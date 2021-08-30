‫تبادل التشفيرعبر Bybit يدعم الرياضة الإلكترونية Virtus.pro الوزن الثقيل

- يتعاون نادي الرياضات الإلكترونية الأكثر تزينًا في روسيا مع منصة go-to لعشاق العملات المشفرة
- تنهيBybit عقدها الرابع لرعاية الألعاب الاحترافية هذا الصيف
موسكو، روسيا – Media OutReach – 30 أغسطس 2021 – تقوم Bybit، وهي بورصة تشفير تزداد شعبيتها والتقدير الممنوح لها، بتوسيع محفظة الرياضات الإلكترونية الخاصة بها على نحوٍ سريع. والججدير بالذكر أنها تجلب شريكًا جديدًا، Virtus.pro (“VP”)، وهو أحد أكثر نوادي الألعاب المحترفة تأثيرًا واختبارًا للوقت في منطقة رابطة الدول المستقلة، في ظل الانتشار العالمي.
تأسس VP في عام 2003، وهو الدوري المحترف الأكثر شهرة في روسيا، حيث سيطر على اللعبة الأكثر شعبية في البلاد DOTA 2 مع 25.6 مليون ساعة مشاهدة في عام 2020. وقد تم منح إنجازات فرق VP في ما يقرب من عقدين من الزمان مبلغًا مذهلاً بقيمة 16 مليون دولار في جوائز مالية على مستوى العالم.
تتمتع Bybit بـ”Grand Slam” الخاصة بها في بناء نفوذها في الرياضات الإلكترونية. تشعبت بورصة العملات المشفرة لمجتمع الألعاب التنافسي في عام 2021 وأبرمت أربع صفقات شراكة رفيعة المستوى في الرياضات الإلكترونية حتى الآن.
تجذب الأزياء الجماهير العالمية من خلال الفرق والرياضيين الأكثر رواجًا في هذا النوع، حيث تفوز بالبطولات والبطولات الدولية في كل لعبة فيديو شهيرة تقريبًا على هذا الكوكب. اعتبارًا من 25 أغسطس، تغطي محفظة Bybit للرياضات الإلكترونية ثلاثة من أفضل خمسة فرق في التصنيف العالمي CS: GO وفقًا لموقع HLTV.org.[1]
ومع أحدث إضافة لـ VP، ستنقل الرعاية اسم Bybit إلى قاعدة جماهيرية عالمية مشتركة تضم أكثر من 28.7 مليون.
الفائزون يحصدون كل شيء: فرق الرياضات الإلكترونية ومتداولي العملات المشفرة تعمل على تقسيم مجموع جوائز بقيمة 7.5 مليون دولار
يضع الإعلان مكانة Bybit الرسمية كشريك NFT تابع لـ VP والشريك الرسمي الحصري لمنصة Cryptocurrency Platform التابعة لـ VP، التي تدعم فرق DOTA 2 الهائلة وCS: GO الخاصة بـ VP.
بصرف النظر عن عرض الشعار على المنصات ذات العلامات التجارية وقمصان الفريق، تمتد الشراكة عبر مجموعة متنوعة من المشاركات واالفعاليات، مع التركيز على المبادرات المجتمعية المدفوعة بالتأثير – بما في ذلك الأسباب الاجتماعية والتعليم المالي الشامل، وتطورات NFT، ومشاركة اللاعبين في مسابقة تداول العملات المشفرة للعام.
ستتنافس الرياضات الإلكترونية VP مع المتداولين في جميع أنحاء العالم في حدث تداول العملات المشفرة الرائد لشركة Bybit، وهو بطولة العالم للتجارة (WSOT) 2021. يقدم كل فريق في عائلة Bybit للرياضات الإلكترونية أفضل لاعبيه في المنافسة التجارية، مما يقود المجموعات نحو الفوز بحصة الأسد في مجموع الجوائز القياسي البالغ 7.5 مليون دولار هذا العام.
https://www.hltv.org/ranking/teams/2021/august/16
مع التقدّم في البرامج والأجهزة وتقنيات الهاتف المحمول، وتسريعها بالتغيرات المجتمعية التي جلبتها لنا الجائحة العالمية المستمرة في كل ركن من أركان العالم، فإن الرياضات الإلكترونية في مسار لا يمكن إيقافه لتحدي الرياضات التنافسية والترفيهية كما نعرفها.
أوضح بن زو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Bybit، افتتانه بالرياضات الإلكترونية قائلًا: “إن دخول عصر الرياضات الإلكترونية هو شهادة على قدرة التكنولوجيا على التأثير في حياتنا، وإعادة تعريف الترفيه وإلهام خيالنا في غضون عقود قليلة فقط. تحكي Crypto والتقنيات الأساسية الخاصة به قصة مماثلة – لقد غيرت إمكانات الأصول الرقمية طريقة تفكيرنا في القيمة والثروة. نحن نشهد فقط بداية تغييرات عميقة للأجيال القادمة”.
ويضيف زو: “تعد الرياضات الإلكترونية الآن رياضة للمشاهدين بقدر ما هي رياضة مشاركة، وستكون WSOT أيضًا مناسبة لعشاق العملات المشفرة في كل مكان. قال تشو: “نريد بناء ساحة يمكن لأي شخص يؤمن بالعملات المشفرة ويستمتع بالتداول أن يحقق أفضل ما لديه.”
سيقوم VP برعاية المحتوى الخاص بالتشفير والتعليم المالي عبر قنوات النادي خلال الشراكة التي استمرت ثلاث سنوات، مما يوسع التداخل بين مجتمعات الرياضات الإلكترونية ومجتمعات التشفير.
قال سيرجي جلامازدا، الرئيس التنفيذي لشركة VP: “تعتبر كل من الأصول المالية الرقمية والرياضات الإلكترونية صناعات جديدة نسبيًا. على الرغم من نموهم السريع وحقيقة أن الجميع يتحدثون عنهم، قد لا يزال الكثير من الناس يجدون الأمر معقدًا وليس من السهل فهمه. هذا هو المكان الذي تتماشى فيه أهدافنا مع Bybit: “نحن نعمل باستمرار على التحسين ونحاول أن نجعل أفضل ما نقوم به أبسط ما يمكن فهمه للجمهور. ويسعدنا انضمام Bybit إلى الرياضات الإلكترونية بمشاريعها الضخمة ونفخر بأن نكون شركاء لهم في روسيا!”
تم إدراج مجموعات WSOT 2021 التي شكلها شركاء Bybit في الرياضات الإلكترونية والشركات التابعة لها على صفحة الحدث الرسمية: bybit.com/wsot2021، حيث يمكن للمعجبين تتبع أدائهم. سيتم ترتيب النتائج النهائية حسب نسبة الربح والخسارة.
نبذة عنBybit
Bybit عبارة عن بورصة للعملات المشفرة تم إنشاؤها في مارس 2018 لتقديم منصة احترافية حيث يمكن لمتداولي العملات المشفرة العثور على محرك مطابق فائق السرعة وخدمة عملاء ممتازة ودعم مجتمعي متعدد اللغات. تقدم الشركة خدمات تداول مبتكرة عبر الإنترنت ومنتجات التعدين السحابي، فضلاً عن دعم واجهة برمجة التطبيقات لعملاء التجزئة والعملاء المحترفين في جميع أنحاء العالم، وتسعى جاهدة لتكون البورصة الأكثر موثوقية لفئة الأصول الرقمية الناشئة.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.bybit.com/
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نبذة عنVirtus.pro
Virtus.pro هو نادي الرياضات الإلكترونية الروسي الأكثر تميزًا، وقد تأسس في عام 2003. قوائم النادي هي أبطال البطولات الدولية الكبرى ست مرات في Dota 2 ، Counter-Strike: Global Offensive. يعتبر Virtus.pro من أفضل 5 أندية في العالم من حيث الجوائز المالية التي تم ربحها. تبلغ قيمة الجائزة المالية التي ربحها Virtus.pro أكثر من 16 مليون دولار. في الوقت الحالي، لدى النادي قوائم في Dota 2 وCS: GO وRainbow Six Siege وFortnite وPUBG وPUBG MOBILE.
نبذة عن WSOT
السلسلة العالمية للتداول (WSOT) هي مسابقة تداول عالمية للعملات المشفرة مدعومة من Bybit التي تدافع عن روح المنافسة واللعب النظيف وتنشئة الصداقة الحميمة بين عشاق العملات المشفرة من جميع أنحاء العالم. تحتفل WSOT بالتغييرات الإيجابية التي أحدثتها العملة المشفرة والتقنيات في حياتنا.
تصنف WSOT المتسابقين حسب نسبة “الربح مقابل الخسارة” حيث يتنافس المتداولون على ساحة لعب متكافئة بغض النظر عن امتلاء محافظهم.
اقرأ القواعد واشترك في WSOT 2021: bybit.com/wsot2021
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