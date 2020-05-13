‫تتضافر الجهود بين شركة Ecolog International ومركز European Prevention Center لتعجّل نتائج خدمة الفحص السريع والتشخيص السريع (RSD) في مكافحة جائحة COVID-19.

– يسهم مركز European Prevention Center بخبراته المُكثفة في مجال التشخيص والوقاية في استكمال برنامج العناية البيئية الذي تطوره شركة Ecolog

دوسلدورف، ألمانيا،, 13 مايو / أيار 2020 /PRNewswire/ —

تتضافر جهود شركة ECOLOG International، وهي مزود عالمي رائد للخدمات المتكاملة والتكنولوجيا والحلول البيئية والطاقة والعمليات اللوجستية والهندسة والبناء، مع مركز European Prevention Center (EPC) –باعتباره مؤسسة رائدة ومبتكرة في مجال التشخيص والوقاية بألمانيا- من أجل تعزيز حل الفحص والتشخيص السريع الذي تطوره Ecolog. يمثل حل الفحص والتشخيص السريع جزءًا من برنامج العناية البيئية الذي تقدمه شركة Ecolog، ويستهدف مساعدة القطاعين العام والخاص في استئناف الأنشطة الاقتصادية بصورة تدريجية مع استمرار جهود مكافحة الوباء العالمي كوفيد-19.

وتعتزم شركة Ecolog –بالتنسيق مع السلطات المُختصة- طرح برنامج العناية البيئية بما يتوافق مع الخطط الحالية في عدد من الدول لفتح اقتصاداتها تدريجيًا. كما تجري الشركة مناقشات مع القطاع الصناعي للمساعدة في زيادة الإنتاجية والقدرات مع توخي الحيطة والحذر ومستوى عال من ضوابط الرعاية والسلامة.

وسيسهم مركز European Prevention Center من خلال خبرائه في التشخيص، إلى جانب طاقمه من العاملين المؤهلين في المختبرات، في التعجيل بطرح حل العناية البيئية من Ecolog. فضلاً عن ذلك، فالمركز مُجهز بأنواع مختلفة من أجهزة المسح الضوئي والموجات فوق الصوتية والتصوير بالأشعة السينية وغيرها من الأجهزة المطلوبة.

وصرح السيد علي فزفاي -الرئيس التنفيذي لمجموعة Ecolog International- مُعلقًا على الاتفاقية بقوله: “يواجه عالمنا أزمة صحية غير مسبوقة ستظل محفورة في ذاكرتنا الجماعية. إن التغلب على هذا الوباء العالمي لا يتطلب الاستفادة من العلم والتكنولوجيا والموارد المتاحة فحسب، بل إنه يحتم علينا أيضًا أن نتعاون ونتساند. وفي هذا الإطار، فإن التعاون مع مركز European Prevention Center سيُكمل قدراتنا ويعزز الحل الذي نقدمه لخدمة المجتمع.”

كما صرح البروفيسور أوفه نيكسدورف -مؤسس مركز European Prevention Center- قائلاً: “يجمع هذا التعاون بين مؤسستين قويتين عازمتين على تقديم العون للقطاعين العام والخاص. ونعتقد بأننا -من خلال الجمع بين العلم والخبرات والموارد المتوفرة لدينا- نستطيع المساعدة في حث الجهود لمكافحة الوباء وتوفير الإغاثة والشفاء اللذين تشتد الحاجة إليهما.”

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