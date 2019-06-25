‫تحالف المحل والمعرض: معرض الصين الدولي للأثاث شنغهاي 2019 يتشارك مع باعة التجزئة لتوفير مساحة عرض تبلغ 1.2 مليون متر مربع

المواقع السبعة الجديدة الواقعة في مركز ريد ستار مكالين ستضاف إلى مركز المعارض والمؤتمرات الوطني ذي القاعات التسع في شنغهاي هانغياو، ما يوفر مساحة عرض تبلغ 1.293 متر مربع لمعرض الصين الدولي للأثاث شمغهاي 2019

غوانغجو، الصين، 26 حزيران/يونيو، 2019 / بي آر نيوزواير / المعرفه مليار– ستضيف النسخة الـ 44 من معرض الصين الدولي للأثاث شنغهاي (“سيف شنغهاي 2019”) الذي سينعقد في الفترة بين 8-11 أيلول/سبتمبر، 2019، سبعة مواقع جديدة عبر شنغهاي لاستقبال المزيد من الزوار بعد زيادة حضور المعرض بنسبة 37% في العام 2018.

تمثل الأماكن السبعة الجديدة، التي تقع في مركز تسوق ريد ستار مكالين في شنغهاي، نموذجًا تنظيميًا جديدًا لـ “تحالف المعرض والمحل.” وإذ هو الأول من نوعه في التعاون بين شركة معرض التجارة الدولية العامة غوانغجو، وهي شركة متخصصة في تقديم خدمات المعارض في الصين، ومجموعة ريد ستار مكالين، وهي شركة رائدة بلا منازع لتوزيع الأثاث في الصين، لتشكيل شركة المعارض التجارية الصين مكالين المحدودة. ويوفر النموذج الجديد مزايا استثنائية للمعارض وللتجارة.

وقال يانغ ويهوا، المدير العام لشركة المعارض التجارية الصين مكالين: “يرحب معرض الصين الدولي للأثاث شنغهاي بآلاف الزوار الأجانب كل عام. نهدف إلى زيادة وعي السوق الخارجي بجودة التصميم الصيني وتنوعه”.

من المتوقع أن يجتذب معرض هذا العام أكثر من 150,000 زائر ومتسوق محترف من جميع أنحاء العالم. وإذ يعقد تحت شعار “نموذج للحياة العالمية”، سيضم معرض الصين الدولي للأثاث شنغهاي2019 أكثر من 1500 عارض في مواقع المعرض الأربعة الرئيسية، التي ستقدم للزوار مفاهيم جديدة في الأثاث للحياة والعمل.

القاعة 4.1 التي هي قاعة “التصميم المعاصر”، هي واحدة من أكثر القاعات جذبًا لهذا العام وستضم علامات تجارية مبتكرة للتصميم الحديث للمفروشات المنزلية. كما سيقدم المعرض مجموعة من أحداث التصميم المثيرة التي تقدم نظرة متعمقة على اتجاهات التصميم الصيني المعاصر، والتي تلهم العديد من المصممين الداخليين المتميزين المتوقع حضورهم المعرض في هانغياو.

القاعة 3، “القاعة الدولية وقاعة أسلوب الحياة” ستركز على التصاميم العالمية. ستقدم مختلف العلامات التجارية ذات الشهرة العالمية ابتكارات واتجاهات وتعرض مجموعات لتوسيع السوق الصينية. ستضمن العلامات التجارية الفردية ومجموعات الشركات من ألمانيا وتركيا ودول أخرى مجموعة عالمية من الأثاث الحديث.

ستضم قاعة الشمال “للإضاءة الدولية” علامات تجارية معروفة للإضاءة الدولية، مما يجعلها أول معرض إضاءة احترافي عالمي حقيقي في الصين لتلبية الطلب المتزايد على المصابيح عالية الجودة.

سيتم تقسيم القاعة 6.1، بين الأثاث الخارجي والأقمشة والإكسسوارات المنزلية، مما يمنح الحياة لـ “الأثاث الخارجي والفخامة” و”الديكور المنزلي والأقمشة المنزلية”.

في الطابق الثاني من مركز المعارض، ستكون القاعة 5.2 “مركز النوم وغرفة الطعام / غرفة المعيشة”، 6.2 “غرفة الأرائك” و 8.2 غرفة “الموضة والمكتب”، والتي ستوفر جميعها حلولاً كاملة للتصدير إلى الأسواق الدولية تتراوح بين بيئات المنزل والعمل.

وبالتعاون مع معرض الصين الدولي للأثاث شنغهاي 2019، سيتم عقد معرض شنغهاي الدولي لمعدات صنع الأثاث والخشب في القاعتين 7.1 و8.1.

www.ciff-sh.com/en

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/928376/44_CIFF_Shanghai.jpg