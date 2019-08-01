‫تارغت تحتفل بالذكرى السنوية الـ 20 لشراكاتها مع المصممين

شركة التجزئة تحتفل بـ 20 سنة من توفير التصميمات الرائعة للجميع بمجموعة الإصدارات المحدودة التي توفرها احتفالا بالمناسبة

منيابوليس، 2 آب/أغسطس، 2029/ بي آر نيوزواير / — هذا الخريف تحتفل شركة تارغت (بورصة نيويورك: TGT) بالذكرى السنوية الـ 20 لأول شراكة تصميم أقامتها، وهي التي كانت مسعى جريئا ظل يميز شركة التجزئة الكبرى كممون للتصميمات الأنيقة بأسعار في المتناول. وما بدأ بشراكة مع المصمم الذائع الصيت وايكل غريفز في العام 1999 قاد إلى أكثر من 175 شراكة على مدى العقدين الماضيين. واحتفالا بهذا المعلم الرئيسي، تفتح تارغت أرشيفاتها لكي توفر لضيوفها مجموعة من الإصدارات المحدودة التي تتضمن 20 من شراكاتها التصميمية السابقة.

وقال مارك تريتون، نائب الرئيس التنفيذي وكبير مسؤولي التسويق في تارغت: “لقد غيرت تارغت إلى الأبد مشهد البيع بالتجزئة من خلال القيام بما كان يعتبر في السابق مستحيلًا – تقديم تصميمات رائعة بسعر لا يصدق. تحتفل هذه الذكرى بتاريخنا الثري في التصميم والمجموعة المتنوعة من الشراكات التي قدمناها لزبائننا على مدار العشرين عامًا الماضية. لقد جلبت كل شراكة أقمناها شيئًا مميزًا وممتعًا لزبائننا، ومع مرور 20 عامًا على ظهورنا، فإن هذه ليست سوى البداية. نتطلع إلى تقديم تصميمات أكثر روعة وإلهامًا وبأسعار معقولة لزبائننا، جاعلين تارغت هي المحل المفضل كل يوم.”

احتفالا بهذه الذكرى، تعيد تارغت طرح حوالي 300 منتج أيقوني أصلي من 20 شراكة سابقة مع المصممين. تغطي المجموعة المحدودة الإصدار الملابس والاكسسوارات والديكورات المنزلية وأدوات المطبخ. ستكون مجموعة الذكرى متوفرة ما دامت الإمدادات منها متوفرة بدءا بيوم 14 أيلول/سبتمبر في جميع متاجر تارغت وعلى موقع Target.com، بأسعار تتراوح من 7 دولارات إلى 160 دولارًا. ستختلف مجموعات المصممين والمنتجات حسب المتجر ويمكن للضيوف شراء ما يصل إلى خمسة منتجات من كل حجم ولون. ويمكن للضيوف زيارة Target.com بمجرد توفر كتاب البحث للتخطيط لزياراتهم لمتاجرنا وفقًا لذلك. ولتأكيد التزام تارغت بالشمولية، ستشمل جميع ملابس النساء أحجاما موسعة مختلفة. شركاء التصميم المميزين في مجموعة الذكرى هم:

• مايكل غريفز (1999-2013)

• فيليب ستارك (2002)

• ستيفن سبروس (2002)

• إسحاق مزراحي (2003-2009)

• إيرين فيثرستون (2007)

• بروينزا شولر (2007)

ثاكون (2008)

• جون ديريان (2008، 2010)

• آنا سوي (2009)

• رودارتي (2009)

• ستيفن بوروز (2010)

• زاك بوسن (2010)

• هاراغوكو ميني (2011-2012)

• ميسوني (2011)

• جيسون وو (2012)

• فيليب ليم (2013)

• التوزارا (2014)

• ليلي بوليتزر (2015)

• ماريميكو (2016)

• هانتر (2018)

وقال ريك غوميز، نائب الرئيس التنفيذي، رئيس التسويق والمسؤول الرقمي في تارغت: “كان التصميم دائمًا جزءًا من الحمض النووي لتارغت. من متاجرنا والمنتجات التي ننشئها إلى الشراكات التي نقيمها، ظل تركيزنا على التصميم المعقول السعر هو ما يميز تارغت، وهو أحد الأسباب التي تجعل زبائننا يتسوقون من متاجرنا. ستحتفل حملتنا التسويقية بالطبيعة الشاملة للتصميم في تارغت، بما في ذلك كتاب ووثائقي يسلطان الضوء على تأثير تارغت على صناعة البيع بالتجزئة وحياة ضيوفنا من خلال جعل التصميم الرائع في متناول الجميع.”

بالإضافة إلى إطلاق تارغت الإصدار المحدود من مجموعة الذكرى، تصدر شركة ريزولي، وهي دار نشر معروفة بمكتبتها الواسعة من الكتب الجميلة عالية الجودة، كتابا جديدا يسرد تاريخ التصميم الغني في تارغت، وهو كتاب يتضمن تعليقات من المصممين ومحبي أشكال تعاون تارغت، وسيكون الكتاب متوفرا يوم الثلاثاء، 3 أيلول/سبتمبر. وتتعاون تارغت أيضًا مع راديكولميديا، الشريك المنتج، لإنتاج فيلم وثائقي سيصدر هذا الخريف، يسلط أضواء فاحصة على كيفية تغيير تارغت بنهجها المبتكر في توفير التصميمات الميسورة صناعة البيع بالتجزئة إلى الأبد. يعرض الفيلم أشخاصًا لعبوا دورًا رئيسيًا في تعاون متاجر التجزئة مع كل من المصممين والعلامات التجارية الناشئة والراسخة. يمكن العثور على مزيد من المعلومات على Target.com/abullseyeview. يدعى زبائننا للانضمام إلى المحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي على هاشتاغ #Target20.

حول تارغت

تخدم شركة تارغت (بورصة نيويورك: TGT) ومقرها مينيابوليس الزبائن في أكثر من 1850 متجراً وعلى موقع Target.com. منذ العام 1946، تقدم تارغت 5% من أرباحها للمجتمعات، وهو ما يساوي اليوم ملايين الدولارات كل أسبوع. للحصول على أحدث عدد من متاجر تارغت latest store count أو مزيد من المعلومات، يرجى زيارة Target.com/Pressroom . وللحصول على نظرة من وراء الكواليس على تارغت، يرجى زيارة Target.com/abullseyeview أو تابع @TargetNewsعلى تويتر.

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