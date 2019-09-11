‫تجسيد الكمال: الأجهزة المنزلية LG SIGNATURE الفائقة الامتياز تقدم معنى جديد للجودة

أجهزة LG SIGNATURE تتفوق بأفضل التقنيات والمواد والبراعة الحرفية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 سبتمبر، 2019 /بي آر نيوزواير/ — يقدم كل جهاز من تشكيلة LG SIGNATURE نموذجًا حيًا لاهتمام إل جي بتقديم أفضل مستوى من الرعاية غير المسبوقة بالزبائن، فأصبح اسمًا مرادفًا لمستويات لا تضاهى أخرى من نواحي الجودة والتقنيات المتطورة والأناقة. وتحقق ذلك بفضل مهارة وجهود المهندسين والمصممين الذين كرسوا أنفسهم للوصول إلى ما يقرب من الكمال، لتصبح علامة LG SIGNATURE رمزًا في مختلف بقاع العالم للأناقة الفاخرة المبتكرة مع المتانة والاعتمادية الفائقة.

اطلع على البيان الصحفي المتعدد القنوات هنا. https://www.multivu.com/players/English/8601051-lg-signature-premium-appliances/

تقنية تواصل التطور تتلاقى مع مستوى تصميم راق

يبرز تصميم كل منتج من علامة LG SIGNATURE التجارية جوهر عمله، ويتجلى ذلك في تشكيلة أجهزة التلفاز من العلامة التجارية التي تقدم أناقة راقية تغلف تقنيات العرض المتطورة في قلبها. وهكذا نجد فيها سلسلة جي بألواحها الزجاجية النحيفة التي تبدو وكأنها تطفو في الهواء، وسلسلة دبليو المصممة بنحافة ورق الجدران بسماكة لا تزيد عن 3.85 مم، وأول تلفاز قابل للف في العالم، وهي جميعًا تقدم ابتكارات غير مسبوقة وتغير الأفكار المتوقعة عن نماذج التلفاز.

ويظهر فن الحفاظ على الجوهر في أبدع صوره في ثلاجة LG SIGNATURE الجديدة، والتي حافظت على توفير ميزتي الباب في الباب وإنستافيو المفيدتان في خفض تقلبات درجات الحرارة في الثلاجة إلى الحد الأدنى، ما يؤدي إلى المحافظة على الأطعمة طازجة لفترة أطول في الثلاجة بخفض عدد مرات فتح بابها الرئيس. فوفقًا للأبحاث التي أجرتها إل جي عن سلوك المستهلك الأمريكي مثلًا، تفتح أسرة مكونة من أربعة أفراد باب الثلاجة في مطبخهم نحو 66 مرة يوميًا -منها 32 مرة دون سبب محدد- وهذا يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من الهواء البارد. ولهذا فإن ميزة إنستافيو المبتكرة تقلل من الحاجة إلى فتح الباب حين تصبح اللوحة الزجاجية على الجزء الأمامي من الثلاجة شفافة بعد نقرتين خفيفتين عليها ليرى المستخدم ما تتضمنه الثلاجة.

أما الغسالة من علامة LG SIGNATURE، فهي أيضًا تحمل الطابع ذاته للتصميم البسيط مع التمتع بأفضل أداء، إذ بذل مهندسو إل جي في تصميمها جهودًا حثيثة لتحقيق أفضل أداء دون التخلي عن شكلها الجميل، فللغسالة باب زجاجي أسود مقسّى مائل بزاوية 17 درجة لتوفير الراحة القصوى للمستخدم مع سهولة قراءة برامج التشغيل. وتطلب تصميم الشكل الدائري المريح للباب عامًا ونصف من العمل الشاق والتجارب المتعددة، لتكون النتيجة النهائية نوع من الجمال الكامل والتقنية التي تبلي احتياجات المستخدمين.

مواد عالية التحمل لمظهر راق ومتانة لا مثيل لها

يلتزم مهندسو تصميم LG SIGNATURE باستخدام المواد المميزة غض النظر عن التكلفة، ولهذا تغطى غسالة LG SIGNATURE بطبقة من الميناء البورسلاني تجعل الجهاز مقاومًا للتآكل والخدش. ولتحقيق هذه المتانة، يستخدم طلاء المينا الخزفي تحت حرارة تبلغ نحو 700 درجة مئوية، أي ما يقرب من أربعة أضعاف درجة الحرارة التي تستخدم في طلاء طبقة المينا الخزفية التقليدية.

أما ثلاجة LG SIGNATURE فهي مصنوعة من هيكل فولاذي غير قابل للصدأ من النوع 304، وهو النوع المستخدم غالبًا في أدوات المطبخ المتطورة كي تعمّر طويلًا. وتوفر طبقة إضافية مضافة فوق الفولاذ المقاوم للصدأ حماية من لطخات بصمات الأصابع.

منتجات صنعت بحرفية عالية وعناية دقيقة

خلافًا لمعظم المنتجات المصنعة بوتيرة سريعة في خط إنتاج آلي ضخم، تنتج أجهزة LG SIGNATURE بكميات محدودة خلال عمليات صناعية خاصة، تسعى فيها إل جي لتحقيق الكمال وتستغرق وقتًا أطول. وللمقارنة، نذكر أن إل جي تنتج عادة أكثر من ألف غسالة في اليوم، أما إنتاجها من غسالة LG SIGNATURE فيبلغ 25 وحدة يوميًا. وينتج على خط آخر أيضًا نحو 25 ثلاجة LG SIGNATURE يوميًا لضمان الجودة العالية التي تشتهر بها العلامة التجارية بين عملائها الأوفياء.

تبدأ الجودة والدقة العالية في كل منتج من منتجات LG SIGNATURE من مرحلة التصميم المعتنى به بدقة فائقة، وتطبق عليه عند تصنيعه معايير تقييم صارمة تتضمن مجموعة واسعة من الاختبارات. فمثلًا تخضع غسالة LG SIGNATURE لفحص أعمق عبر 61 معيار اختبار أكثر من معايير اختبار الغسالات التقليدية.

وبعد الفحص الدقيق لكل مكون، تجرى اختبارات الجودة الشاملة على جميع منتجات LG SIGNATURE. ، ويمثل ذلك عنصرًا جوهريًا في ضمان الجودة، والتي تتطلب أن يجتاز كل جهاز سلسلة من الاختبارات، تشمل تشغيل الشاشة لفترات ممتدة وتشغيلها وإيقافها مرارًا وتكرارًا وتغيير القنوات للتأكد من الأداء والمتانة. ويجرى على أجهزة التلفاز اختبارات إضافية في مرحلة لاحقة، إذ يوضع كل جهاز تلفاز تحت ظروف محاكاة المشاهدة المنزلية كنوع من الضمان الإضافي للجودة. ولا تطرح إل جي في الأسواق للبيع والتوزيع إلا الوحدات التي تلبي معايير الجودة الصارمة لعلامة LG SIGNATURE.

والخلاصة أن تشكيلة LG SIGNATURE تقدم مجموعة من المنتجات حصرية التي تتمتع بأعلى مستويات الجودة، وهي تواصل توفير ما يتطلع إليه المستهلكون الذين يريدون أفضل الحلول الفائقة الجودة لنمط الحياة الفاخرة.

علامة LG SIGNATURE تعني التقنية المستلهمة من الفن والتقنية التي تكمل الفن وحيث لا وجود للتسويات حينما يتعلق الأمر بالجودة.

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس

إل جي الكترونيكس إنك إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الابتكارات التقنية وصناعتها، ويعمل لديها 70000 موظفاً في 140 مكتبًا ومنشأة حول العالم. بلغت مبيعات إل جي في العام 2018 على مستوى العالم 54.4 مليار دولار أمريكي، وتتألف الشركة من أربع وحدات عمل هي “الترفيه المنزلي”، “الاتصالات المتنقلة”، “الأجهزة المنزلية وحلول الهواء”، “مكونات السيارات”. شركة “إل جي” هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال إنتاج شاشات العرض التلفزيونية المسطحة وأجهزة الهواتف النقالة وأجهزة التكييف والتبريد والغسالات والثلاجات، ويشمل ذلك العلامة التجارية الراقية LG SIGNATURE ومنتجات المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ. لمزيد من أخبار إل جي يرجى زيارة www.LGnewsroom.com.