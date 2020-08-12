‫تحالف كوفيد لأفريقيا يطلق مبادرة بـ 100 مليون دولار لشراء معدات الحماية الشخصية للعمال الصحيين المجتمعيين في أفريقيا

– صندوق عمل كوفيد-19 لأفريقيا يقوم بنقل حمولات طائرات 747 للشحن من الكمامات وغيرها من معدات الحماية الشخصية لـ 12 دولة كجولة أولى

– تهدف أكبر عملية إرسال معدات الحماية الشخصية إلى حماية مليون من العمال الصحيين المجتمعيين في 24 دولة من كوفيد-19

– التحالف يسعى لجمع ما يصل إلى 100 مليون دولار لسد ثغرة عالمية حيوية

سانتا باربرا، كاليفورنيا، 12 آذار/أغسطس، 2020 / بي آر نيوزواير / — في أكبر عملية لجمع الموارد الشخصية لحماية العمال الصحيين المجتمعيين على الخطوط الأمامية في أفريقيا من فيروس كوفيد-19، أعلن تحالف من أكثر من 30 دولة اليوم أنه بدأ بتسليم ما يقرب من 60 مليون من معدات الحماية الشخصية للدول في أفريقيا جنوب الصحراء في الجولة الأولى لعمليات التحالف في القارة.

يعمل صندوق عمل كوفيد-19 لأفريقيابالشراكة مع وزارات الصحة لتلبية الاحتياجات الأساسية لمعدات الوقاية الشخصية (بما في ذلك الأقنعة الجراحية والقفازات ومعدات حماية العين والمزيد) لما يصل إلى مليون عامل صحي مجتمعي يخدمون أكثر من 400 مليون شخص خلال وباءكوفيد-19.هذا هو الجهد الوحيد المعروف حتى الآن الذي يجمع موارد معدات الوقاية الشخصية للعاملين الصحيين في إفريقيا.

يرتكزصندوق عملكوفيد-19لأفريقياعلى التزام بقيمة 10 ملايين دولار منمؤسسة “دايركت ريليف”، مع دعم إضافي من مؤسسة “كراون فاميلي للجمعيات الخيرية”، ومساهمات عينية من أكثر من ثلاثين شريكًا متعاونًا. بالشراكة مع صندوق عملكوفيد-19لأفريقيا، التزم برنامج الغذاء العالمي بتوفير الشحن والخدمات اللوجستية المتبرع بها بقيمة تزيد عن مليون دولار. يسعى الصندوق إلى جمع ما يصل إلى 100 مليون دولار لتزويد مجتمع العاملين الصحيين بمعدات الوقاية الشخصية في ما يصل إلى 24 دولة أفريقية لمدة عام تقريبًا.

وتقول أغنيس بيناغواهو، نائبة رئيس جامعة المساواة الصحية العالمية ووزيرة الصحة الرواندية السابقة، “هذا جهد شجاع وأساسي لتعبئة معدات الوقاية الشخصية لحماية أبطالنا في الخطوط الأمامية: العاملون في مجال الصحة المجتمعية. من خلال منع انتشار المرض عبر مجتمعاتهم مع ضمان استمرارية الرعاية الأولية، يلعب العاملون الصحيون المجتمعيون دورًا رئيسيًا في محاربة جميع الأوبئة، ولا سيماكوفيد-19.وعلى هذا النحو، من الضروري أن نضمن، كمجتمع عالمي، أن هؤلاء يحظون بالاحترام والدعم والحماية “.

استجابة للاحتياجات المقدرة التي تم التحقق منها مباشرة من قبل وزارات الصحة في كل بلد، اشترىصندوق عملكوفيد-19لأفريقياحتى الآن 25 مليون قناع جراحي مبدئيا و 35 مليون قفاز و 822,000 واق للوجه و 974000 ثوب عزل للمبادرة. ويقوم الصندوق بنقل معدات الوقاية الشخصية إلى موانئ الدخول في كل دولة أفريقية، حيث سيقوم شركاءصندوق عملكوفيد-19لأفريقياالمحليون بتسليم الإمدادات إلى العاملين الصحيين المجتمعيين بالتعاون مع وزارة الصحة. سوف تملأ معدات الحماية الشخصية ما يعادل تسع طائرات شحن 747 وهي تزن 441 طنًا متريًا. تم شحن أول 500,000 قطعة من مستودعدايركت ريليففي كاليفورنيا، وقد وصل بعضها إلى ليسوتو وزيمبابوي؛ والشحنات جارية لما يصل إلى 10 دول إضافية في الجولة الأولى.

العاملون الصحيون المجتمعيون Community health workers (CHWs) هم عمال رعاية صحية يوسعون مدى وصول أنظمة الرعاية الصحية الأولية إلى المجتمعات المحرومة من قبل الأنظمة الصحية الرسمية. يتم تجنيد هؤلاء من المجتمعات التي يعيشون ويعملون فيها ويخدمونها. يساهم العاملون الصحيون المجتمعيون في تحسينات كبيرة في المجالات ذات الأولوية الصحية Community health workers contribute to significant improvements in health priority areas مثل الحد من نقص تغذية الأطفال، وتحسين صحة الأم والطفل، وتوسيع الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة، والمساهمة في مكافحة الأمراض المعدية لفيروس نقص المناعة البشرية والملاريا والسل.

وقال يونايتر أدويو، مشرف العمال الصحيين المجتمعيين، تحالف لوالا المجتمعي ووزارة الصحة الكينية، مقاطعة ميغوري، كينيا، “نحن نزور الأسر. وننصح النساء بأخذ أطفالهن للتحصين. وننصح النساء ببدء زيارات الرعاية السابقة للولادة في الوقت المحدد. نحن نتعامل مع حالات أخرى، مثل الملاريا. نحتاج إلى معدات الوقاية الشخصية تمامًا مثل أي عامل صحي آخر حتى نتمكن من حماية أنفسنا ومجتمعنا.”

في حين أن النقص العالمي في معدات الوقاية الشخصية يؤثر على جميع العاملين الصحيين، فقد وقع العبء الأكبر على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل والعاملين الصحيين المجتمعيين على وجه الخصوص. وفي غياب معدات الوقاية الشخصية، يعرض العاملون في صحة المجتمع أنفسهم والأشخاص الذين يخدمونهم للخطر. تبع الانخفاض الحالي في الوصول إلى معدات الوقاية الشخصية في إفريقيا بالفعل زيادة بنسبة 203 percent increase في إصابات كوفيد-19 بين العاملين الصحيين. أظهرت تجربة الأوبئة السابقة، بما في ذلك أزمة إيبولا في غرب إفريقيا عام 2015، أن تعطيل الخدمات الصحية الأساسية غالبًا ما يؤدي إلى معدلات وفيات أعلى higher mortality rates من الوباء نفسه.

اعتبارًا من 10 آب/أغسطس، كان هناك أكثر من مليون حالة إصابة مؤكدة 1 million confirmed cases بـكوفيد-19في جميع أنحاء القارة الأفريقية وأكثر من 20,000 deaths حالة وفاة. يهددكوفيد-19بعكس التقدم الصحي والاقتصادي في السنوات الأخيرة، حيث تشير التوقعات إلى أن اقتصاداتها قد تخسر ما يقرب من $200 billion in GDP in 2020 من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي.

حول صندوق عمل كوفيد-19 لأفريقيا:

صندوق عمل كوفيد-19 لأفريقياهو جهد تعاوني على مستوى القارة الأفريقية لتجميع ومعالجة الاحتياجات غير الملباة من الإمدادات ذات الصلة بـكوفيد-19للعاملين الصحيين المجتمعيين عبر ما يصل إلى 24 دولة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. يجمع الصندوق الموارد لتأمين أسعار تنافسية للإمدادات الأساسية المضمونة الجودة ويعمل مع شركاء داخل الدول والحكومات لنشر المنتجات حتى الميل الأخير.

وإذ هو متكامل مع الاستجابات الوطنية، هذا هو الجهد المعروف الوحيد الذي يجمع الموارد لمواد الوقاية الشخصية على وجه التحديد للعاملين في صحة المجتمع في أفريقيا. يشارك أكثر من 30 شريكًا محليًا وعالميًا في هذا الجهد. يتم تنظيمالصندوقبشكل مشترك من قبل”شراكة تسريع الصحة المجتمعية”، ومنظمات تحالف التأثير الصحي المجتمعي، بما في ذلك منظمات “إنتيغريت هيلث”، “لاست مايل هيلث”، “ليفنغ غودز”، “تحالف مجتمع لوالا”، “موسو”، “شركاء في الصحة”، “بيفوت”، “فيليج ريتش” و”دايركت ريليف”، ومنظمات شبكة العمل ضد الجائحة، ووزارات الصحة في 24 دولة.

الدول الـ 24: أنغولا، بنين، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، غانا، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، النيجر، نيجيريا، مدغشقر، مالي، ملاوي، موزمبيق، رواندا، السنغال، سيراليون، أوغندا، تنزانيا، توغو، زامبيا، وزيمبابوي.

لمزيد من المعلومات، بما في ذلك ورقة حقائق، يرجى زيارة https://directrelief.org/cafa .