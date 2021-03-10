‫تحالف دولي بقيادة شركة أوثنتيكس إنك توقع اتفاق ترخيص لتنفيذ نظام التتبع والتعقب في باكستان

أديسون، تكساس وغوتنغ، جنوب أفريقيا وإسلام أباد، باكستان، 10 آذار/مارس، 2021 / بي آر نيوزواير / — يسر كونسورتيوم أوثنتيكس إنك ومايتاس كوربوريشن وأيه جي سي أل الخاصة المحدودة ان تعلن عن إتمام اتفاقية ترخيص مع المجلس الفيدرالي للإيرادات الباكستاني لتنفيذ نظام تتبع وتعقب لسلع التبغ والأسمنت والسكر والأسمدة في البلاد. تغطي اتفاقية الترخيص فترة أولية مدتها خمس (5) سنوات بالإضافة إلى خيار تمديد لمدة ثلاث (3) سنوات.

يتمثل نطاق النظام في مساعدة كل من المصنعين المحليين والمستوردين مع القدرة على تطبيق طوابع ضريبية آمنة ورقمنة لكل منتج من الفئات المذكورة أعلاه الموزعة في باكستان. سيوفر هذا النظام مراقبة الإنتاج والتحكم في حركة المنتج ومصادقة المنتج عبر تقنيات آمنة وغير تدخلية مثبتة في خطوط التصنيع والمعدات المحمولة باليد وتطبيقات الهواتف الذكية وطوابع الأمان متعددة الأوجه. وفقًا لأحجام المنتجات الصناعية المتوقعة، سيغطي العقد الإجمالي 6.5 مليار منتج استهلاكي سنويًا.

وفقًا للبنك الدولي، يخضع إنتاج واستيراد المنتجات في باكستان للصناعات الأربع المعنية لممارسات التجارة غير المشروعة على نطاق واسع مثل التهريب والتزوير وتقليل التبليغ عن حجم الإنتاج إلى ما يصل إلى 50 ٪ من إجمالي حجم جميع السلع التي تباع في البلد. تتسبب هذه التجارة غير المشروعة والافتقار إلى تقارير الإنتاج المناسبة في خسارة كبيرة في الإيرادات الضريبية لموازنة الدولة الباكستانية. للتوضيح، أفاد مصدر صناعي رئيسي أنه في قطاع منتجات التبغ وحده، يصل مبلغ التهرب الضريبي إلى أكثر من 77 مليار روبية باكستانية (481 مليون دولار أميركي) سنويًا، وهو ما يزيد عن ثلاثة أضعاف المبلغ المخصص حاليًا للإنفاق الحكومي الفيدرالي السنوي على الرعاية الصحية.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة أوثتيكس، كيفين ماكينا، “باسم أوثنتيكس وشركائنا في الكونسورتيوم، يسعدنا أن المجلس الفيدرالي للإيرادات قد أكمل اتفاقية الترخيص هذه معنا ونتطلع إلى تطبيق نظام المراقبة والإنفاذ المتقدم هذا من أجل تقييد ومعالجة التجارة غير المشروعة لصالح المواطنين الباكستانيين وخلق ممارسات تجارية عادلة في الصناعات المشار إليها “.

حول أوثنتيكس:

باعتبارها الهيئة المعترف بها في حلول المصادقة، تزدهر أوثنتيكس في تعقيد سلسلة التوريد. توفر أوثنتيكس حلول المصادقة المتقدمة للحكومات والبنوك المركزية والمنتجات التجارية، ما يضمن نمو الاقتصادات المحلية، والحفاظ على أمان الأوراق النقدية، وتوفير المنتجات التجارية فرصًا قوية في السوق. يحفز نهج الشراكة مع أوثنتيكس والخبرة القطاعية المؤكدة الابتكار الاستباقي، ما يساعد العملاء على تخفيف المخاطر لتعزيز نمو الإيرادات واكتساب ميزة تنافسية. وإذ يقع مقرها الرئيسي في أديسون، تكساس بالولايات المتحدة الأميركية، تمتلك شركة أوثنتيكس إنك مكاتب في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية وأفريقيا تخدم العملاء في جميع أنحاء العالم. للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.authentix.comأوثنت يكس هي ماركة مسجلة لأوثنتيكس إنك.

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