخبراء العالميين لإعداد وتمكين أفكار مادية تستطيع حل القضايا الاجتماعية الأكثر إلحاحًا بينما تؤسس منصات طويلة الأمد تعيد تشكيل مستقبل الإنسانية.

منصات وسائل التواصل الاجتماعي

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فليكر: مبادرة مستقبل الاستثمار

#CallToImpact و #ImpactOnHumanity

الموقع الإلكتروني: https://fii- institute.org/

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