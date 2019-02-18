في إطار الاحتفالات بإطلاق العلامة التجارية الجديدة لمطار دبي الدولي

مطارات دبي تتعاون مع “إكس دبي” في المجازفة التي نفذها الرياضي الإماراتي وبطل القفز المظلي محمد بكر

المجازفة تلقي الضوء على رؤية مطارات دبي الجديدة التي تتمحور حول تجاوز الحدود وابتكار تجارب جديدة

17 فبراير 2019، دبي، الإمارات العربية المتحدة، تعاونت مطارات دبي مع شركة “إكس دبي” المتخصصة بتنظيم فعاليات رياضات الحركة والتشويق، لتنظيم مجازفة مذهلة وفريدة من نوعها نفذها الرياضي الإماراتي وبطل القفز المظلي الحر محمد بكر، والتي نجحت في تحقيق الرقم القياسي لأطول طيران بالمظلة تحت هيكل ثابت.

جاء ذلك في إطار احتفال مطارات دبي بإطلاق العلامة التجارية الجديدة لمطار دبي الدولي، والتي تهدف لترسيخ مكانة المطار الأكثر ازدحاماً في العالم كوجهة رئيسية للثقافة والضيافة والترفيه، حيث جرى خلال الحفل عرض فيلم قصير عن المجازفة وأصدرته كلاً من “مطارات دبي” و”إكس دبي”.

وقفز المظلي محمد بكر من طائرة مروحية مع مظلة تحمل شعار العلامة التجارية الجديدة الخاصة بمطار دبي الدولي، وهبط عبر سماء دبي قبل أن يجري واحدةً من أطول مجازفات الطيران الأفقي بالمظلة بطول 112 متر تحت جسر شارع الشيخ زايد.

وتظهر في خلفية الفيديو الأبراج المذهلة لمنطقة “داون تاون دبي”، فيما يستعرض الفيديو أيضاً مجموعةً متنوعةً من المجازفات التي قام بها ستة رياضيين من “إكس دبي”، من بينهم رجل المغامرات والمجازفات الخطيرة في هوليوود داميان والترز، وبطل التزلج على المياه جيه بي أونويل، ورياضي الباركور لين يونج وكاي ويليس، وسائق دراجات “بي إم إكس” أولا سيلسيورد، وبطلة مسارات العقبات باربرا كومباني. كما قدم موريلو جالفيز عرضاً مذهلاً لغوص الجرف، حيث قفز من جسر الشيخ زايد ليغطس في قناة دبي، وقد نظمت “إكس دبي” هذا العرض خصيصاً لهذه المناسبة.

وبهذا الصدد، قالت أنيتا مهرا نائب أول الرئيس التنفيذي -الاتصال والهوية المؤسسية في مطارات دبي: “يتمثل هدفنا من خلال التوجه الجديد الذي نعتمده في مطارات دبي إلى ابتكار أفضل التجارب للمسافرين، بشكلٍ يرتبط بمختلف الثقافات التي تحتضنها إمارة دبي، وتجسّد الروح الحقيقية للإمارة النابضة بالحياة. وتنسجم شراكتنا مع “إكس دبي” لتنظيم هذه المجازفة الرائعة مع هذا التوجه، إذ أنها تترجم إيمان المدينة بالطموح وروح المغامرة، فضلاً عن رؤيتنا لتجاوز الحدود وابتكار تجارب جديدة ومثيرة”.

وبدوره، قال محمد جواد، المدير العام لشركة “إكس دبي”: ” لم تكتف “إكس دبي” منذ إنشائها بإلهام الناس حول العالم لتحدي الحدود المفروضة عليهم وتجاوزها، بل دأبت الشركة على تسليط الضوء على مقرها الرئيسي المتمثل بإمارة دبي. وتُعتبر شراكة كلاً من مطارات دبي و”إكس دبي” نتاجاً طبيعياً لطموحات الإمارة، لنظهر للعالم ما يمكن تحقيقه من خلال الابتكار والتعاون والعزيمة، حيث تمكنت هذه الشراكة التي تهدف لإلقاء الضوء على العلامة التجارية الجديدة لمطار دبي الدولي من القيام بذلك مرةً أخرى”.

وتعكس العلامة التجارية الجديدة القيم الفريدة لإمارة دبي، التي تتمثل بمستويات ضيافة لا تضاهى، وعزيمة لا تعرف المستحيل، وانفتاح على الأفكار المبتكرة، ومجموعة هائلة من التجارب الفريدة والاستثنائية. وتأخذ الهوية البصرية الجديدة لمطارات دبي شكل سهمين يلتقيان لتشكيل علامة (X) ثلاثية الأبعاد في كلمة (DXB)، لتجسد المسافة بين الهبوط والانطلاق وجميع الفرص الرائعة المتاحة للمسافرين المتميزين.

للمزيد من المعلومات أو مشاهدة الفيديو الكامل للمجازفة، يرجى الضغط هنا [الرابط]

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع: هانا بوردن هامر مدير الاتصالات المؤسسية- مطارات دبي 1326 942 056 مهند لافي مدير الحساب – فور كوميونيكيشنز جروب 3379 985 055 Hannah.BurdenHamer@dubaiairports.ae DXB@fourcommunications.com

يرجى مشاهدة الفيديو من خلال الرابط الالكتروني التالي Watch Stunt Video Here

ملاحظات للمحررين

تعمل مؤسسة مطارات دبي على إدارة وتشغيل وتطوير كل من مطار دبي الدولي (DXB) ومطار آل مكتوم الدولي في دبي وورلد سنترال (DWC).

كما تعمل، كونها الجهة المسؤولة عن التكامل، على تحقيق التوازن بين مصالح جميع الجهات المعنية، للحفاظ على نمو قطاع الطيران وحماية المرونة التشغيلية، وضمان التعاون بين جميع مقدمي الخدمات لتوفير خدمة آمنة وتحسين تجربة العملاء مع الحفاظ على استدامة العمل.

يصنّف مطار دبي الدولي الأول عالمياً من حيث حركة المسافرين الدوليين والثالث على مستوى العالم من حيث إجمالي عدد المسافرين، وفقاً لمجلس المطارات الدولي.

للمزيد من المعلومات عن حركة المسافرين يرجى الاطلاع على ورقة المعلومات على موقعنا الإلكتروني

تعمل 75 شركة طيران مدنية عبر مطار دبي الدولي وتربطها بـ220 مطاراً في 214 مدينة في 94 دولة في مختلف أنحاء العالم.

*استناداً إلى مقارنة أوقات انتظار المسافرين في صفوف نقاط الأمن والهجرة والجمارك خلال عامي 2017 و2018.

للحصول على صور عالية الدقة لمطار دبي الدولي، يرجى زيارة مكتبة الصور .

Hannah Burden Hamer

Manager – Corporate Communication | CO Communication & Reputation

T: +9714-5044394

P.O. Box: 2525, Dubai, UAE

E: Hannah.BurdenHamer@dubaiairports.ae

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