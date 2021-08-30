‫تبادل التشفيرعبر Bybit يدعم الرياضة الإلكترونية Virtus.pro الوزن الثقيل

يتعاون نادي الرياضات الإلكترونية الأكثر تزينًا في روسيا مع منصة go-to لعشاق العملات المشفرة

تنهيBybit عقدها الرابع لرعاية الألعاب الاحترافية هذا الصيف

موسكو، روسيا – Media OutReach – 30 أغسطس 2021 – تقوم Bybit، وهي بورصة تشفير تزداد شعبيتها والتقدير الممنوح لها، بتوسيع محفظة الرياضات الإلكترونية الخاصة بها على نحوٍ سريع. والججدير بالذكر أنها تجلب شريكًا جديدًا، Virtus.pro (“VP”)، وهو أحد أكثر نوادي الألعاب المحترفة تأثيرًا واختبارًا للوقت في منطقة رابطة الدول المستقلة، في ظل الانتشار العالمي.

تأسس VP في عام 2003، وهو الدوري المحترف الأكثر شهرة في روسيا، حيث سيطر على اللعبة الأكثر شعبية في البلاد DOTA 2 مع 25.6 مليون ساعة مشاهدة في عام 2020. وقد تم منح إنجازات فرق VP في ما يقرب من عقدين من الزمان مبلغًا مذهلاً بقيمة 16 مليون دولار في جوائز مالية على مستوى العالم.

تتمتع Bybit بـ”Grand Slam” الخاصة بها في بناء نفوذها في الرياضات الإلكترونية. تشعبت بورصة العملات المشفرة لمجتمع الألعاب التنافسي في عام 2021 وأبرمت أربع صفقات شراكة رفيعة المستوى في الرياضات الإلكترونية حتى الآن.

تجذب الأزياء الجماهير العالمية من خلال الفرق والرياضيين الأكثر رواجًا في هذا النوع، حيث تفوز بالبطولات والبطولات الدولية في كل لعبة فيديو شهيرة تقريبًا على هذا الكوكب. اعتبارًا من 25 أغسطس، تغطي محفظة Bybit للرياضات الإلكترونية ثلاثة من أفضل خمسة فرق في التصنيف العالمي CS: GO وفقًا لموقع HLTV.org.[1]

ومع أحدث إضافة لـ VP، ستنقل الرعاية اسم Bybit إلى قاعدة جماهيرية عالمية مشتركة تضم أكثر من 28.7 مليون.

الفائزون يحصدون كل شيء: فرق الرياضات الإلكترونية ومتداولي العملات المشفرة تعمل على تقسيم مجموع جوائز بقيمة 7.5 مليون دولار

يضع الإعلان مكانة Bybit الرسمية كشريك NFT تابع لـ VP والشريك الرسمي الحصري لمنصة Cryptocurrency Platform التابعة لـ VP، التي تدعم فرق DOTA 2 الهائلة وCS: GO الخاصة بـ VP.

بصرف النظر عن عرض الشعار على المنصات ذات العلامات التجارية وقمصان الفريق، تمتد الشراكة عبر مجموعة متنوعة من المشاركات واالفعاليات، مع التركيز على المبادرات المجتمعية المدفوعة بالتأثير – بما في ذلك الأسباب الاجتماعية والتعليم المالي الشامل، وتطورات NFT، ومشاركة اللاعبين في مسابقة تداول العملات المشفرة للعام.

ستتنافس الرياضات الإلكترونية VP مع المتداولين في جميع أنحاء العالم في حدث تداول العملات المشفرة الرائد لشركة Bybit، وهو بطولة العالم للتجارة (WSOT) 2021. يقدم كل فريق في عائلة Bybit للرياضات الإلكترونية أفضل لاعبيه في المنافسة التجارية، مما يقود المجموعات نحو الفوز بحصة الأسد في مجموع الجوائز القياسي البالغ 7.5 مليون دولار هذا العام.