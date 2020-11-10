‫تخيل مستقبلًا لا يحتاج فيه صانعو السياسات إلى التخيل بعد الآن: يُلقي السيد/ ادكينز تشينغ من الخوارزميات الاستراتيجية لألف مدينة (TCSA) الكلمة الرئيسية في حوار القارات

باريس، 10 نوفمبر 2020/PRNewswire/ – تمت دعوة تقنية الحوسبة السحابية لبرنامج الخوارزميات الاستراتيجية لألف مدينة (TCSA) كأحد أعضاء اللجنة وخبير متميز في حوار القارات، وهو منتدى يستضيفه معهد هامبورغ للاقتصاد الدولي ولجنة إعادة اختراع بريتون وودز (RBWC) . ألقى السيد/ ادكينز تشينغ، رئيس مجلس الإدارة وكبير مسؤولي الخوارزمية في TCSA ، كلمة رئيسية خلال المناقشة الافتتاحية تحت عنوان “احتضان عصر الخيال وعدم اليقين: التأثير الاقتصادي والاجتماعي العالمي لـ COVID-19 ” في الخامس من نوفمبر 2020.

أثر الوباء بشدة على الاقتصاد العالمي، مما خلق بدوره ضغطًا كبيرًا على المؤسسات السياسية وآليات الحكم التقليدية. في كلمته الرئيسية، تناول تشينغ مسألة الحاجة الملحة لإيجاد طريقة جديدة للخروج من المعضلة الحالية، التي تنحسر فعالية السياسات النقدية وتجد البنوك المركزية نفسها تتخذ القرارات في ظلام دامس. لقد حظيت الرؤى والحلول التي قدمتها TCSA لتحويل كل بنك مركزي إلى أكبر مصدر قوة بيانات في الدولة – بما يضمن الشفافية وتوفير نظرة علمية دقيقة ومحددة في الوقت الفعلي لصانعي القرار في جميع أنحاء العالم – بتقدير جميع الأطراف المعنية.

سوف يكون مركز البيانات القائم على البنك المركزي بمثابة “قمرة القيادة للسياسة” و “عقل الاقتصاد الكلي” لعصر جديد من الحوكمة المعاصرة وسوف يوفر نقلة كبيرة في فن الحكم. توصلت اللجنة إلى أرضية مشتركة مفادها أنه لا ينبغي التحكم في البيانات بواسطة القطاع الخاص فقط، كما هو الحال في كثير من الأحيان من قبل عمالقة الإنترنت الكبار. بدلاً من ذلك، يجب أن تكون البيانات مملوكة لكل دولة ومواطنيها لغرض أكثر عدالة، أي لإنشاء دولة متساوية ومستدامة وشفافة يسودها الاستقرار والازدهار.

أعربت السلطات العالمية المشاركة وقادة الفكر أيضًا عن مخاوفهم العميقة بشأن الهشاشة الاقتصادية، والتشرذم المجتمعي، وتغير المناخ، والتوتر الجيوسياسي، وتوصل الجميع إلى إجماع على أن الجهود المشتركة والعمل الجماعي يجب أن يكونا على رأس الأولويات. ودعوا إلى تعاون أوثق بين الدول على منصات متعددة الأطراف، وخلق روابط أقوى بين القطاعين العام والخاص، وإيجاد تعاون أعمق عبر التخصصات من العلوم إلى السياسة، وذلك من أجل خلق مسار مشترك نحو التقدم المبتكر والسلام المستدام.

حضر الجلسة الافتتاحية الأولى لهذا المؤتمر السنوي الذي يستمر لمدة 3 أيام قادة الفكر العالميون مثل المعهد الكوري للسياسة الاقتصادية الدولية (KIEP) ، ووحدة إستراتيجية “Think Austria“التابعة للحكومة الفيدرالية النمساوية ، ومركز مستقبل العمل في كوجنيزانت ، ومعهد الشؤون العالمية في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (LSE) ووزارة المالية الصينية. أجرى الحاضرون نقاشًا طويلًا ومتعمقًا حول تداعيات COVID-19 وكيف يمكن لصانعي السياسات مواجهة التحديات العالمية من خلال حلول جريئة ومبتكرة ومدعومة بالبيانات.

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