‫تخطيط القدرة للونغي: بنهاية العام 2021، الشركة تخطط لإنتاج وحدات الويفر الأحادية: 65 غيغاواط، الوحدات الأحادية: 30 غيغاواط

شيان، الصين، 6 أيار/مايو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أصدرت شركة لونغي تقريرها المالي السنوي للعام 2018 ونتائج الربع الأول للعام 2019. ويظهر التقرير أن عائدات لونغي التشغيليلة في العام 2018 بلغت 21.988 مليار يوان، بزيادة بلغت 38% على عائدات العام السابق، وبلغت الأرباح الصافية المستحقة للساهمين في الشركات المدرجة 2.558 مليار يوان، وبالنسبة إلى الربع الأول للعام 2019، بلغت الأرصدة الكلية للشركة 43.165 مليار يوان. وحسب بيانات شركات أبحاث مستقلة فإن لونغي مثلت 40% من قدرة إنتاج وحدات الويفر الأحادية الكريستال المصنوعة من السليكون، ما يعزز موقع الشركة كأكبر شركة منتجة للوحدات الأحادية الكريستال في العالم. وحسب بي أن إي أف، فإن مؤشر العافية المالية للشركة، حسب مقياس ألمان – زي، فإن يشير إلى أن لونغي تحتل المرتبة الثانية بين جميع الشركات المنتجة للوحدات الشمسية في العالم والمرتبة الأولى في الصين.

شحنات خلايا ووحدات 7.072 غيغاواط الأحادية في العام 2018

في العام 2018، بلغت شحنات لونغي الخارجية من رقاقة السيليكون أحادية الكريستال 3.483 مليار قطعة، بزيادة قدرها 59 ٪ عن العام السابق. ووصلت الشحنات السنوية من الخلايا والوحدات الشمسية إلى 7.072 غيغاواط، بزيادة قدرها 50 ٪ عن العام السابق. عززت لونغي علامتها التجارية الدولية بنشاط، وحققت اختراقات في العمليات التجارية، وحققت نمواً سريعًا في الشحنات إلى الولايات المتحدة وأوروبا والهند وأميركا اللاتينية واليابان وأستراليا وأفريقيا.

وفي المستقبل، ستواصل لونغي تركيزها على السوق العالمية وتسعى جاهدة لتحقيق عولمة العملاء والخدمات والإدارة لخدمة العملاء بمنتجات متطورة عالية الكفاءة.

بحلول نهاية العام 2021، وحدة ويفر أحادية 65 غيغاواط، وحدة أحادية 30 غيغاواط

بحلول نهاية العام 2018، وصلت الطاقة الإنتاجية لوحدة لونغي السيليكون الأحادية الكريستال إنغوت/ويفر 28 غيغاواط. وتم تشغيل مصنع الوحدات بقدرة 5 غيغاواط في غوجو بإقليم أنهوي في آذار/مارس 2019، مما زاد من القدرة العالمية للونغي على إنتاج الوحدات الأحادية الكريستال ذات الكفاءة العالية.

أصدرت لونغي أيضًا أحدث تخطيط لقدراتها: بحلول نهاية العام 2019، ستكون قدرة إنغوت/ويفر 36 غيغاواط، قدرة الخلية 10 غيغاواط وقدرة الوحدات 16غيغاواط. بحلول نهاية العام 2020، ستكون قدرة إنتاج إنغوت/ويفر 50 غيغاواط، في حين ستكون قدرات إنتاج الخلايا 15 غيغاواط وقدرة إنتاج الوحدات 25 غيغاواط. بحلول نهاية العام 2021، ستصل قدرة إنغوت/ويفر إلى 65 غيغاواط، وقدرة إنتاج الخلايا 20 غيغاواط وقدرة إنتاج الوحدات 30 غيغاواط.

وأظهر التقرير باستمرار أن الاستثمار المستمر في البحث والتطوير قد قدم دعمًا قويًا لتطوير تقنيات ومنتجات جديدة للونغي. في العام 2018، حصلت لونغي على 526 براءة اختراع.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/879655/LONGi_Solar_product_shipment.jpg

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/781516/LONGi_Solar_Logo.jpg