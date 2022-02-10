‫تاو دوك ثانغ رئيسًا لمجلس إدارة مجموعة “فيتيل” ومديرًا عامًا لها

هانوي، فيتنام, 10 فبراير 2022 /PRNewswire/ — أعلنت مجموعة فيتيل رسميًا عن تولي السيد تاو دوك ثانغ منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمجموعة، وذلك بعد تقاعد السيد لو دانغ زونغ في يناير 2022. ويُعدّ السيد ثانغ الرئيس الثامن لمجموعة فيتيل منذ تأسيسها في عام 1989.

كما يُعدّ السيد ثانغ أصغر من تولى رئاسة مجموعة فيتيل، وهي أكبر شركة اتصالات وتكنولوجيا في فيتنام، ويعمل بها 50 ألف موظف تقريبًا. كما تمتلك المجموعة استثمارات في 10 دول في ثلاث قارات.

عملت مجموعة فيتيل -تحت قيادة رؤسائها السابقين- على نشر خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية في فيتنام وغيرها من الدول النامية؛ كما وسّعت استثماراتها لتشمل قطاعات جديدة منها الخدمات الرقمية والأمن السيبراني والتصنيع، وغير ذلك؛ وهو ما مكّن فيتنام من مواكبة التقدم التكنولوجي في العالم وجعلها دولة رائدة في إنشاء المجتمعات الرقمية.

وفي حفل التنصيب الذي أقيم في هانوي في 8 فبراير 2022، أكّد السيد ثانغ التزامه بتعزيز ريادة الشركة ومكانتها بوصفها الشركة الرائدة في فيتنام، كما أكّد التزامه بدعم إستراتيجيات المجموعة.

وقال السيد ثانغ: “إنّني أدرك المسؤوليات والمهام التي تقع على عاتقي بصفتي رئيسًا لمجلس الإدارة ومديرًا عامًا لمجموعة فيتيل، وسأبذل قصارى جهدي بالتعاون مع زملائي لنحقق تنمية مستدامة وطويلة الأجل للمجموعة وكذلك للدول التي نعمل فيها.

السيرة الذاتية للسيد تاو دوك ثانغ

قبل تعيينه في منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة فيتيل، تقلد السيد تاو دوك ثانغ العديد من المناصب المهمّة فيها، ومن بينها: نائب المدير العام لمجموعة فيتيل (من 2015 إلى 2021)، والمدير العام لشركة فيتيل العالمية (من 2014 إلى 2015) والمدير العام لشركة فيتيل للشبكات (من 2013 إلى 2014)، ومدير شركة فيتيل للشبكات (من 2010 إلى 2013)، ونائب مدير شركة فيتيل للاتصالات (من 2008 إلى 2010).

وقد انضم السيد ثانغ إلى شركة فيتيل في عام 2005 في منصب مدير تقني في شركة فيتيل للاتصالات. وعمل من عام 2005 إلى 2008، في منصب نائب مدير شركة Mobile Center للمنطقة الأولى، ونائب مدير مركز التحكم الفنّي (Technical Control Center) في شركة فيتيل للاتصالات. كما عمل قبل انضمامه إلى فيتيل في شركة هواتف هانوي للتليفونات (Hanoi Telephone) وشركة بريد هانوي (Hanoi Post) في المدّة من 1995 إلى 2005.

وخلال مدّة إدارته لشركة فيتيل للاتصالات، أسهم السيد ثانغ مساهمة كبيرة في بناء شبكة اتصالات فيتيل، والتي تخدم عشرات الملايين من العملاء وتُعدّ أكبر مزوّد لخدمات المحمول وخدمات الإنترنت بتقنية النطاق العريض (Broadband) في فيتنام.

كما أسهم السيد ثانغ -خلال قيادته لشركة فيتيل العالمية- في توسيع نطاق أعمال مجموعة فيتيل في دول مختلفة من العالم؛ وهو ما أدى إلى دخول مجموعة فيتيل، أكبر شركة في فيتنام، إلى الأسواق العالمية، وازدياد عدد شركاتها لتصل إلى عشر شركات دولية؛ من بينها خمس شركات رائدة في الأسواق الدولية.

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