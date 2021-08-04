‫تتعاون إس تي إل STL مع فيسبوك كونيكتيفتي Facebook Connectivity لتطوير وحدات راديو إيفينستر Evenstar لنظام أوبن ران Open RAN البيئي

على مدى السنوات القليلة الماضية، عملت إس تي إل على تطوير حلولhttps://www.stl.tech/ virtualised-access-products/ virtualized-ran/ مفتوحة، ومصنفة، وافتراضية وقابلة للبرمجة لجانب الوصول من الشبكة. أطلقت إس تي إل مؤخرًا مجموعة من منتجات الشبكات المفتوحة، والتي تغطي منتجات الجيل الخامس اللاسلكية مثل Garuda(خلايا صغيرة داخلية)، وأجهزة راديو ماكرو الجيل الخامس متعددة النطاقات وحلول وصول لشبكات واي في 6. يتم اختبار هذه العروض مع أفضل شركات الاتصالات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وآسيا والمحيط الهادئ.

برنامج إيفينستر هو جهد تعاوني من قبل شركة فيسبوك كونيكتيفتي وشركاء الصناعة العالميين لتسريع اعتماد تقنية أوبن رار. من خلال هذا التعاون، ستبني شركة إس تي إل منتجين راديو متطورين بطاقة ودقة فائقة. الأول هو راديو متوافق مع أو-ران يوفر سعة أعلى لعمليات النشر الكثيفة. كجزء من هذه المشاركة، ستعمل إس تي إل أيضًا على تطوير راديو بتقنية مزدوجة 4G+5G متوافق مع أو- ران يدعم كلا التقنيتين بشكل فردي ومتزامن.أو كليهما. سيتم تطوير هذه المنتجات اللاسلكية المتوافقة مع 3 جي بي بي، و أو- ران خلال العام المقبل وستمكن مشغلي الاتصالات في جميع أنحاء العالم من توسيع نطاق النشر التجاري للبنية التحتية للشبكات المفتوحة وإعداد شبكاتهم لـلجيل الخامس من أوبن- ران.

وفي حديثه عن هذا التطور، قال جايديب رانادي، مدير الهندسة اللاسلكية للاتصال عبر فيسبوك كونيكتيفتي، “إن برنامج إيفينسترهو جزء من جهودنا لتسريع التوافر والاستعداد التجاري لحلول أوبن ران، ونحن متحمسون لوجود إس تي إل على الساحة. نحن نتطلع إلى العمل مع إس تي إل لمواصلة تحويل الصناعة نحو شبكات جيل خامس مفتوحة ومصنفة وأكثر شيوعًا لدى الموردين والبائعين”.

وتعليقًا على هذا التعاون، قال كريس رايس، الرئيس التنفيذي لشركة أكسس لحلول الأعمال، و إس تي إل،“يسعدنا أن ندعم ونساهم في برنامج إيفينستر لتطوير منتجات راديو متوافقة مع 3 جي بي بي و أوبن- ران. من خلال هذا التعاون، توسع إس تي إل من التزامها الحالي نحو إنشاء نظام بيئي ذو شبكي، قوي ومنفتح ومفصل. من خلال تمكين بنية تحتية مفتوحة للشبكات من خلال جهود مثل هذه، فإننا نتيح لمقدمي خدمات الاتصالات العالميين الاستفادة من قوة تقنية الجيل الخامس لمليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم بتكلفة أقل “.

نبذة عن شركة إس تي إل – تقنيات ستيرلايت المحدودة:

شركة تكامل رائدة في مجال صناعة الشبكات الرقمية، تساعد شركات الاتصالات، والشركات السحابية، وشبكات المواطنين والمؤسسات الضخمة على تقديم تجارب معززة إلى عملائها، وتقدم STL حلول جاهزة بالكامل من الجيل الخامس تتراوح بين السلكية واللاسلكية، ومن بدءً من التصميم حتى النشر والاتصال بالحوسبة. تكمن قدراتنا الأساسية في التوصيل البيني البصري، وحلول الوصول الافتراضية، إلى جانب برامج الشبكة، وتكامل النظام.https://www.stl.tech/ اقرأ المزيد , اتصل بنا .

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